Lecornu a punto de nombrar su gobierno, se espera una primera salva de ministros esta tarde

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 18:15 horas.

actualizado el 5 de octubre de 2025 a las 6:54 p.m. Lectura: 3 min.







El primer ministro Sébastien Lecornu está en proceso de formar su gobierno, después de recibir luz verde este domingo 5 de octubre por parte de los republicanos, proclives a mantener su alianza con el bando presidencial a pesar de las amenazas de censura.









Al final de un largo fin de semana de negociaciones, reuniones y presiones de todas las partes de la coalición gubernamental, las condiciones parecen dadas para que el jefe de Gobierno revele la lista de sus ministros.





Si bien se espera que Sébastien Lecornu acuda el martes por la tarde a la Asamblea Nacional para su declaración de política general, el gobierno debería ser nombrado en dos etapas, con una primera andanada de una quincena de ministros anunciada esta tarde, confirmaron fuentes del campo presidencial, confirmando las informaciones de “Parisien”.





Lescure a la economía, Retailleau todavía dentro





¿Con qué casting? Varias fuentes del ejecutivo esperan numerosos nombramientos nuevos, dentro de un equipo compacto, con potencialmente unos 25 ministros en total.









Para el puesto crucial de Ministro de Economía, responsable de aprobar el presupuesto para 2026, surge con insistencia el nombre del diputado renacentista Roland Lescure: este último sustituiría a Eric Lombard, que había dimitido.





Bruno Retailleau, por su parte, parece estar en camino de conservar su puesto en el Ministerio del Interior: a pesar de las reservas expresadas por el líder de los diputados de derecha, Laurent Wauquiez, que finalmente coincidió con la opinión colectiva, los parlamentarios de LR optaron en gran medida por una “exigiendo participación”durante una reunión por videoconferencia el domingo.









Los republicanos habían aumentado la presión en los últimos días, lamentando que algunas de sus demandas, en particular en materia de inmigración, seguridad y reducción del gasto público, no fueran escuchadas. Al mismo tiempo, exigieron que un tercio de los futuros ministros procedieran de sus filas.





Finalmente se alinearon, después de recibir una “hoja de ruta del gobierno”transmitido durante la noche por Sébastien Lecornu a los líderes de los partidos que probablemente lo apoyarán (Renacimiento, MoDem, Horizontes, Les Républicains, UDI).





El Primer Ministro expuso sus prioridades -sin muchos detalles ni un calendario legislativo preciso- y pidió a sus bases que “unir” y ” recolectar “ a pesar de “diferencias”.





ley de fraude





Sébastien Lecornu aboga por el esfuerzo presupuestario “fundamentalmente en la reducción del gasto público”y pide respuesta “a la demanda de justicia fiscal expresada por nuestros conciudadanos”.









Promete un proyecto de ley para combatir el fraude fiscal y social, que generará 2.300 millones de euros de ingresos adicionales.





Dirigiéndose en particular a los LR, afirma que “La seguridad cotidiana y la lucha contra la incivilidad seguirán siendo una gran prioridad”así como la lucha “contra la inmigración irregular mediante la implementación de soluciones técnicas y efectivas”.





¿Lo suficientemente convincente? “Aprendemos que por la noche está oscuro. No sabemos adónde vamos”.susurra un ejecutivo del campo presidencial. “No podemos decir que ilumina nuestro camino”molesta a otro.





Después de alzar la voz el sábado, el MoDem parece haber alineado su postura. Durante una reunión el domingo, el partido centrista dejó constancia de su “participación” al gobierno, enviando un “Apoyo claro y unánime” a Sébastien Lecornu, según una fuente del partido. Un poco antes, el jefe de los diputados del MoDem, Marc Fesneau, había afirmado no obstante que esperaba “aprende un poco más” sobre las intenciones del Primer Ministro, sobre France Inter.





El partido Horizontes de Edouard Philippe también se reunió a primera hora de la tarde en una oficina política y aceptó participar en el gobierno, aunque en función de los ministerios propuestos, según una fuente interna. En cuanto a los centristas de la UDI, están “preocupado” por “la falta de coordinación dentro de la coalición” y también deberán consultar a sus autoridades para decidir sobre su postura.





En el fondo, la presión del PS no cede. A pesar del anuncio de la renuncia del 49.3, “vamos directos hacia la censura” si “la situación no cambia”insistió el sábado el primer secretario Olivier Faure.





Al mismo tiempo, Francia Insumisa ya promete una moción de censura dentro de una semana. Como los ecologistas de Marine Tondelier, que repitieron el domingo que no vieron “No hay otro camino que la censura” y planea enviar un texto “unitario” para intentar derrocar a Sébastien Lecornu.