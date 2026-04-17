La trampa de una ley liberticida.

Desde el 7 de octubre de 2023 y la respuesta israelí que siguió, los actos antisemitas han aumentado en Francia. La observación está (lamentablemente) fuera de toda duda, y tampoco hay duda de la necesidad de que las autoridades públicas respondan sin debilidad a esta preocupante tendencia. ¿Esto significa necesariamente legislar? No. El arsenal jurídico que permite hacer frente a actos y declaraciones racistas y antisemitas es muy amplio. Y el país ya sufre terriblemente el síndrome. “un problema = una ley” que se ha apoderado de nuestros líderes políticos en las últimas décadas.

Si queremos restaurar la nobleza de la política y restablecer la confianza en la democracia, no podremos lograrlo acumulando constantemente nuevas leyes mal redactadas, no aplicadas y a menudo inaplicables. Se trata, en primer lugar, de garantizar finalmente la aplicación efectiva de la legislación vigente. Esto es particularmente cierto en materia de racismo y discriminación, áreas que hasta ahora nunca han sido objeto de una acción consistente y de largo plazo por parte de las autoridades públicas, a diferencia de lo que ha comenzado a implementarse (por fin) recientemente en materia de violencia sexista y sexual. Es cierto que la influencia determinante que ha adquirido la extrema derecha racista y xenófoba dentro del aparato de seguridad no facilita la tarea. La prioridad dada a la lucha contra todo racismo debe estar en el centro del esfuerzo esencial para recuperar el control republicano y democrático de la acción de la policía.

A esta acción exigente e intransigente sobre el terreno contra el racismo y el antisemitismo, los líderes de la actual mayoría han preferido una vez más la solución fácil de una exhibición legislativa con la ley Yadan, que corre el riesgo de ser votada en los próximos días por la Asamblea Nacional gracias a los votos de la Agrupación Nacional (RN). Todos deben apreciar plenamente la gravedad de las amenazas que esta ley plantea a la libertad de expresión en nuestro país, incluso después de que el borrador inicial –catastrófico en este sentido– fuera reescrito en el comité legal.

Este proyecto de ley propone en primer lugar ampliar el delito, ya problemático en sí mismo, de apología del terrorismo introduciendo la noción altamente subjetiva de apología. “implícito”abriendo así de par en par la puerta a todo tipo de abusos. Es más, este delito penal de glorificar el terrorismo podría aplicarse ahora cuando estos actos se trivialicen o minimicen. “atrozmente”otra noción muy subjetiva y, por tanto, otra ampliación de un delito penal fuertemente sancionado y muy peligroso para la libertad de expresión.

Además, este proyecto pretende crear una nueva ofensiva surrealista de“Llamamiento público a la destrucción de un Estado reconocido por Francia”. Debemos sopesar todos los riesgos asociados con la introducción de un nuevo delito de este tipo en nuestra legislación. Gracias a sus incesantes violaciones del derecho internacional y de los derechos fundamentales de los palestinos, el gobierno de Benjamín Netanyahu (y sus predecesores) han logrado en gran medida hacer imposible la creación de un Estado palestino junto al Estado de Israel, como predijeron las Naciones Unidas.

En este contexto, la única solución justa y democrática que queda sería, por tanto, la desaparición del Estado de Israel, como “Estado del pueblo judío”que será sustituido por otro Estado laico y democrático, cuyo nombre aún no se ha encontrado, y que se extenderá desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo, “del río al mar”acoger con igualdad de derechos a judíos, musulmanes, cristianos, ateos… Como espero decir esto por la desaparición del actual Estado de Israel, reconocido por Francia, me arriesgaría a cinco años de prisión, si lo afirmo en las redes sociales, una vez adoptada la ley Yadan.

Para no dar la impresión de querer defender únicamente al Israel de Netanyahu, el proyecto de ley Yadan pretende dar un carácter general a este nuevo delito penal. Sin embargo, también soy de los que consideran que el mundo sin duda estaría hoy mucho mejor sin los Estados Unidos de América de Donald Trump. Y que, por tanto, sería deseable que este país, reconocido por Francia, se disolviera, independizándose las costas Este y Oeste. Por lo tanto, si se aprueba la ley Yadan, correría el riesgo de volver a pasar cinco años de prisión por hacer tales comentarios.

También considero que si la Rusia de Putin representa tal amenaza para la Europa democrática y para todos sus vecinos, es porque este Estado imperialista nunca ha sido derribado ni su imperio colonial desmantelado. Y que uno de los resultados más deseables de la actual confrontación sería la desintegración de la Federación Rusa, un Estado reconocido por Francia. Y listo, de nuevo: cinco años más de prisión… Al criticar a estos tres líderes autoritarios, imperialistas y racistas, y al cuestionar a los Estados que dirigen y que pisotean cada día el derecho internacional, me arriesgaría, por tanto, a quince años de prisión si se aprueba la ley Yadan.

Entre la peligrosa imprecisión de “La apología implícita del terrorismo” y cualquier cosa de “El llamado a la destrucción de un Estado reconocido por Francia”esta ley sería verdaderamente una herramienta extraordinaria en manos de la RN, si lamentablemente llegara al poder, para limitar la libertad de expresión y reprimir las críticas a todos los países autoritarios del mundo. No es sorprendente que la extrema derecha aplauda un proyecto de ley de este tipo y desee ardientemente su adopción…

Los abogados subrayan otras amenazas inducidas por este proyecto, pero estos dos puntos ya son más que suficientes para querer enterrar definitivamente esta ley liberticida. Los demócratas y antirracistas sinceros que apoyarían un proyecto así son aprendices de brujo que juegan con fuego peligroso. El infierno está lleno de buenas intenciones.

EXPRESO ORGÁNICO

Guillaume Duvalcopresidente del club comunal Maison y ex editor jefe de “Alternativas económicas”, fue escritor de discursos por Josep Borrell, ex Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex Vicepresidente de la Comisión.