¿Quién es Victoria Bonya, la influencer rusa que critica directamente a Putin?

“Tenemos la sensación de que ya no vivimos en un país libre”. La influencer rusa Victoria Bonya desafió al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en un vídeo en el que denuncia la situación que vive el país. “La gente te tiene miedo, los blogueros te tienen miedo, los artistas te tienen miedo, los gobernadores te tienen miedo. Y tú eres el presidente de nuestro país”enumeró el Instagrammer.

El vídeo acumula ya más de 30 millones de visitas, 1,6 millones de me gusta y más de 85.000 comentarios, incluidas muchas felicitaciones por este discurso sin precedentes.

Victoria Bonya, de 46 años, es una influencer de origen ruso afincada en Mónaco que publica habitualmente contenidos centrados en moda y productos de belleza. Es conocida por haber participado en un reality show de televisión. Suele ser una de las defensoras del régimen ruso. Ésta es una de las razones por las que sus críticas a Rusia provocaron tantas reacciones.

En este vídeo, enumera los males que cree que afectan a Rusia en la actualidad. Menciona el bloqueo de Internet por parte de Rusia, la matanza masiva de ganado en Siberia y las inundaciones que se produjeron a principios de abril en Daguestán, que provocaron la muerte de varias personas y provocaron muchos daños.

También criticó el funcionamiento del régimen ruso, basado en la represión. Un método que, según ella, corre el riesgo de volverse contra sí mismo porque “ la gente dejará de tener miedo”. Agrega que este último “ están comprimidos como un resorte en espiral, y que un día este resorte en espiral se relajará de repente”. Una advertencia más para Vladimir Putin, fuertemente criticado por su gestión autoritaria del país, acentuada en el contexto de la guerra en Ucrania.

Este vídeo provocó reacciones incluso en Rusia. “No le corresponde a esta prostituta abrir su boca sucia y obstruir el espacio informativo”irrumpió Vladimir Soloviev, presentador del principal canal público ruso y ferviente partidario del régimen de Vladimir Putin, según comentarios recogidos por la agencia de noticias “Reuters”. Luego preguntó por qué Victoria Bonya aún no ha sido designada como “ agente extranjero “, un estatus derivado de una ley destinada a restringir los vínculos de Rusia con Occidente.

Victoria Bonya reaccionó posteriormente a los insultos del presentador. Según declaraciones de “TV5 Monde”, considera a Vladimir Soloviev como un “ enemigo del pueblo »porque es parte “de tantas personalidades de la televisión estatal que hablan de las mujeres de forma inaceptable”.

En el lado del poder, la reacción tras el vídeo del influencer fue más bien moderada. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era “Temas importantes que son tomados en cuenta por quienes están en el poder”en referencia a los males identificados por la influencer.

Incluso si se dirige directamente al presidente ruso, Victoria Bonya no se dirige personalmente a él y, por el contrario, se mantiene fiel a la línea política actual. Según “Reuters”, la influencer también publicó un video donde lloró de alegría y agradeció al Kremlin por tomar en cuenta sus palabras.

Victoria Bonya no es ni la primera ni la última en hablar públicamente sobre la situación en Rusia. “France 24” señaló así que la influencer Aiza publicó un vídeo, que fue eliminado, para “Denunciar la corrupción de las élites y el aumento de impuestos”. Por su parte, el actor Ivan Okhlobystin criticó las restricciones de acceso a Internet que se han incrementado en los últimos tiempos.

En respuesta a los insultos del presentador Vladimir Soloviev contra Victoria Bonya, la influencer Katya Gordon anuncia que un “A Rusia le espera una verdadera explosión de feminidad si las autoridades persisten en creer que las amenazas y los insultos son suficientes para responder a las palabras de una mujer”.

Los comentarios al vídeo de Victoria Bonya muestran que una parte de la población está preocupada por la mala situación económica y social del país. “Una vez más en Rusia, una mujer lucha por la verdad y los hombres guardan silencio. En Rusia, las mujeres son más fuertes »subraya un internauta entre otros comentarios que acogen favorablemente esta posición.