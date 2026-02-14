En Estados Unidos, los vientos de “reacción” climática están aumentando en intensidad





La derogación del “Endangerment Finding” (que puede traducirse como “endangerment finding”) de la Agencia Ambiental Estadounidense (EPA), anunciada desde la Casa Blanca el 12 de febrero, marca un retroceso de casi veinte años.









Este texto de la EPA reúne los elementos científicos que permiten la aplicación de una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que data de 2007, que pedía a la Agencia Medioambiental americana (EPA) que incluyera los seis principales gases de efecto invernadero entre las emisiones atmosféricas que le corresponde regular.





Nueva ilustración de reacción En el clima de la América trumpiana, esta derogación promete múltiples disputas legales que sin duda llegarán hasta la Corte Suprema, cuya decisión de 2007 no ha sido derogada.









Título del libro de Susan Faludi publicado en 1991, la expresión “reacción” Tuvo su apogeo en los Estados Unidos en la década de 1990. Luego designó cualquier retroceso en términos de derechos civiles, en particular los de las mujeres y las minorías.





EL reacción volvió en vigor en 2025, con el inicio del segundo mandato de Donald Trump. La guerra contra los derechos civiles se ha reanudado con gran violencia para los migrantes. Se ha extendido a todo lo relacionado con el cambio climático, es decir, a los derechos medioambientales, así como a la ciencia.





La guerra contra el clima se declara el primer día de la presidencia. El 20 de enero, entre los innumerables decretos firmados por Donald Trump, había uno que anunciaba la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático de París y otro destinado a relanzar los combustibles fósiles.

En materia de política exterior, la denuncia del acuerdo de París se completó en enero de 2026 con la retirada de Estados Unidos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Calentamiento Global y del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Al retirarse de la convención marco, el Estados Unidos trumpiano se ha liberado de cualquier obligación en materia climática.









La retirada del IPCC ilustra otro aspecto de la reacción : la guerra declarada contra las ciencias climáticas y todas las instituciones que las acogen.





Si universidades y centros independientes como el World Resources Institute (WRI) o Berkeley Earth fueron capaces de resistir, tres grandes administraciones federales se vieron directamente afectadas: la Administración Atmosférica y Oceánica (NOAA), los centros de investigación climática de la NASA y la agencia medioambiental (EPA), encargada de establecer el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas tres instituciones producen una gran cantidad de datos y modelos utilizados por científicos de todo el mundo.





En términos de política interna, la derogación de la Declaración de Peligro allana el camino para la eliminación de todas las regulaciones ambientales que afectan el clima, particularmente en el transporte y la energía. Fue elaborado con la publicación del informe de julio de 2025 del Departamento de Energía, que puso en perspectiva los impactos del calentamiento global, poniendo en duda sus orígenes antropogénicos y afirmando, en su resumen para los tomadores de decisiones, que “Políticas de mitigación demasiado agresivas podrían resultar más perjudiciales que beneficiosas”.





La cuestión de la evidencia científica ya estaba en el centro de la decisión de abril de 2007 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, conocida como Massachusetts v. EPA, que ordenó a la EPA que incluyera los gases de efecto invernadero (GEI) entre los contaminantes del aire que era responsable de regular. Al hacerlo, el Tribunal anuló, por una estrecha mayoría (5 a 4), jurisprudencia anterior que se basaba en supuestas incertidumbres científicas sobre el vínculo entre las emisiones de GEI y el cambio climático.









Una vez más, al cuestionar los diagnósticos de la ciencia climática, los Estados Unidos trumpianos intentan liberarse de cualquier responsabilidad frente al cambio climático. Esto no dejará de multiplicar las disputas legales, que probablemente lleguen hasta la Corte Suprema, cuya decisión de 2007 ordenando a la EPA regular las emisiones de gases de efecto invernadero no ha sido derogada.









