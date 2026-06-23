Incluso por su fiasco en el grupo de espejos, Trump ataca a Obama y a los periodistas

Un capricho de 16,4 millones de dólares que se convierte en fiasco. Con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, Donald Trump decidió renovar el espejo de agua del Monumento a Lincoln. Con más de 650 metros de largo, conecta la estatua de Abraham Lincoln con el Monumento a Washington, un lugar emblemático de la capital Washington DC.

Otro capricho más del presidente americano, que quiere sobre todo dejar su huella en la capital. Ya se ha iniciado la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca y su objetivo es ver levantarse del suelo un enorme arco de triunfo. Una piscina que Donald Trump quiso renovar, reparar las grietas y mejorar el aspecto de su espejo de agua, pintándola de azul” color de la bandera americana “.

El proyecto, iniciado a finales de abril, costaría menos de dos millones y permitiría que el monumento brillara durante “ cuarenta o cincuenta años “. Al final costó 16,4 millones según el “New York Times” y duró seis semanas.

Y el resultado esperado sólo durará unos días. Tan pronto como el color se asentó en el fondo de la piscina, el agua de ésta se volvió verde, invadida por algas. Lejos del azul medianoche de la bandera estadounidense.

Para la administración Trump no se trata de reconocer un fracaso, sino de “ proceso normal de regreso al servicio » de la piscina después del trabajo, normalizando la aparición de algas. Para restaurar la piscina a su antiguo esplendor, que costó más de 10 millones de dólares, decenas de empleados intervinieron para limpiarla. A base de redes de desembarco… Pero también de peróxido de hidrógeno. Un producto altamente corrosivo, destinado a luchar contra la proliferación de algas.

La proliferación de algas ya había sido un problema en el pasado. En 2012, Barack Obama emprendió obras de renovación por la modesta suma de 34 millones de dólares, incluida la instalación de un sistema de filtración. Pero las mismas algas reaparecieron poco después. Un expresidente al que Donald Trump se apresuró a acusar de no haber renovado adecuadamente la cuenca durante su mandato. “ Barack Hussein Obama, ¿alguna vez has oído hablar de él? » dijo a los periodistas.

Más que el posible papel que habría desempeñado el ex presidente demócrata, una de las explicaciones decididamente plausibles para la acumulación de estas algas se debe buscar principalmente en el lado del calor y el sol que favorecen su desarrollo. Cuando se trata de pelar pintura recién aplicada, el peróxido de hidrógeno es uno de los principales sospechosos.

Pero no hablemos de explicaciones científicas a Donald Trump, que se niega a ver un fracaso en la gestión de su proyecto. Sobre todo porque él mismo fue el encargado de confiar el proyecto, sin acudir a licitación, a un especialista en piscinas que conoce bien y que trabajaba en un club de golf frecuentado por el empresario.

Para el presidente no hay duda: su flamante piscina fue víctima de “ vandalismo “. Acusación que se apresuró a afirmar en su red social Truth Social. Según él, la renovación iba de maravilla hasta “ extremistas de izquierda » armados con cuchillos y productos químicos atacan a los “ magnifica piscina reflectante “. Y el presidente estadounidense incluso nombrará un culpable: Jonathan Karl, periodista de ABC “ poco escrupuloso “, quien supuestamente intentó arrancar la cubierta de goma.

También sospechoso de haber dañado la piscina, David Hearn, ex atleta olímpico de piragüismo, fue simplemente arrestado mientras se encontraba cerca en su bicicleta. Detenido por destrucción de bienes públicos, será presentado ante la justicia el 9 de julio. David Hearn niega estas acusaciones y afirma al “Washington Post” que simplemente había tocado parte de la pintura que ya se había desprendido, sin destruir nada.

Para Donald Trump, los responsables cometieron “ crímenes muy graves » y merecer « años en prisión “. Y no pierde los estribos: el presidente estadounidense amenazó este lunes a cualquiera que se atreva a atacar el Monumento a Lincoln. “ Recuerde que destruir o incluso intentar destruir estas cosas se castiga con diez años de prisión. ¡Y se aplicará plenamente! “, amenazó en Truth Social. Según la Policía del Parque Nacional, cinco personas fueron arrestadas y cinco personas recibieron multas por ” vandalismo »

Donald Trump prometió que su amado estanque reflectante “ pronto recuperará su salud », prometiendo que todo volverá a estar en orden antes de la fiesta nacional del 4 de julio. Mientras tanto, será necesario drenar el agua para poder realizar las reparaciones. dos áreas muy pequeñas “, dijo el presidente estadounidense a los periodistas en la Casa Blanca.