Larry Ellison, el todopoderoso multimillonario que lleva a cabo los planes de su amigo Donald Trump

Imaginemos que las grandes cadenas de noticias estadounidenses, CBS y CNN, así como los estudios cinematográficos Paramount y Warner, se pusieran enteramente al servicio de la propaganda de… Donald Trump. Una línea editorial decididamente MAGA (“Make America Great Again”): no más información objetiva, retransmisiones y películas comprometidas con la causa de las mujeres, contra la discriminación racial o medioambiental. Un poco como si, en Francia, los principales canales de información estuvieran en sintonía con el reaccionario y conspirador CNews de Vincent Bolloré. Peor aún, porque esta ideología sería constantemente atacada entre los más jóvenes en la red “social” TikTok. Sin embargo, este escenario es probable si Larry Ellison y su hijo David logran construir el imperio de comunicaciones de sus sueños.





¿Larry Ellison? Probablemente no conozcas a este empresario tecnológico estadounidense, porque no se ha hablado mucho de él desde los años 90. Porque es más discreto que Elon Musk (Tesla, X), Mark Zuckerberg (Meta) o Jeff Bezos (Amazon). Y, sobre todo, porque –contra…