Por un reconocimiento justo del método científico en el debate público

El 26 de marzo, la comisión de investigación sobre radiodifusión pública celebró una mesa redonda en la Asamblea Nacional dedicada al rigor científico. Entre los convocados se encuentran François de Rugy, ex ministro de Transición Ecológica, Agnès Buzyn, ex ministra de Salud y fundadora del grupo de expertos Evidences, François-Marie Bréon, climatólogo y ex presidente de Afis (Asociación Francesa de Información Científica), Géraldine Woessner, redactora jefe de “Point”, así como Eva Morel y Jean Sauvignon, de la asociación QuotaClimat.

El contenido de los intercambios reveló rápidamente un profundo desequilibrio: informaciones falsas sobre la toxicidad de determinadas moléculas, sobre las prácticas de reproducción, sobre la integridad de los periodistas y de las ONG ecologistas, todo ello en una atmósfera poco favorable a una verdadera contradicción. Esta audiencia no es un incidente aislado. Es el síntoma de un mal más profundo: el método científico está perdiendo su lugar en el discurso político y mediático. A largo plazo se afianzan varias confusiones.

El primero mezcla experto y científico. El científico se define por su método: formula hipótesis, las prueba, presenta sus resultados para que sus pares los validen. El experto se define por su función y su estatus social. Un científico puede ser un experto, lo contrario no es sistemático. El peligro surge cuando un experto moviliza su estatus para legitimar una opinión personal, sin aplicar un método verificado y, a menudo, con fines utilitarios.

De esta primera confusión emana la segunda: entre consenso científico y posición científica marginal. Durante los debates, la norma del comportamiento adversario nos ha acostumbrado a confrontar puntos de vista. Si bien esta confrontación resalta efectivamente la controversia y honra el pluralismo resaltando opiniones calificadas, a menudo promueve artificialmente posiciones heterodoxas colocadas en pie de igualdad. Finalmente, lucha por hacer visible el peso de la experiencia colectiva detrás de ciertas conclusiones científicas. El consenso científico no es enemigo de la duda metodológica, es su producto. Designa la convergencia provisional pero sólida de una multitud de trabajos independientes sometidos a revisión por pares y, como tal, constituye el estado más confiable de conocimiento disponible.

La tercera confusión se refiere a la norma regulatoria, a menudo confundida con la conclusión científica. Un umbral de toxicidad regulatorio es el resultado de la decisión de una autoridad sanitaria. Es una decisión administrativa. Puede diferir legítimamente del estado actual del conocimiento científico. Es esta discrepancia la que alimenta muchas controversias recientes, particularmente en torno a la autorización de ciertas sustancias químicas.

Estas confusiones no prosperan en el vacío. Ciertos grupos de interés los cultivan activamente, utilizando un arsenal retórico bien ensayado: selección parcial de evidencia (cherry picks), cambio de métrica a lo largo del debate, ataques ad hominem, saturación del espacio público con afirmaciones no verificables. No siempre se trata de una colusión organizada, sino de una convergencia de actores que persiguen un objetivo común: ya no sembrar dudas sobre un campo científico específico, sino desacreditar a la ciencia misma como objeto de confianza colectiva.

La cuestión es democrática. Atacar la ciencia significa atacar la legitimidad de las instituciones que la producen y de aquellas que legislan sobre su base. Esto debilita la base misma del debate público racional. Y este debilitamiento se está acelerando. Ya en 2021, el 60% de los científicos europeos declararon haber sido víctimas de ataques a su reputación. En 2025, el 41% de la comunidad científica internacional denunció intentos de intimidación o acoso.

Nosotros, los científicos, formulamos un requisito claro.

Las herramientas de apoyo a las decisiones políticas deben integrar plenamente el discurso científico y no con fines decorativos. El científico no es el garante de un debate, es la condición previa. Sus palabras no son sólo una opinión entre otras: anclan el debate en la realidad y arrojan luz sobre él. Ante las amenazas sin precedentes que pesan sobre la integridad científica, protegerla ya no es una postura defensiva, sino una disciplina diaria. La representación nacional debería ser el ejemplo.

