Las preguntas que surgen tras la remisión a la justicia europea





El Parlamento Europeo puso fin el miércoles al acuerdo comercial con Mercosur mediante acciones legales, una decisión que fue recibida con gritos de alegría por parte de los agricultores de Estrasburgo. Los eurodiputados apoyaron este recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.









Por tanto, la remisión a la justicia sobre el acuerdo con Mercosur suspende su examen en el Parlamento Europeo durante aproximadamente 18 meses. Pero esto no impide la aplicación provisional del tratado mientras tanto, si la Comisión Europea así lo decide.





• ¿Por qué el Parlamento emprendió acciones legales?





La acción legal fue iniciada por 150 eurodiputados de todos los bandos, hostiles a este acuerdo de libre comercio con América Latina. El miércoles, esta remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fue apoyada por 334 votos contra 324, durante una votación en el Parlamento en Estrasburgo.









Estos cargos electos quieren que el TJUE verifique si este acuerdo comercial con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay cumple con los tratados europeos.





Señalan especialmente con el dedo a “mecanismo de reequilibrio”. Este sistema permitiría a un país latinoamericano reclamar una “compensación” si las nuevas medidas europeas reducen significativamente la ventaja comercial que se supone le reportará el acuerdo UE-Mercosur. Luego correspondería a un panel de expertos independientes decidir.





Para los opositores al Mercosur como el centrista Pascal Canfin, es una “bomba de tiempo” lo que privaría a la UE de su “soberanía” y podría plantear dificultades si Europa refuerza sus normas medioambientales. La Comisión lo niega e indica que respeta las reglas del comercio mundial y de la UE, en este acuerdo negociado durante más de 25 años.





• ¿Cuánto falta para tomar una decisión?





Cuando se contactó al Tribunal de Justicia, no dio una respuesta precisa sobre este punto, pero, por término medio, tarda unos 18 meses en pronunciarse. Esta es la primera vez que el Parlamento Europeo remite el TJUE al TJUE en relación con un tratado comercial de esta magnitud.









Además de la cuestión de “mecanismo de reequilibrio”Los eurodiputados le piden que verifique la legalidad de dividir este acuerdo en dos, con un componente comercial y otro político.





Este truco permite a la Unión Europea hacer que la parte comercial sea ratificada únicamente por el Parlamento Europeo, sin someterla a los veintisiete parlamentos nacionales.





Según eurodiputados hostiles al Mercosur, se trata de una forma de “eludir” un posible veto a nivel nacional, particularmente en Francia, donde la clase política se opone unánimemente al tratado, considerado una amenaza para los agricultores. La Comisión responde que el mismo procedimiento se utilizó para un acuerdo con Chile, vigente desde el 1 de febrero de 2025.





• ¿Se puede aplicar el acuerdo antes y bajo qué condiciones?





Antes de la decisión de la justicia europea, la Comisión tiene derecho a aplicar el tratado provisionalmente. Pero todavía no está decidido, subraya Bruselas.





La Comisión Europea ha “iniciar un diálogo” con los Estados miembros y los eurodiputados “antes de decidir los próximos pasos”dijo el miércoles.





Ferviente partidario del acuerdo, el canciller alemán Friedrich Merz pide esta aplicación temporal, a la que Francia se opone firmemente.





Si la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen “Si se aprobara por la fuerza imponiendo una aplicación provisional, esto constituiría tal como está, teniendo en cuenta la votación que tuvo lugar ayer (miércoles) en Estrasburgo, una forma de violación democrática. No imagino que ese pueda ser el caso.”afirmó el jueves la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en Europe1/Cnews.





“Tal como está, cualquier aplicación unilateral, incluso provisional, de este acuerdo sería inaceptable”advirtió también la alianza FNSEA-Jóvenes Agricultores, principal fuerza sindical agrícola en Francia.





El tema será una de las batallas entre los Veintisiete en las próximas semanas. Sin embargo, la aplicación provisional del acuerdo no depende sólo de Europa. Al menos uno de los países del Mercosur también debe haber ratificado el tratado.





El miércoles, el gobierno brasileño “tomó nota” del voto de los eurodiputados y ha hecho saber que contaba por su parte “acelerar sus procedimientos de aprobación” del acuerdo.





De aplicación temporal o no, la decisión del Tribunal de Justicia de la UE llegará después, aproximadamente en un año y medio. O considera que el acuerdo no respeta los tratados europeos y la UE tendrá que renunciar a él o renegociarlo con los países del Mercosur, o valida el acuerdo y lo presentará al Parlamento Europeo para su ratificación, donde la votación promete ser reñida. Suspense.