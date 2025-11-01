Presupuesto: Sébastien Lecornu se declara dispuesto a renunciar a la congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales

Publicado el 31 de octubre de 2025 a las 19:36 horas. Lectura: 1 min.







Ante la Asamblea, el Primer Ministro Sébastien Lecornu dijo este viernes 31 de octubre que estaba dispuesto a renunciar a la congelación de las pensiones de jubilación y de los mínimos sociales, una de las medidas más controvertidas de la secuencia presupuestaria, mientras una coalición de oposiciones votaba en este sentido en comisión.





“El gobierno está a favor de examinar todas las enmiendas que descongelarán las pensiones de jubilación (y) los mínimos sociales de nuestro país”lanzó el Primer Ministro en el hemiciclo, durante los debates sobre el presupuesto estatal.





El jefe de Gobierno también aseguró que no quería “desplazarse” sobre la cuestión de los ingresos sociales, citando en particular el aumento del CSG sobre el patrimonio, votado por iniciativa de la izquierda en la comisión del presupuesto de la Seguridad Social.









Paralelamente a la intervención de Sébastien Lecornu, una coalición de oposiciones en el Comité de Asuntos Sociales, desde la izquierda hasta RN, eliminó la congelación de las prestaciones sociales para 2026, que figuraban en el presupuesto de la Seguridad Social. Este texto llegará al hemiciclo el martes.





Un golpe justificado por la suspensión de la reforma de las pensiones





El texto gubernamental prevé en esta fase una “congelación de todas las pensiones básicas” en 2026 así como una congelación de prestaciones sociales como las asignaciones familiares, la Renta Activa Solidaria (RSA) o la Ayuda Personalizada a la Vivienda (APL), normalmente indexadas a la inflación. El proyecto de presupuesto también prevé ahorros a más largo plazo, subindexando las pensiones en 0,9 puntos en 2027 y luego en 0,4 puntos en los años siguientes hasta 2030.





El plan más importante para 2027 se justifica, según el gobierno, por la suspensión de la reforma de las pensiones, añadida al texto en un intento de llegar a un acuerdo de no censura con el PS. Este “año blanco”fue criticado en comisión por las oposiciones, que sin embargo tendrán que repetir la operación en el hemiciclo, donde los diputados partirán del texto inicial del Gobierno sobre este presupuesto de la Seguridad Social.









“Es realmente el Mozart de la austeridad (…) la medida económica más regresiva que puedas imaginar”criticó la diputada del PS Sandrine Runel. Thomas Ménage (RN) pidió al gobierno que no “golpear las carteras de los franceses que han sufrido accidentes de vida o de nuestros jubilados”.





Sin apoyar la medida del Gobierno, el ponente general Thibault Bazin (LR) recordó los desafíos de las finanzas públicas, mientras el ejecutivo espera reducir el déficit de la Seguridad Social a 17,5 mil millones en 2026 (23 mil millones en 2025).