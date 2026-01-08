Juicio de RN e hipótesis de interferencia estadounidense “intolerable”: lo que sabemos





El presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, advirtió de una posible “Injerencia inaceptable e intolerable” tras las amenazas de sanciones estadounidenses contra los magistrados que llevaron el caso penal de la RN, según informó la prensa.





• Sanciones consideradas por la administración Trump contra jueces





La administración Trump habría considerado imponer sanciones a los jueces del Tribunal Penal de París que condenaron a Marine Le Pen en marzo pasado, según informa el semanario alemán “Der Spiegel” en un artículo publicado a finales de diciembre. Una hipótesis que también baraja el diario “Humanité”.





La administración estadounidense critica la “censura” Los magistrados franceses se opusieron al presidente del grupo RN en la Asamblea Nacional y habrían considerado imponer una prohibición de viajar a este último.









La presidenta estadounidense consideró que fue víctima de un “caza de brujas” por “Izquierdistas europeos que utilizan el arma judicial para silenciar la libertad de expresión”. En marzo, Donald Trump comparó la condena en primera instancia de Marine Le Pen con cuatro años de prisión, dos de los cuales serán fijos, una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación, con sus propios reveses legales.





• Juez preocupado por “interferencia inaceptable”





Una hipótesis ampliamente condenada por el presidente del tribunal judicial de París, Peimane Ghaleh-Marzban, el martes 6 de enero. “Si tales hechos fueran probados o ocurrieran, constituirían una injerencia inaceptable e intolerable en los asuntos internos de nuestro país que debería provocar la desaprobación de las autoridades públicas”advirtió durante un discurso.





Refiriéndose al caso del magistrado francés de la Corte Penal Internacional (CPI), Nicolas Guillou, objeto desde agosto de sanciones estadounidenses, Peimane Ghaleh-Marzban pidió “levantarse contra la posibilidad misma de que esto pueda ser imaginado”. Nicolas Guillou es particularmente responsable en la CPI del caso de la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.









• La RN denuncia “presión inaceptable”





La advertencia del presidente del tribunal de París podría “parecen una presión inaceptable sobre los magistrados”reaccionó por su parte este miércoles 7 de enero el partido de extrema derecha. Estas palabras “es probable que perjudiquen gravemente los intereses de los acusados”estima el RN en un comunicado de prensa, denunciando “como la acreditación de noticias falsas”.





El líder de la extrema derecha francesa, así como la Agrupación Nacional como persona jurídica y otros once acusados ​​serán juzgados por el Tribunal de Apelación de París a partir del próximo martes, sospechosos de haber malversado dinero del Parlamento Europeo en beneficio exclusivo del partido.