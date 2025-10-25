Las autoridades portuguesas publican nuevos elementos de la investigación.





El 3 de septiembre, una de las dos cabinas del emblemático “ascensor Gloria”, uno de los tres funiculares históricos de Lisboa, rodó a toda velocidad por una calle empinada y descarriló antes de estrellarse contra un edificio, matando a 16 personas e hiriendo a una veintena. Este lunes 20 de octubre, casi dos meses después de la tragedia, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos y Ferroviarios (GPIAAF) dio a conocer un informe preliminar, antes del informe final previsto para dentro de un año. Esto es lo que nos dice este documento sobre el avance de la investigación.









• El cable que conecta las dos cabinas no estaba a la altura.





El cable que conecta las dos cabinas del funicular Gloria de Lisboa no cumplía con los estándares establecidos por su operador Carris, o “Compañía Carris de Ferro de Lisboa” (CCFL), según las conclusiones preliminares de la GPIAAF. “El cable no cumplió con las especificaciones vigentes en el CCFL para ser utilizado en el ascensor Gloria”podemos leer en este documento de 35 páginas.





Según los primeros elementos de la investigación comunicados por la GPIAAF tres días después del accidente, éste fue provocado por “la desconexión del cable entre las dos cabinas”al nivel del punto de fijación del que acababa de iniciar su descenso. “La inspección visual programada, realizada la mañana del día del accidente, no detectó ninguna anomalía en el cable”precisaron entonces los investigadores.





Pero los puntos de fijación del cable a las cabinas sólo son visibles en el momento de su sustitución, que debe realizarse cada dos años. En este caso, este cable se instaló en el verano de 2024, dijo el lunes la GPIAAF.





Los investigadores de la GPIAAF indicaron además en su informe que se habían llevado a cabo operaciones de mantenimiento periódicas. “registrado como ejecutado”excepto que también tienen “elementos recogidos según los cuales este registro no se corresponde con las tareas efectivamente realizadas”.





Carris había afirmado hasta ahora que los trabajos de mantenimiento, realizados desde hace varios años por un subcontratista, siempre se habían realizado a tiempo.





• Se recomienda la inmovilización de otras cabañas.





Los elementos preliminares de la GPIAAF ya habían establecido que el conductor de la cabina había activado efectivamente los dos sistemas de frenos de que disponía, pero estos no estaban diseñados para detener el vagón sin la ayuda del efecto contrapeso.





En este contexto, la oficina de investigación recomendó que el resto de ascensores de la capital portuguesa permanezcan parados, tal y como determinó el ayuntamiento inmediatamente después del accidente, para garantizar que disponen de sistemas de fijación de cables y de frenado. “capaz de inmovilizar las cabinas en caso de rotura del cable”.









El funicular Gloria, que data de 1914 en su configuración actual, está formado por dos vagones amarillos, con capacidad para 42 personas, que suben y bajan alternativamente mediante un sistema de contrapesos, un desnivel de 45 metros por 276 metros de largo.