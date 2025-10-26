“Es condenarse a la derrota”: Gabriel Zucman advierte de la menor eficacia de una versión “light” de su impuesto

Publicado el 25 de octubre de 2025 a las 12:16 p.m. Lectura: 2 min.







El economista Gabriel Zucman defendió este sábado 25 de octubre en France Inter la versión original del impuesto a las grandes riquezas que lleva su nombre y que figura en el orden del día de los debates parlamentarios sobre el presupuesto del sábado.





“Tan pronto como introducimos exenciones (…) ponemos en marcha la máquina de optimización”advirtió el economista, reaccionando a una medida de tributación de las grandes riquezas puesta sobre la mesa por los diputados socialistas e inspirada en el ahora famoso impuesto Zucman.





El grupo socialista de la Asamblea Nacional propone, en una enmienda, establecer un impuesto mínimo del 3% sobre los patrimonios elevados, a partir de “10 millones de euros”frente al 2% sobre activos a partir de 100 millones del impuesto Zucman.









Esta nueva versión incluye ciertamente la propiedad profesional, pero los socialistas creen que responden a ciertas objeciones del sector gubernamental, excluyendo a las empresas familiares y a las llamadas “innovador”.





Aunque se mostró partidario del debate sobre las condiciones del impuesto, en particular sobre el umbral patrimonial necesario para poder acogerse al mismo, Gabriel Zucman se mostró más reservado sobre la aplicación de casos especiales para quedar parcialmente exento. “Si tenemos tipos efectivos inferiores al 2%, por ejemplo porque creamos exenciones para los activos profesionales o por cualquier otra cosa, eso equivaldría a admitir que los multimillonarios tienen derecho a pagar menos impuestos que otras categorías sociales”advirtió Gabriel Zucman.





“Cualquiera que sea la naturaleza de su fortuna, cualesquiera que sean sus méritos, cualquiera que sea el rendimiento de esta riqueza, debe haber un suelo incompresible”subrayó, es un “garantía de eficiencia, desempeño presupuestario y justicia”.





“Una parte del compromiso buscado entre el PS y el gobierno”





Este tipo de exención sería, según él, “ correr el riesgo de repetir los errores cometidos en 1981, cuando el poder socialista de la época creó un impuesto a las grandes fortunas, antecesor del ISF”: “ Hubo una protesta de los multimillonarios de la época que pidieron ser exentos y el poder votó a favor de una exención para los llamados activos profesionales, es decir, las grandes participaciones accionarias. Los multimillonarios no pagaron y nunca han pagado al ISF », recuerda, llamando a no repetir lo que describe como“dramático fracaso intelectual y político”.





Para él, crear un impuesto. “una polilla de nichos, que ofrece una posibilidad de escape (…) es condenarse a la derrota”.





Declaraciones que no han pasado desapercibidas para La France Insoumise, que critica periódicamente a los socialistas por haber hecho demasiados compromisos con el bloque central.









“Todo esto lo ha dicho el propio Zucman sobre los impuestos ligeros sobre el patrimonio que el grupo socialista ha puesto sobre la mesa con la esperanza de un compromiso con el gobierno”escribió en X el presidente del Comité de Finanzas, Eric Coquerel. “El impuesto “ligero” de Zucman no es en realidad un impuesto de Zucman, sino una parte del compromiso buscado entre el PS y el gobierno”añadió la diputada del LFI Claire Lejeune.





Los socialistas también retiraron otra enmienda que excluía los bienes profesionales pero apuntaba a activos de cinco millones de euros, lo que no “técnicamente no funcionó”según una fuente del grupo PS.