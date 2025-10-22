La tormenta Benjamín, especialmente temprana e intensa, llega este miércoles a Francia





La tormenta Benjamín causará “violentas ráfagas de viento” y de “olas fuertes” en la costa atlántica y en la costa del Canal de la Mancha desde la tarde de este miércoles 22 de octubre y luego el jueves, anunció Météo France, poniendo siete departamentos en alerta naranja.









Mancha, Vendée, Charente Marítimo, Gironda, Landas y Pirineos Atlánticos estarán especialmente expuestas al viento desde el final de la noche entre el miércoles y el jueves, con rachas de 100 a 130 km/h en la costa y de 90 a 110 km/h en el interior, indica el último boletín de previsiones del instituto.





Este fenómeno, combinado con los coeficientes de marea. “agua de manantial” (alrededor de 80), riesgos de causar “inmersión marina” En las costas de Gironda, Landas y Pirineos Atlánticos, así como en Sena Marítimo, los departamentos se encuentran en vigilancia naranja desde el final de la próxima noche hasta media tarde del jueves.





Una tormenta temprana





“Lo interesante de la situación es el potencial explosivo” de la tormenta, explica el analista meteorológico Guillaume Jauseau en X. “Los modelos aquí muestran una anomalía de altitud fría excepcional para el período, combustible ideal para la profundización de una depresión”explica.









Los expertos coinciden en la precocidad y potencia de esta tormenta. Por lo general, las grandes tormentas azotan en noviembre, o incluso en pleno invierno. “Hacía mucho tiempo que no veíamos tanta intensidad en esta época del año”describió al “parisino” Patrick Marlière, meteorólogo y director general de Medias-Weather.





Se trataría de un fenómeno vinculado al encuentro –habitual– de masas de aire muy contrastantes entre un descenso frío desde el norte y un ascenso cálido hacia el sur, combinado con una rápida caída de presión dentro del sistema de baja presión. Para Patrick Marlière, es incluso posible que la tormenta se convierta en “bomba climática”es decir que la depresión se profundiza muy rápidamente, creando una enorme corriente de aire. Un nombre que no necesariamente significa acontecimientos devastadores.









Además de los vientos, la lluvia seguirá siendo el otro elemento importante de este episodio. Francia tendrá que afrontar una “sucesión de disturbios”indicó el martes 21 de octubre Météo France. Siete departamentos también están en alerta naranja desde la medianoche de este miércoles por riesgo de inmersión: Pirineos Atlánticos, Landas, Gironda, Sena Marítimo, La Mancha, Vendée y Charente Marítimo.