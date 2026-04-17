Donald Trump anuncia un alto el fuego de diez días en el Líbano

Donald Trump anunció este jueves 16 de abril que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, habían acordado un alto el fuego de diez días a partir de las 23.00 horas. (hora de París). En el proceso, el movimiento proiraní Hezbolá, con sede en el Líbano, anunció que respetaría el alto el fuego si Israel dejaba de atacarlo.

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el muy respetado Presidente del Líbano, Joseph Aoun, y el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Estos dos líderes acordaron que, para lograr la PAZ entre sus dos países, iniciarán formalmente un alto el fuego de diez días a partir de las 5 p.m.hora de Washington, o las 11 p.m. en París, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social.

Unos minutos más tarde, Donald Trump anunció que ” invitar “ los dos líderes en la Casa Blanca. “Ambas partes quieren PAZ y creo que sucederá rápidamente”añadió. Un poco más tarde aclaró que la reunión se llevaría a cabo. “durante los próximos cuatro o cinco días”.

Donald Trump añadió por la noche que el alto el fuego afectaba a Hezbollah, diciendo ” seguro “ que el movimiento islamista proiraní se adhiera a este alto el fuego.

El Líbano se vio arrastrado a la guerra en Medio Oriente a principios de marzo cuando Hezbollah, un movimiento chiíta proiraní, apuntó a Israel para apoyar a Irán frente a la vasta ofensiva israelí-estadounidense. Luego, Israel emprendió operaciones militares en territorio libanés.

Desde entonces, más de 2.000 personas han muerto en el Líbano en ataques israelíes, según las autoridades, y alrededor de un millón han sido desplazadas (o una quinta parte de la población del país, según la ONU).

En Israel, Benjamín Netanyahu explicó que el alto el fuego era una oportunidad para concluir un acuerdo de paz. “histórico” con Beirut. También aseguró que durante el cese de las hostilidades el ejército israelí permanecería presente en el sur del Líbano en una franja fronteriza de 10 kilómetros de profundidad.

Benjamín Netanyahu, que afirmó haber aceptado la petición del presidente estadounidense de este alto el fuego, precisó que para las negociaciones de paz, Israel “dos requisitos fundamentales”. “Primero: el desarme de Hezbollah. Segundo: un acuerdo de paz duradero, una paz basada en la fuerza”.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, celebró el acuerdo de alto el fuego con Israel, al igual que la presidencia de la Comisión Europea.

“Respetaremos el alto el fuego de manera prudente (…) siempre que sea un cese global de las hostilidades contra nosotros y que Israel no lo aproveche para llevar a cabo asesinatos”declaró el diputado Ibrahim Moussaoui.

Tras el alto el fuego que puso fin a la guerra anterior entre las dos partes, en noviembre de 2024, Israel siguió atacando a miembros e infraestructuras del movimiento libanés con ataques selectivos.

El Elíseo saludó el anuncio de un alto el fuego de diez días en el Líbano, subrayando que debe ser verificado “en el suelo”. El alto el fuego es “Excelente noticia que habrá que verificar sobre el terreno”subrayó un asesor del presidente Emmanuel Macron.

En reacción a los comentarios del embajador de Israel en Estados Unidos que afirmó que París no tenía nada que ver en las negociaciones entre Israel y Líbano, el asesor presidencial aseguró que quería “Hacer un trabajo útil como hemos demostrado constantemente y durante varias décadas sobre el terreno que somos capaces de hacerlo”. “El día en que sea necesario apoyar a las autoridades libanesas para restablecer la seguridad y su soberanía en todo el territorio libanés, creo que muchos estarán felices de poder contar con Francia, incluidos los israelíes”añadió.

En declaraciones a la prensa tras las conversaciones directas entre Israel y el Líbano en Washington, el embajador Yechiel Leiter dijo el martes que quería “mantener a los franceses lo más lejos posible de prácticamente todo”, “especialmente cuando se trata de negociaciones de paz”.

La presidencia francesa también insistió en que “Por el momento no hay negociaciones de paz” entre el Líbano e Israel. También destacó la necesidad de “Todas estas negociaciones pueden enmarcarse como se hacía anteriormente con las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

“Como tales, tenemos un papel importante que desempeñar y por lo tanto no corresponde a esto o aquello decirnos cómo vamos a ser útiles al Líbano excepto a las autoridades libanesas”señaló.

Al menos siete personas murieron y 33 resultaron heridas en un ataque israelí contra una aldea en el sur del Líbano, anunció el Ministerio de Salud libanés, horas antes de que entrara en vigor el alto el fuego.

El balance es “preliminar y no definitivo”advirtió el ministerio, mientras los medios estatales libaneses hablaban de un “masacre contra civiles” en la aldea de Ghazieh, donde se están llevando a cabo operaciones de remoción de escombros.

El anuncio de alto el fuego de Donald Trump se produce dos días después de que Israel y el Líbano acordaran iniciar negociaciones directas para una paz duradera tras más de dos horas de conversaciones a nivel de sus embajadores en Washington, las primeras de este tipo desde 1993.

Hezbollah, ausente en gran medida de la reunión, describió estas conversaciones como “rendirse” y reivindicaron, cuando empezaron, el lanzamiento de cohetes hacia Israel.

“He ordenado al vicepresidente estadounidense JD Vance y al secretario de Estado (Marco) Rubio, junto con el jefe de personal del ejército estadounidense Dan Caine, que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una PAZ duradera”.añadió Donald Trump.