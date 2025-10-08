El rapero estadounidense P. Diddy condenado a más de cuatro años de prisión por un caso de violencia sexual

Publicado el 4 de octubre de 2025 a las 09:44 horas. Lectura: 2 min.







El magnate estadounidense del hip-hop P. Diddy fue condenado el viernes 3 de octubre a cuatro años y dos meses de prisión tras un caso de violencia sexual que provocó la caída de esta figura de la música de las últimas décadas.





“Se trata de delitos graves que han causado un daño irreparable a dos mujeres”Y “cuyos efectos todavía se sienten hoy”dijo Arun Subramanian, el juez de Nueva York que presidió su juicio. “El tribunal no tiene la certeza de que, de ser liberados, estos crímenes no se volverán a cometer”también le dijo. Igualó la sentencia con una multa de 500.000 dólares.





Sus abogados anunciaron al final de la jornada que apelarían, denunciando una condena. “inconstitucional”.









El rapero, cuyo nombre real es Sean Combs, presentó una nueva disculpa el viernes por la mañana a sus dos principales víctimas, describiendo su comportamiento como “repugnante, vergonzoso y enfermizo”. “Estaba enfermo. Enfermo por las drogas, estaba fuera de control”.





Durante una audiencia de juicio que se prolongó durante seis largas horas, varios miembros de su familia, incluidos algunos de sus siete hijos, volvieron a marchar para pedir clemencia al juez, para decir que el rapero había cambiado.





Pero fue a las víctimas a las que el magistrado se dirigió con carácter prioritario, lanzando “te escuchamos” dirigido a mujeres que acudieron a testificar sobre la violencia sufrida a manos de Sean Combs. En reacción a la sentencia, el abogado de la cantante Cassie (nombre real Casandra Ventura), Douglas Wigdor, acogió con satisfacción la ” coraje “ de este último. “Si bien nada puede borrar el trauma que causó Combs, la sentencia de hoy reconoce el impacto de los graves delitos que cometió”dijo.









En comparación con el caso inicial, al rapero le va bastante bien: después de dos meses de debate, el jurado rechazó en julio los cargos más graves de tráfico sexual y asociación criminal, lo que le salvó de cadena perpetua.





Pero el ex empresario de éxito de 55 años aún se enfrentaba a un riesgo muy grande, ya que los actos de transporte de personas con fines de prostitución, por los que fue declarado culpable, estaban castigados con un total de 20 años de prisión.





Ya 13 meses tras las rejas





El fondo del caso involucró el forzamiento de varias mujeres, entre ellas la cantante Cassie y una compañera más reciente que testificó bajo el seudónimo. “Jane” – participar en maratones sexuales con prostitutos mientras se masturbaba o filmaba. También fue acusado de haber armado una red criminal para organizar estas actividades llamada “enloquecidos” O “noches de hotel”.





La fiscalía había pedido al menos 11 años de prisión contra él, insistiendo en la “gravedad” hechos, sino también la ausencia de “arrepentimiento” sincero de parte de P. Diddy, el “trauma” sufrido por las víctimas y los ” amenaza “ que siempre dijeron que sentían por él.





Por su parte, la defensa había solicitado que su condena no supere los 14 meses, destacando su buen comportamiento desde su ingreso en prisión y su imagen. “destruido”. Sean Combs ya pasó 13 meses tras las rejas en una prisión de Brooklyn.





Muy ofensivos durante sus interrogatorios, intentando desacreditar a los testigos de cargo, sus abogados intentaron desmantelar el caso, lo que consiguieron parcialmente. Para ellos, el “enloquecidos” estaban consentidos y su cliente tenía un estilo de vida “poliamoroso” que no entra dentro del ámbito del derecho penal.





El ex hombre fuerte del hip-hop, que en la audiencia parecía especialmente anciano, con pelo y barba blancos, tuvo una triple carrera: productor, rapero y empresario. Firmó con la leyenda del rap The Notorious BIG en los años 90, antes de encontrar el éxito bajo el nombre de Puff Daddy y luego asociarse con marcas de alcohol.