Matthias Beekmanndirector de investigación del CNRS en química atmosférica; Étienne Berthierglaciólogo y director de investigaciones del CNRS en el Observatorio de Midi Pyrénées; Marc Billauddirector emérito de investigaciones del CNRS; David Boilleyprofesor-investigador en física de la Universidad de Caen Normandía; François Bonhommebiólogo y director de investigación emérito, medallista de plata del CNRS; Philippe Borsadirector de investigación en ecología y evolución del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Montpellier; Freddy Bouchetdirector del Laboratorio de Meteorología Dinámica, director de investigaciones del CNRS y profesor adscrito a la ENS/PSL; Gregorio Charrierdoctora en biología por la Universidad de Bretaña Occidental, en el Laboratorio de Ciencias Ambientales Marinas; David Chavalariasdirector de investigación del CNRS en EHESS; Cathy Clebauxdirector de investigación del CNRS en física atmosférica; Sandrine Costamagnoprehistoriador y director de investigaciones del CNRS; Carole Dalininvestigador del CNRS en la Escuela Normal Superior; Marc Delepouveinvestigador asociado del CNAM sobre cambio climático y relaciones entre ciencia y política; Nicolás Delpierreecologista y profesora de la Universidad de Paris-Saclay; Frédéric Ducarmeecologista y filósofo, investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural; Simón Fellousdirector de investigaciones en agricultura y ecología, miembro del consejo científico del INRAE; Marie-Alice Foujolsingeniero de investigación, IPSL, CNRS, Universidad de la Sorbona de París, científico del clima; Jeanne Gherardi ScaoCodirección MCF – UVSQ/CEARC; Tatiana Girauddirector de investigación del CNRS, profesor del Collège de France, miembro de la Academia de Ciencias; Sophie Godin-Beekmanndirector de investigación del CNRS, director del Instituto Pierre-Simon Laplace; Philippe Grandcolasdirector de investigaciones del CNRS en el Museo Nacional de Historia Natural; Philip Heebdirector de investigación del CNRS, Universidad de Toulouse; Carole Kerdelhuédirector de investigaciones del INRAE ​​en Montpellier; Gonéri Le Cozannetinvestigador en riesgos costeros y cambio climático; Rafael Lebloisbióloga, investigadora del INRAE; Benoît LeguetDirector General del Instituto de Economía para el Clima (I4CE); Sara LepercheyMCF en estudios de cine en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbone; Luis Casadoinvestigador oceanográfico del Ifremer; Cristina Marlinprofesor de hidrogeología en la Universidad de Paris-Saclay y miembro del comité del programa Make Our Planet Great Again; Pascal Maugisinvestigador sobre adaptación al cambio climático en el ámbito del agua y toma de decisiones bajo gran incertidumbre; Alicia Meunierdirector de investigaciones biológicas del CNRS/ENS; Jean-François Molinoinvestigador en ecología del IRD; Lê Nguyên Hoangdirector de Tournesol; Sébastien Payánprofesor de la Universidad de la Sorbona, investigador del Laboratorio Espacial de Observación de la Atmósfera y el Medio; Jean-Marc Ponsbióloga, docente adscrita al Instituto de Sistemática, Evolución, Biodiversidad del MNHN; Carlos RS Milanidirector del Observatorio Interdisciplinario de Cambio Climático, Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil; Virginie Raisson-Victorpresidente del IPCC de Pays de la Loire; Josyane Ronchailclimatólogo, LOCEAN; Diana Ruíz Pino, biogeoquímico oceanógrafo, ex presidente del proyecto internacional IMBeR (Integrated Marine Biosphere and Ecosystem Research), Universidad de la Sorbona; Marc-André Selossebióloga, profesora del Museo Nacional de Historia Natural; Diana Straussdirector de Transportes y Medio Ambiente, miembro del Alto Consejo para el Clima; Olivier Talagranddirector honorario de investigaciones del CNRS; Théodore Tallentinvestigador y docente en ciencias políticas de Sciences Po; Juliette Tariel Adaminvestigador postdoctoral en biología evolutiva en la Universidad Macquarie de Australia; Michel Veuilledirector de estudios, Biología Integrativa de Poblaciones; Thibaud Voïtaasesor del Instituto Jacques-Delors, codirector del Máster en Gestión de Transiciones Energéticas de emLyon Business School; François Warlopagrónomo; Philippe Zarkadirector de investigación del CNRS en astrofísica