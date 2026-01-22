



La diputada renacentista de los franceses establecidos fuera de Francia, Caroline Yadan, ha presentado recientemente un proyecto de ley a la Asamblea Nacional que pronto deberá ser examinado por la Comisión Jurídica. El texto pretende “luchar contra formas renovadas de antisemitismo”. Firmada por varias decenas de sus colegas, incluidos algunos socialistas, esta propuesta no sólo busca frenar cualquier crítica a las políticas del gobierno israelí, sino que también asesta un peligroso golpe a la libertad de expresión y de pensamiento, así como a una libertad académica fundamental: el derecho a la libre investigación.









El ataque lanzado por Hamás el 7 de octubre de 2023 contra la población civil del sur de Israel, y los horrores que lo acompañaron, causaron un profundo trauma en todo el mundo judío, incluida la diáspora. Despertaron viejos miedos y reabrieron heridas mal cerradas. No podemos sorprendernos. La “respuesta” israelí, con su violencia sin precedentes, con sus decenas de miles de muertos –la mayoría de ellos civiles, mujeres y niños– y que, a pesar del alto el fuego del 10 de octubre de 2025, cuando menos frágil, no ha cesado hasta el día de hoy, ha suscitado legítima indignación en todo el mundo.





Ciertamente no es necesario utilizar la palabra “genocidio” para designar estas masacres y juzgarlas intolerables. La realidad de los hechos observados es suficiente. Sin embargo, el proyecto de ley propuesto por Caroline Yadan pretende precisamente reducir todo esto a una batalla de palabras. Sin embargo, lo que importa sobre todo es cuestionar qué hizo posibles tales estallidos de violencia. Evitemos creer que todo comenzó con el atentado del 7 de octubre de 2023. Conviene comenzar situando el horror reciente en el largo curso de la historia, identificando su naturaleza, midiendo su escala.





Manteniendo la confusión entre antisionismo y antisemitismo





El objetivo de la caza de palabras que pretende organizar este proyecto de ley es claro. Esto es para impedir que no sólo los activistas de la causa palestina sino también los investigadores y periodistas describan claramente y sin eufemismos el sufrimiento indescriptible causado por Israel a estos palestinos –que el entorno de extrema derecha de Benyamin Netanyahu ofertas en “animales humanos”es decir, como subhumanos que merecen lo que les sucede. ¿Cómo podemos entender los acontecimientos que han ocurrido recientemente sin dar una larga historia del movimiento nacional palestino, sus excesos, sus errores, sus fracasos? Sin negar que el sionismo fue una respuesta al antisemitismo y un movimiento nacional comparable a otros movimientos nacionalistas europeos, ¿deberíamos ignorar su dimensión colonial?





Prohibir la comparación es precisamente prohibir a los historiadores realizar su trabajo. Por lo tanto, comparar el Estado de Israel con la Alemania nazi se convertiría, según la ley, en un delito. El problema no es “comparar”, que no significa identificar, sino el uso que hacemos de la comparación. METROa mí ¿Nos permitirá Yadan, por ejemplo, comparar el destino de los palestinos con el de los hereros y namas de Namibia? Su proyecto de ley no dice nada al respecto. Sin duda porque los Namas y los Hereros no cuentan para nada.









Por una razón muy sencilla: su objetivo no es en modo alguno proteger a los judíos contra un evidente resurgimiento del antisemitismo. factura de ma mí Yadan sigue la votación de una resolución a favor de la adopción de la definición de antisemitismo dada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto. Sin embargo, esta definición fue evidentemente impulsada por el gabinete de Benjamín Netanyahu porque sirve a sus intereses al mantener la confusión entre antisionismo y antisemitismo. Su único objetivo es proteger la línea política suicida del Primer Ministro israelí de cualquier crítica, “directa” o “indirecta”. Y lo hace explotando la memoria del genocidio. Nadie es dueño de esta tragedia. Y nadie tiene que utilizarlo para ninguna agenda política dudosa.





Francia tiene un arsenal legislativo suficiente





Si hoy los judíos en su conjunto son el blanco de una hostilidad preocupante y a veces asesina, es también (no sólo) porque Israel y Israela mí La propia Yadan hace todo lo posible para asociar a todos los judíos a la acción de Israel que, contrariamente a lo que parece sostener su texto, no es una “colectivo de ciudadanos judíos” sino un Estado binacional de facto (con una quinta parte de ciudadanos árabes).





MP Renaissance habla de “formas renovadas de antisemitismo”. ¿Qué hay de nuevo que justifique semejante iniciativa legislativa? El antisemitismo nunca ha desaparecido realmente. Acababa de quedarse dormido. Tanto en la izquierda como en la derecha, hizo estragos durante todo el siglo XIX.mi siglo – y en el XXmi siglo. Ahora, a principios del siglo XXI.mi siglo, despierta con cada nuevo estallido de violencia entre israelíes y palestinos. Estos conflictos sirven como combustible. Francia tiene un arsenal legislativo suficiente para contrarrestarlo. La experiencia y sabiduría de nuestros magistrados avalan su eficacia.





METROa mí Yadan se erige –“directa” o “indirectamente”, depende de ella decirnos– como un relevo obediente de la propaganda de Netanyahu y su gobierno. Esta misma propaganda que convenció a muchos, apoyados por tantos medios de comunicación franceses, a ocultar o minimizar lo que estaba sucediendo en Gaza, como si sólo se tratara de aplastar el terrorismo palestino y hacer desaparecer a Hamás. Un esfuerzo en vano, por cierto. Hamás todavía está ahí.





¿Debemos permanecer en silencio ante las atrocidades cometidas?





¿Debemos, para respetar la ley, permanecer en silencio ante las atrocidades cometidas, la hambruna provocada, los hospitales bombardeados, los camiones de ayuda humanitaria detenidos en la frontera, las decenas de organizaciones no gubernamentales a las que se les ha prohibido trabajar en Gaza para ayudar a los palestinos que viven en tiendas de campaña, más aún bajo las lluvias torrenciales de mediados de enero y que no tienen suficiente para comer? ¿Condenará también esta ley a los judíos humanistas a silenciar su conciencia, como judíos y como humanistas? ¿Será necesario que, además de los cientos de mensajes insultantes que reciben desde hace tiempo, carguen con la vergüenza de un veredicto de nuestros jueces? No cederán. Lejos de tener ese odio a sí mismos del que se les acusa, es precisamente por apego a su judaísmo que seguirán denunciando los crímenes perpetrados, tanto en Gaza como en Cisjordania.









¿Luchar contra el antisemitismo? Sí, claro. Pero no legislando así. Cambiando radicalmente la situación. Con la cohabitación en la misma tierra de dos Estados, uno palestino y el otro israelí, ya existentes, o el nacimiento de un Estado confederal que incluya a Israel y Palestina, o incluso de un Estado binacional fundado sobre un principio de estricta igualdad. Sin una solución política, no escaparemos de la desgracia actual. De lo contrario.