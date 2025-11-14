La tasa de desempleo en Francia sigue aumentando lentamente

Publicado el 13 de noviembre de 2025 a las 19:29 horas. Lectura: 3 min.







La tasa de desempleo en Francia aumentó ligeramente en el tercer trimestre de 2025, 0,1 puntos en un trimestre y un 0,3% en un año, hasta alcanzar el 7,7% de la población activa. Un aumento que, según los expertos, refleja una inversión de tendencia.





El número de desempleados definidos por la Oficina Internacional del Trabajo, que buscan empleo y están disponibles para aceptarlo en dos semanas, aumenta en 44.000 respecto al trimestre anterior, hasta 2,4 millones de personas, observa el Instituto Nacional de Estadística (Insee) en su actualización trimestral comunicada este jueves 13 de noviembre.





“La tasa de desempleo es, por tanto, 0,3 puntos superior a su nivel del tercer trimestre de 2024, pero sigue estando significativamente por debajo de su máximo de mediados de 2015 (-2,8 puntos)”señala INSEE.





El instituto también revisó al alza su estimación para el segundo trimestre, del 7,5% al ​​7,6% de la población activa. “La tendencia ligeramente alcista (del desempleo), de 0,6 puntos en los últimos dos años y medio, contrasta con el largo período de descenso casi regular que tuvimos entre mediados de 2015, cuando estábamos en el 10,5%, el punto más alto, y finales de 2022, cuando alcanzamos el 7,1%”comentó el jefe del Departamento de Empleo y Renta del Trabajo del INSEE, Vladimir Passeron.









En un año, el aumento del desempleo “Está impulsada por la edad media (24-49 años), más 0,5 puntos, y por las personas mayores, más 0,4 puntos, mientras que para los jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de desempleo disminuye 0,8 puntos, hasta el 18,8%”.añade. Durante el trimestre, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años, que es especialmente analizada, disminuyó 0,2 puntos. Además, la proporción de jóvenes de 15 a 29 años que no trabajan, ni reciben formación ni estudian, disminuye 0,2 puntos, hasta el 12,5%. Una proporción que, sin embargo, se sitúa 0,3 puntos por encima de su nivel de un año antes.





“Una situación generalmente estable”





El halo en torno al desempleo, formado por personas que quieren un trabajo pero no lo buscan o no están disponibles de inmediato, se mantiene casi estable en 1,9 millones de personas durante el trimestre.





Estas cifras “muestran una situación generalmente estable” reaccionó el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou. “La tasa de desempleo juvenil está cayendo, la proporción de jóvenes que ni trabajan ni reciben formación también está cayendo. Las tasas de empleo y de actividad siguen siendo altas y el empleo permanente está aumentando. En el difícil contexto económico que estamos viviendo, estos son signos positivos para el empleo”.









Eric Heyer, director del departamento de Análisis y Previsión del Observatorio francés de las condiciones económicas (OFCE), ve sin embargo la caída del desempleo juvenil como una especie de ilusión, porque su tasa de empleo también cayó durante el trimestre (-0,3 puntos), hasta el 34,7%. algunos jóvenes “perdieron su trabajo pero no se dieron de alta en el paro”subraya el economista. “O han vuelto a la escuela, por ejemplo los aprendices que han perdido su contrato de aprendizaje, o están desanimados, que han abandonado la población activa, por lo que no podemos estar contentos con eso”.





Una tendencia que debería durar al menos “hasta finales de 2026”





A principios de noviembre, las cifras sobre el empleo asalariado publicadas por el INSEE indicaban un cuarto trimestre consecutivo de descenso después de casi cuatro años de aumento, en particular debido a la reducción de las ayudas al aprendizaje.





Más allá de los jóvenes, Eric Heyer juzga las cifras ” malo “el número de desempleados aumentó en 119.000 en un año. “Desde la crisis sanitaria, a pesar de la falta de crecimiento económico, hemos tenido mucha creación de empleo” pero ahora se ha producido un cambio y “Se necesita más crecimiento para crear empleo”explica.





“El aumento de la productividad conduce a la destrucción de empleo, lo que provoca un aumento del desempleo”una tendencia que se espera que dure al menos “hasta finales de 2026”cree, mientras el gobierno busca reducir el déficit y consumir las ayudas para los aprendizajes y las empresas.





“En el vínculo actividad-empleo, en los últimos años, (…) “Nos sorprendió el hecho de que finalmente teníamos demasiados puestos de trabajo en comparación con el crecimiento observado y, de hecho, en este tercer trimestre, esto se está revirtiendo”señala también el jefe de la división Resumen y Condiciones del Mercado de Trabajo del INSEE, Yves Jauneau.