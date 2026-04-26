“Le dispara en el pie a los católicos J.D. Vance y Marco Rubio”

“¡Blasfemia!” » grita el cristiano al ver la imagen generada por inteligencia artificial donde Donald Trump se presenta en Cristo. Al superar los límites, el presidente de Estados Unidos comprende que, en última instancia, realmente existen. ¿O Donald Trump busca el suicidio político?

A Alexis Pichard, doctor en civilización estadounidense, se le pidió que descifrara la estrategia del presidente estadounidense. Se puede encontrar una entrevista en el video en la parte superior del artículo y en el texto a continuación.

El investigador recuerda que 70 millones de estadounidenses son de fe católica y respetan la figura del Papa. Esta publicación se sumó a los ataques contra Léon -del que Trump no es “no soy un gran admirador” – provoca una verdadera ruptura.

“Es cierto que es muy sorprendente que Donald Trump, poco antes de la exámenes parciales (las elecciones de mitad de período, 3 de noviembre de 2026, nota del editor)decide enajenar parte de su base electoral”, subraya Alexis Pichard.

Porque, poco a poco, el presidente de los Estados Unidos se va desvinculando de todos los electores cristianos de su base electoral. “Incluso los evangélicos se están alejando más o menos de Trump. Lo vemos en las últimas encuestas. Hasta hace muy poco, hemos observado un apoyo masivo entre los evangélicos, especialmente los blancos. Y este apoyo está comenzando a desintegrarse, gracias a las guerras, a sus declaraciones y a su comportamiento, que son cada vez más difíciles de aceptar para los profesionales que lo apoyaron, a menudo tapándose la nariz, pero porque Donald Trump es capaz de ofrecerles lo que esperaban. Por ejemplo, en la cuestión trans, en la cuestión de los derechos de las mujeres, en la cuestión de los derechos religiosos. libertades.»

Por lo tanto, se mantuvo una forma de compromiso. Pero esta vez, la relación con el electorado histórico de Donald Trump está más que debilitada.

Incluso sus elegidos se apartan de él: “Marjorie Taylor Greene (ex representante republicano de Georgia) Es realmente un buen ejemplo. Ella era el epítome del trumpista religioso devoto que ahora ataca duramente a Donald Trump. » “Es más que una blasfemia, es un espíritu anticristiano”, ella reaccionó en X.

Para Alexis Pichard, este final de su mandato crepuscular es incomprensible: “Donald Trump ataca a los católicos, a pesar de que sus supuestos sucesores, J.D. Vance y Marco Rubio, son ambos católicos. A aquellos que codician la Casa Blanca, les dispara en el pie y obstaculiza sus posibilidades de ganar. »

Queda por ver si esta ruptura con su base afectará las elecciones de mitad de período del próximo noviembre. “Como se trata de elecciones locales, para renovar el Senado y la Cámara de Representantes, creo que los votantes distinguirán entre, por un lado, los funcionarios electos locales que defenderán sus valores y Donald Trump en la Casa Blanca. »

EL exámenes parciales Por lo tanto, sin duda no permitirá medir el alcance de la ruptura provocada por la publicación de esta imagen.