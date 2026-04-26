Irán reabre el estrecho de Ormuz, varios países, incluida Francia, quieren lanzar una “misión de seguridad neutral”

Irán anunció este viernes 17 de abril su reapertura “completamente” el Estrecho de Ormuz, corredor marítimo imprescindible para el comercio mundial de hidrocarburos, mientras dure la tregua en Oriente Medio, en un momento en el que se pone en marcha el alto el fuego entre Israel y el Hezbolá proiraní en el Líbano, lo que suscita cautelosas esperanzas de paz en la región. El anuncio de Teherán, saludado por el presidente estadounidense Donald Tump, fue recibido con una caída del 10% del precio del petróleo y una recuperación de las bolsas europeas, tras cinco semanas de guerra devastadoras para la economía mundial.

“En relación con el alto el fuego en el Líbano, el paso de todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara totalmente abierto durante el período restante del alto el fuego”escribió este viernes en la cadena X Abbas Araghchi, jefe de la diplomacia iraní.

Movimientos de buques militares. “permanecen prohibidos”precisó un alto funcionario militar iraní, citado por la televisión estatal Irib. “Sólo pueden cruzarlo embarcaciones civiles por pasos designados y con el permiso de la Armada de la Guardia Revolucionaria”el ejército ideológico de la República Islámica.

” GRACIAS ! “el presidente estadounidense respondió inmediatamente en una serie de mensajes en su red social Truth, afirmando unilateralmente que la República Islámica estaba comprometida con “nunca más cierres” el estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte de los hidrocarburos del planeta. “¡Ya no se utilizará más como arma contra el mundo!” »añadió.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó también que el régimen de Teherán estaba retirando todas sus minas marinas del corredor con el apoyo de Estados Unidos, sin dar detalles. “¡Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha eliminado o está en proceso de eliminar todas las minas marinas! ¡GRACIAS! »dijo en un breve mensaje en su plataforma Truth Social.

Pero el presidente estadounidense aclaró que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes se mantendría. “plenamente vigente, sólo con respecto a Irán” hasta el final de las negociaciones.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró esta reapertura del estrecho, viendo “un paso en la dirección correcta”declaró a la prensa su portavoz Stéphane Dujarric.

“La posición de las Naciones Unidas sigue siendo clara: todas las partes deben respetar el pleno restablecimiento de los derechos internacionales y la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”añadió, esperando que la reapertura de la crucial ruta marítima contribuya, con el alto el fuego, a “generar confianza entre las partes”.

Mientras tanto en París, varios países “no beligerantes” dijeron que estaban listos, durante una conferencia en torno a Emmanuel Macron y Keir Starmer, para “una misión neutral” asegurar el estrecho de Ormuz. Donald Trump rechazó inmediatamente las propuestas. “ayuda” de la OTAN, que sin embargo no participó en la videoconferencia, al considerar que “La situación en el Estrecho de Ormuz” era ahora “finalizado”.

El presidente francés y el primer ministro británico organizaron la conferencia, a los que se unieron en el Elíseo el canciller alemán Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. En total, participaron 49 países, entre ellos una treintena a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, la mayoría de ellos de forma remota. ellos mencionaron “el establecimiento de una misión neutral, muy distinta de los beligerantes, para apoyar y asegurar los buques mercantes que transitarán por el Golfo”declaró Emmanuel Macron.

“Más de una docena de países” ya se han ofrecido a contribuir a dicha fuerza “pacífico y defensivo”dijo Keir Starmer junto a él, anunciando una reunión de “planificación militar” la próxima semana en Londres para presentar “más detalles” en su ” composición “.

Además de los europeos, en esta reunión participaron el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, así como otros Estados asiáticos, como China y Japón, o de Oriente Medio, incluidos Arabia Saudí y Qatar, pero a nivel ministerial o inferior. Los estadounidenses no fueron invitados porque Emmanuel Macron insiste en que cualquier misión futura se mantenga alejada de “beligerantes” de la guerra lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió bloqueando de facto el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Canciller Merz consideró “deseable” participación estadounidense en la misión, al considerar que esta guerra no debería “No se convierta en una prueba de estrés para las relaciones transatlánticas”.

Al mismo tiempo, continúan las negociaciones, bajo los auspicios de Pakistán, para organizar una segunda sesión de negociaciones entre Teherán y Washington, tras la primera celebrada en Islamabad el pasado fin de semana. Irán exigió una tregua en el Líbano como condición para esta segunda vuelta.

Donald Trump aseguró el viernes a la Agencia France-Presse que no había “puntos de bloqueo” entre Estados Unidos e Irán para concluir un acuerdo de paz, añadiendo que este último era “muy cerca”. “ Parece que va a ser muy positivo para todos. Y estamos a punto de llegar a un acuerdo”.dijo en una breve entrevista telefónica desde Las Vegas.

Cuando se le preguntó por qué aún no había anunciado un acuerdo después de estos mensajes optimistas, Donald Trump respondió que primero quería un acuerdo por escrito. “Quiero que esto quede por escrito”dijo.

El acuerdo a la vista con Teherán, sin embargo, no está vinculado al acuerdo entre Israel y el Líbano, aclaró Donald Trump. En cualquier caso, es la primera vez desde el inicio de los ataques israelí-estadounidenses contra Irán el 28 de febrero que las armas han callado en todos los frentes de la guerra.

Numerosos desplazados aprovecharon el viernes la oportunidad para regresar a sus hogares en el sur del Líbano o en los suburbios del sur de la capital, Beirut, ignorando las advertencias del gobierno israelí. Según este último, “la operación” contra Hezbollah no ha terminado y los libaneses tendrán que abandonar estas zonas nuevamente “si se reanudan los combates”. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también predijo que el desmantelamiento del movimiento “no se alcanzaría mañana”. El jueves advirtió que el ejército del Estado judío permanecería presente en el Líbano, durante la tregua, en una franja de 10 kilómetros de profundidad desde la frontera.