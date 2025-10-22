“Cierre”: despidos de funcionarios en curso según la Casa Blanca

Publicado el 10 de octubre de 2025 a las 20:39 horas,

actualizado el 10 de octubre de 2025 a las 8:47 p.m. Lectura: 1 min.







El director de Presupuesto de la Casa Blanca, Russ Vought, anunció este viernes 10 de octubre el día X que el “Habían comenzado las reducciones de plantilla” para los funcionarios federales mientras Estados Unidos se encuentra en una situación de parálisis presupuestaria.













La amenaza de despidos masivos en los servicios federales ha sido esgrimida por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde el inicio, el 1 de octubre, del bloqueo presupuestario del que se culpan mutuamente la mayoría republicana y la oposición demócrata.





2,3 millones de funcionarios no remunerados





EL “cerrar” ha colocado a cientos de miles de funcionarios estadounidenses en licencia oficial, porque se considera que desempeñan funciones que no son esenciales para el funcionamiento diario del país.





En este caldo de cultivo, el ejecutivo americano amenazó con provocar despidos, afirmando que serían imputables al campo demócrata, que se niega a ceder ante el Congreso.





Los republicanos proponen una ampliación del presupuesto actual, con los mismos niveles de gasto, mientras que los demócratas piden una ampliación de los subsidios a los programas de seguro médico para los hogares de bajos ingresos.









El partido de Donald Trump tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero debido a las reglas del Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un presupuesto. En el estado actual de las fuerzas, al menos ocho miembros de la oposición deberían apoyar el texto republicano, pero hasta ahora sólo lo han hecho tres.





Los líderes de la mayoría presidencial, sin embargo, esperan lograr que más cedan a medida que pasen los días. Durante la duración del bloqueo, los más de 2,3 millones de funcionarios federales no cobran, al igual que los más de 1,3 millones de militares.





Se espera que estos últimos no reciban su primer sueldo el próximo miércoles, fecha límite que debería aumentar la presión popular sobre el Congreso y el ejecutivo, dada la importancia de las fuerzas armadas en la cultura de Estados Unidos.