La derogación del dictamen sobre peligro tiene como objetivo hacer que la estrategia trumpiana sea a largo plazo. Esto se guía por el espejo retrovisor, con la promesa de redescubrir un paraíso energético basado en la abundancia de energía fósil entregada a bajo costo a la población.





Es en nombre de esta quimera que en menos de un año se desmantelaron los sistemas de apoyo a las energías renovables y a la electrificación de usos. Esto ha llevado a los fabricantes estadounidenses a frenar los coches eléctricos. En el ámbito de las energías renovables, el sector eólico ha sido especialmente atacado, con la congelación o paralización de la mayoría de los grandes proyectos marinos ya en marcha, generalmente llevados a cabo por empresas europeas.





Al mismo tiempo, el sector de los combustibles fósiles ha sido engatusado por la “Gran y hermosa ley de presupuesto” que prevé, entre otras cosas, la transferencia de nuevas concesiones petroleras en el Golfo de México y en tierras federales, exenciones fiscales para las perforaciones, el aplazamiento de la regalía del metano, la reducción de las regalías mineras del carbón, la expansión de su extracción en tierras federales y, finalmente, créditos fiscales para “carbón metálico” utilizado en altos hornos.





Este cóctel de medidas contribuyó al aumento, estimado en un 2,4%, de las emisiones de gases de efecto invernadero del país en 2025. Por lo tanto, la tendencia a la baja de las emisiones observada desde 2005 corre el riesgo de interrumpirse.





¿Puede el giro estadounidense descarrilar los escenarios globales para la eliminación gradual de los combustibles fósiles? En 2025, Estados Unidos fue responsable del 13% de las emisiones mundiales de carbono fósil. Todo dependerá de cómo reaccione el resto del mundo.









En el resto del mundo, no es el reacciónsino la aceleración de la transición energética que prevalece.





China se ha convertido en el actor fundamental. Gracias a una inversión sin precedentes en energías bajas en carbono, está en proceso de alcanzar su pico de emisiones de 8 toneladas de CO 2 per cápita, cuando Estados Unidos superó el suyo con 21 toneladas y Europa con 11 toneladas. La pregunta clave ahora es la tasa de caída después del pico.





China, que se ha convertido en el proveedor dominante de bienes de capital para la transición energética, ha contrarrestado el cierre del mercado estadounidense reorientando sus ventas hacia el Sur Global, que está acelerando sus inversiones en la economía baja en carbono. La agresividad trumpista ha logrado incluso acercar a China a la India.





La aceleración de la transición hacia una economía baja en carbono es particularmente fuerte en Asia. En 2025, India habrá estabilizado las emisiones de su sector eléctrico, gracias al aumento de la energía solar. El mismo año, se vendieron proporcionalmente más vehículos eléctricos en Vietnam y Tailandia que en la Unión Europea, y Pakistán estaba cubierto de paneles fotovoltaicos.









En este contexto, Europa se encierra en una posición defensiva frente a Estados Unidos, sufriendo golpes uno tras otro. los vientos de reacción El cambio climático incluso está encontrando relevos dentro de la Unión Europea, donde parte de la clase política ahora busca frenar, o incluso detener, la transición hacia una economía baja en carbono.





Esta actitud es contraproducente. El viejo continente importa la gran mayoría de su energía fósil y, por el contrario, podría recuperar parte de su soberanía económica acelerando su transición energética. Esto también ayudaría a aumentar su tasa de inversión, porque la economía baja en carbono requiere más capital que la basada en energía fósil.





Europa debería, por fin, movilizar todos sus recursos científicos para hacer frente a los ataques lanzados contra la ciencia climática. A “hechos alternativos” que el “ingenieros del caos” –que lleva el nombre del ensayo homónimo publicado en 2019– en las redes sociales, es hora de oponerse decididamente a los hechos científicos.









Christian de Perthuis es profesor de economía, fundador de la cátedra “Economía climática”Universidad París Dauphine – PSL