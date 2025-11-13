En Beirut, el diario cuenta la historia del país desde hace 101 años.

Informes

La tumultuosa historia del periódico, como la del Líbano, está marcada por guerras y trágicas desapariciones. Pero también grandes historias, grandes reportajes, premios y personalidades destacadas. Mientras que el gran diario francófono acaba de celebrar su 101º aniversario, es el turno de la ex ministra franco-libanesa de Cultura, Rima Abdul-Malak, de incorporarse al equipo directivo de una de las instituciones de su país natal.





para ir más lejos





En árabe (libanés), se dice casa. apostar. Desde el 10 de noviembre, fecha en la que Rima Abdul-Malak asume el cargo de nueva directora de “l’Orient-le Jour”, el diario libanés francófono, Beirut vuelve a ser el apostar del ex Ministro de Cultura. “El último invierno que pasé aquí fue el año escolar 1988-1989, tenía 10 años. Habíamos visto a todos nuestros amigos irse poco a poco. Era el final de la guerra civil, que comenzó en 1975. En nuestro barrio, con los enfrentamientos intercristianos, la situación se había vuelto insostenible. Tuvimos que refugiarnos con nuestra familia en las montañas. Ya no había escuela. Nunca volví a ver nuestro apartamento porque fue bombardeado y destruido. Y en el verano de En 1989 nos fuimos, como el aeropuerto estaba cerrado, fuimos evacuados en barco a Chipre, antes de volar a Francia ». Luego estaban, como en tantas familias exiliadas, las visitas de verano a la familia, donde nos encontramos y abrazamos, donde nos cuesta reconocer a la prima segunda o a la sobrina que ha crecido tanto, los abuelos que envejecen y luego mueren, en la distancia, los funerales, las bodas, los nacimientos, todas estas vidas que ahora transcurren en paralelo.





“El Líbano separa a los que se aman” : este es el título de una hermosa columna fechada en 2019, en “l’Orient-le Jour”, que bien podría haber sido escrita hace cuarenta años. Porque, ¿qué es la identidad libanesa sino un mosaico elaborado por exiliados? El país, no más grande que la Isla de…