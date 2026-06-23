“¿Eres gay?” “No, soy Bibiste”: Netanyahu lanza su campaña con un vídeo donde retrata a la derecha como víctima

“Papá, mamá, tengo algo que deciros”. Esta es la historia de una salida del armario inusual en Israel. La de un joven, de familia liberal y de clase media, que intenta reconciliarse consigo mismo durante una cena con sus padres y su hermana. Alrededor de la mesa, su familia Habla con cierto desdén sobre el hijo de un amigo que ve el Canal 14, considerado de extrema derecha y ferozmente pro-Netanyahu. Entonces el hijo se arma de valor y se prepara para hacer su anuncio. “¿Eres gay?” »interrumpe el padre. La madre inmediatamente reprende a su marido, pidiéndole que “que él mismo diga que es gay”. ” No. Soy de derechas…”, Deja caer al hijo, como una bomba. El padre escupe un sorbo de vino, totalmente en shock. “Correcto… ¿Quieres decir, Bennett, Eisenkot?»pregunta, refiriéndose a los líderes de la oposición. “No, soy Bibiste”responde con orgullo el hijo, revelando así que es partidario del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, apodado “Bibi” en el país, mientras una música digna de una película de acción sube a un crescendo para insuflar dramatismo a la revelación.

Su madre, horrorizada, grita, se ahoga y acaba desmayándose con la cabeza en el pastel. Mientras el hijo intenta reanimarla, el padre llora: “¿No pudiste haber sido gay?” ». La escena termina y aparece una inscripción leída por una voz en off: “No estás solo. Más de 2 millones de estudiantes…