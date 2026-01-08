Las vacas estarán ausentes debido a dermatosis.





Las vacas estarán ausentes del Salón Agrícola y de las competiciones por decisión de los órganos de selección debido a una dermatosis bovina, pero los organizadores aún esperan su presencia “limitado y simbólico” de ganado.





Las organizaciones que habitualmente presentan razas bovinas como las famosas Charolais, Limousin y Prim’Holstein, han renunciado al Concurso General Agrícola, principal proveedor de ganado para el salón, indicaron los organizadores este miércoles 7 de enero en un comunicado.





“Los demás animales estarán presentes” del 21 de febrero al 1 de marzo Porte de Versailles, precisaron. Esto incluye cerdos, ovejas, ovejas y conejos, pero también muchos gatos, perros, caballos y burros. Pero no las aves de corral, ausentes desde hace varios años debido a la gripe aviar.









Los intercambios están en marcha “para estudiar las condiciones en las que una presencia de ganado vacuno, incluso limitada y simbólica, podría sin embargo considerarse, a través de un número limitado de animales, en una lógica de flexibilidad adaptada, plenamente compatible con los imperativos sanitarios”. La decisión se anunciará a mediados de enero.





“No son sólo las vacas” en el SIA





La enfermedad cutánea grumosa (LCD) llegó por primera vez a Francia el pasado mes de junio, primero a Saboya, donde azotó todo el verano, y luego al suroeste, donde la matanza de rebaños infectados reavivó la ira de los agricultores.





Los movimientos de animales están prohibidos desde las zonas afectadas por la enfermedad, pero aún están autorizados desde zonas libres de la enfermedad o zonas que han sido vacunadas y no han notificado casos durante 45 días (como Saboya).





Pero en los últimos días, varias organizaciones de selección han anunciado que abandonan el espectáculo por precaución. La Cumbre de Ganadería de Cournon (Auvernia) de octubre tomó la misma decisión, pero se trata de un salón destinado principalmente a los profesionales, cuando las vacas son un atractivo para atraer al público en general al salón parisino.









“Las vacas son las estrellas del espectáculo, pero no son sólo las vacas”declaró la ministra de Agricultura, Annie Genevard, a Franceinfo poco antes de anunciar la cancelación de su visita.





La pregunta será si Biguine, musa de la vaca brahmán de la edición de 2026, procedente especialmente de Martinica, podrá seguir presente.