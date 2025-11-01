basar todo en una sola medida es un error





El tema central del actual debate entre los socialistas y el “bloque central” para evitar una mayor censura gubernamental se refiere a los medios para aumentar los ingresos fiscales recaudados sobre las rentas y los bienes de los más ricos para poder limitar la reducción del gasto inicialmente prevista en el proyecto de presupuesto de François Bayrou, del que se hizo cargo Sébastien Lecornu.





En estos casos siempre es grande la tentación de buscar “la” medida milagrosa que por sí sola permitiría alcanzar este objetivo aportando 15 o 25 mil millones de una vez. Esto es lo que ya había sucedido en 2009 tras la Grenelle de l’environnement con el proyecto del impuesto al carbono. De hecho, casi por sí solo debería permitir resolver la cuestión de la transición energética, según muchos economistas de renombre, como el “Premio Nobel” Jean Tirole.





De hecho, este tipo de enfoque es casi siempre un error que lleva a quienes lo siguen a un callejón sin salida: en materia de política pública nunca existe una bala de platauna medida milagrosa única que puede resolver por sí sola un problema importante. Una nueva medida de gran magnitud corre el riesgo de ser anulada en primer lugar por el Consejo Constitucional, como ocurrió con el impuesto al carbono en 2009, cuando altera demasiado los equilibrios existentes. Además, siempre provoca una oposición virulenta que, en la mayoría de los casos, lleva a los gobiernos a aceptar modificaciones que, al final, lo vacían de toda sustancia, cuando no simplemente han sido cancelados. Si aun así logramos superar todos estos obstáculos, los actores objetivo, generalmente poderosos y ricos, que tienen mucho que perder, siempre lograrán encontrar formas de escapar. En resumen, al buscar “la” medida milagrosa, a menudo corremos el riesgo de desperdiciar mucho capital y energía política innecesariamente.





Más bien, una política pública eficaz es la suma de muchos tipos diferentes de medidas, cada una de las cuales tiene un alcance limitado. Estas medidas también tienen mayores posibilidades de sobrevivir y ser eficaces si se vinculan a herramientas ya existentes cuyas características simplemente se modifican. Fue así como el impuesto al carbono terminó viendo la luz cuando alguien tuvo la estúpida idea de ubicarlo dentro del impuesto interno a los productos petrolíferos (TIPP) modificando los parámetros de cálculo.





Un enfoque tan multifacético, que avanza en pequeños pasos sobre varios instrumentos, la mayoría de las veces ya existentes, es, por supuesto, mucho menos espectacular que el intento de adoptar una nueva medida única de gran magnitud. Por lo tanto, también es por naturaleza mucho menos valioso en los medios. Pero aun así, casi siempre es mucho más fácil haber sido aceptado por el organismo social y político y, por tanto, en última instancia, más eficaz para lograr el objetivo deseado. Evidentemente, esto es aún más cierto cuando, como hoy, estamos casi seguros de no tener una mayoría suficiente en el Parlamento para que se adopte “la” medida milagrosa en cuestión…









De esto se trata exactamente el famoso proyecto fiscal de Zucman. Por supuesto, queda por verificar, sin embargo, si el “bloque central” es lo suficientemente razonable como para aceptar negociar caminos alternativos que permitan a los más ricos contribuir sustancialmente a la recuperación de las finanzas públicas. O si prefiere bloquear todas las negociaciones y seguir aferrándose a toda costa al manido mito de la teoría del goteo, aunque eso signifique estrellar al país contra un muro…