Mbappé en tormenta emocional, una estrella en México: informe de Trump sobre el Mundial

Al final del suspenso, la selección francesa validó su billete para lo que resta del Mundial. Una clasificación obtenida al final de un partido infinito contra Irak (3-0), gracias a las tormentas en Filadelfia que obligaron a un descanso de… ¡dos horas y doce! Que los Estados Unidos estén advertidos de Donald Trump, hará falta más para impedir la victoria de nuestros azules.

Hablando del presidente americano, todavía no ha aparecido en este Mundial en casa. “Está sobreexcitado” Sin embargo, aseguró al “New York Times” Andrew Giuliani, director de la unidad de crisis de la Casa Blanca para el Mundial. Estamos tranquilos. Aquí está la información principal para recordar de las últimas 24 horas.

Marcó un dobletevio a Ousmane Dembélé marcar su primer gol en una gran competición con Francia, se libró del segundo descanso (que hubiera sido realmente ridículo después de una parte tan larga), pero Kylian Mbappé está (un poco) enojado. No es una molestia, no, sino una “un poco de irritación”, admitió a la Agence France-Presse.

La culpa es de los jardineros del Lincoln Financial Field que, tras el paso de las tormentas durante el partido Francia-Irak, “Pasé veinte minutos limpiando la pieza. (del campo) donde defendimos (cerca de las porterías francesas)sin perder tiempo limpiando la parte donde atacamos (cerca de los objetivos iraquíes) “. un verdadero “desventaja”, por no decir escándalo estatal, según nuestro goleador que quería “que dediquen el mismo tiempo a limpiar ambas partes”. Esto parece una pequeña tormenta emocional para Kylian, y está bien.

Lionel Messi también anotó un doblete, convirtiéndose, con 17 y 18 goles, en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Un pensamiento para el equipo austriaco que sólo podía contemplar impotente el espectáculo del jugador argentino. Este último tiene interés en marcar tantos goles como sea posible durante este Mundial que podría ser el último: en el próximo celebrará su 43 cumpleaños. Detrás de él, un tal Kylian Mbappé está a sólo dos goles de distancia. Y, a sus 27 años, el francés aún puede disputar tres Mundiales antes de cumplir los 40.

Si Lionel Messi es un genio, no podemos resistir la tentación de señalar otro récord batido contra los austriacos: ¡el argentino se ha convertido en el jugador que ha fallado más penaltis en la historia del Mundial! Tres fallos en siete intentos, una vez más una cifra récord.

Katia Itzel García. Así se llama la árbitro principal del partido entre Túnez y Holanda que se disputará en Kansas City el próximo 25 de junio. A sus 33 años, se convirtió en la primera mexicana en arbitrar un partido del Mundial masculino y apenas la tercera mujer en la historia de esta competición. Ampliamente seguida en las redes sociales, comprometida contra el machismo y la violencia digital de la que fue víctima, Katia Itzel García recibió felicitaciones de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum: “Podemos ver claramente cómo los prejuicios y la visión tradicional de las mujeres están desapareciendo. Esto es especialmente gracias a los esfuerzos de Katia. »

Aquí hay quien no apoya la recuperación política. Se llama Merlín, tiene 2 años y literalmente intentó pellizcar al presidente de México. ¡Por supuesto que es un pato, pero aún así! Convertido en la mascota no oficial del país coanfitrión del Mundial, el “hijo” de Karla, una vendedora de la Ciudad de México, viste la camiseta y las medias de la selección mexicana. Ante el revuelo popular en todo el país, Claudia Sheinbaum quiso aprovechar la popularidad de Merlín. A riesgo de lesionarse… ¡La recuperación política es (todavía) un deporte peligroso!

Continuación y fin del episodio de France Pierron. La periodista del canal L’Equipe 21 se distinguió tristemente por criticar al jugador belga Jérémy Doku que quiso asistir al nacimiento de su primer hijo. En particular, mencionó “un momento repugnante” durante el cual “Papá es un inútil”. Finalmente, el extremo de 24 años pudo regresar a Londres el domingo 21 de junio junto a su pareja. El grupo L’Equipe anunció que el periodista no estará en la cadena hasta el final de la temporada, el 3 de julio. Una decisión que debe tomarse “permitir un examen pacífico de esta situación, que requiere perspectiva y serenidad”, dijo el grupo en un comunicado de prensa. Sin embargo, brindó su apoyo a France Pierron, víctima de una campaña de ciberacoso.