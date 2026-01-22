Trump y su administración endurecen el tono contra los europeos sobre los recargos aduaneros





Los americanos no dieron ninguna señal de apaciguamiento este lunes 19 de enero hacia los europeos advirtiéndoles que “Sería muy desaconsejable” para responder a las amenazas de recargos aduaneros esgrimidas por Donald Trump mientras Groenlandia no esté en manos de Estados Unidos.









Las tensiones entre europeos y estadounidenses provocaron la caída de las principales bolsas europeas, tras la amenaza del presidente americano de imponer nuevos recargos aduaneros del 10% a ocho países europeos -entre ellos Francia- por su oposición a Groenlandia. La Unión Europea (UE) ha prometido una respuesta.





• Ya no se exige que Trump piense “sólo en la paz”





“Creo que eso sería muy imprudente”.advirtió el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en declaraciones a los periodistas antes de la inauguración del Foro Económico Mundial en Davos. “El presidente (Trump) ve a Groenlandia como un activo estratégico para Estados Unidos. No vamos a subcontratar la seguridad de nuestro hemisferio a nadie más”.dijo Scott Bessent.





En una carta dirigida al primer ministro noruego Jonas Gahr Støre y hecha pública el lunes, Donald Trump dijo que ya no se siente obligado a pensar “sólo por la paz” por no haber ganado el Premio Nobel. “Desde que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por poner fin a “MÁS” 8 guerras, ya no me siento obligado a pensar sólo en la paz”escribió el presidente estadounidense.









En Groenlandia, “no hay ningún documento escrito” demostrando que pertenece a Dinamarca, “Pero hace cientos de años, un barco atracó allí y nosotros también atracamos”añade. “Dinamarca no puede proteger este territorio contra Rusia o China”añadió. “El mundo no estará seguro hasta que tengamos el control total y absoluto de Groenlandia. »









• Los groenlandeses quieren mantener su soberanía





Estas amenazas no cambian la posición del territorio, preocupado por su derecho a la autodeterminación y su soberanía, afirmó el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.









En un mensaje en Facebook este lunes, dijo que saludaba el apoyo de países extranjeros visto “no como una injerencia, sino como un claro reconocimiento de que Groenlandia es una sociedad democrática, con derecho a tomar sus propias decisiones” Y “Las recientes declaraciones de Estados Unidos, incluidas amenazas de aranceles, no cambian esta línea. No nos dejaremos presionar”dijo.





• La UE aboga por el “diálogo”, pero sigue “lista para reaccionar”





La UE sigue defendiendo “diálogo” en vez de “escalada” ante las amenazas, al tiempo que afirmó que ha “herramientas” y es “listo para reaccionar” si el presidente americano llevara a cabo estas amenazas comerciales, según el ejecutivo europeo. Los líderes europeos se reunirán el jueves por la tarde en una cumbre extraordinaria en Bruselas para discutir las repetidas amenazas de Donald Trump a Groenlandia y los aranceles aduaneros.





Emmanuel Macron, quien describió “chantaje” Las amenazas de Trump pretenden solicitar la activación del instrumento anticoerción de la UE, que permite limitar las importaciones de un país o su acceso a determinados mercados públicos y bloquear determinadas inversiones.





Para intentar reducir los riesgos de un deterioro de la situación, la Canciller alemana ha indicado que “Intenta reunirte con el presidente Trump el miércoles”. Ese mismo día, Groenlandia será debatido por los ministros de Finanzas del G7, del que forma parte Estados Unidos.





La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que insistió en “la necesidad de respetar inequívocamente” la soberanía de Groenlandia y Dinamarca durante una reunión este lunes con una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Esto es de suma importancia para nuestra relación transatlántica. Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue dispuesta a seguir trabajando estrechamente con Estados Unidos, la OTAN y otros aliados, en estrecha cooperación con Dinamarca, para promover nuestros intereses de seguridad comunes.declaró en las redes sociales. “Los derechos de aduana van en contra de (los) intereses comunes” de la UE y Estados Unidos, añadió Ursula von der Leyen.









• Copenhague y Nuuk proponen una misión de la OTAN





Dinamarca y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en Groenlandia, afirmó el lunes el ministro danés de Defensa tras una reunión con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte.





“Lo propusimos, el secretario general también tomó nota de ello y creo que ahora podemos tener un marco de cómo esto puede llegar a buen término”.afirmó Troels Lund Poulsen, en presencia de Vivian Motzfeldt, ministra de Asuntos Exteriores de Groenlandia, en la televisión danesa.





En Truth Social, Donald Trump afirmó que la OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que el país nórdico debe “eliminar la amenaza rusa de Groenlandia”. “Desafortunadamente, Dinamarca no pudo hacer nada al respecto. ¡¡¡Ha llegado el momento de actuar y se hará!!! »dijo. Copenhague destaca que ya se han tomado varias medidas para aumentar su presencia y entrenamiento militar en el Ártico y el Atlántico Norte, en colaboración con varios aliados de la OTAN.