En Bamako, los yihadistas del JNIM buscan provocar la caída de la junta gobernante





A lo largo de las carreteras del desierto del norte de Malí, los convoyes de soldados franceses son aplaudidos por los habitantes de los pueblos más remotos. Del “¡Bravo Francia! » son proclamados. Se ondean banderas azules, blancas y rojas. François Hollande quien luego hace una visita – “El día más feliz de mi vida política”dirá, es celebrado como un héroe. Francia acaba de liberar Tombuctú, Gao y Kidal, sometidos a la sharia y al terror de los yihadistas. ella detuvo un ” columna “ de estos extremistas que, según los dirigentes de la época, se dirigían hacia Bamako. Era 2013. Hace toda una vida.









En aquel momento, se había sobreestimado la amenaza de una ofensiva sobre la capital maliense, que justificó la intervención militar francesa -operación que duraría casi diez años-. Según los actores políticos que entrevistamos, los yihadistas no lograron conquistar las principales ciudades del sur del país, una porción demasiado grande, y se contentaron con establecerse en el norte más desértico.





Las tropas francesas abandonaron Malí en 2022. Hoy, los yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), afiliado a Al Qaeda, creado en 2017, el más presente y más arraigado en las zonas periféricas y rurales, han impuesto un bloqueo a Bamako y la amenaza de una toma de la capital no tiene precedentes.





Asfixia





En pocos años, el JNIM ha conseguido reclutar entre los fulani, los dogon y los bambaras, más allá de los componentes tuareg y árabes que lo componían inicialmente, y actúa también en Burkina Faso, Níger, Benin y Togo. En Malí, ya gobierna indirectamente los pueblos, gracias a acuerdos locales, y realiza propaganda en defensa de las poblaciones. Aprovechando la retirada de los ejércitos occidentales, aprovechando la exasperación de la población ante los abusos del ejército maliense y de sus auxiliares rusos, los yihadistas han reforzado su base popular.





Desde hace varias semanas, los yihadistas del JNIM han impuesto un bloqueo a las importaciones de combustible hasta Bamako, paralizando la economía del país saheliano sin salida al mar. La capital y sus aproximadamente tres millones de habitantes están rodeadas. El combustible ya no llega. Las carreteras principales, por las que pasan la mayoría de las mercancías importadas, son atacadas por grupos móviles que prenden fuego a camiones cisterna procedentes de Senegal y Costa de Marfil.









Admisión del fracaso





Francia, antigua potencia colonial, ha indicado que sigue “con genuina preocupación” el deterioro de la situación de seguridad en Mali, y recomienda a los nacionales franceses (4.300 inscritos) salir temporalmente de Malí “lo antes posible”. Durante un viaje el pasado lunes a 150 kilómetros al sur de Bamako, el jefe de la junta maliense, el presidente Assimi Goïta, pidió a sus compatriotas que hicieran “esfuerzos”en particular reduciendo “viajes innecesarios”y prometió “hacer todo lo posible para transportar el combustible”.





Para los militares en el poder desde los dos golpes de estado de 2020 y 2021, es una admisión de fracaso, quienes habían prometido frenar la expansión de los yihadistas que sacude al país desde hace más de una década. Tras romper con los militares y políticos occidentales, incluida Francia, recurrieron a los paramilitares rusos y a los mercenarios Wagner, que se convirtieron en Cuerpos de África directamente vinculados al Ministerio de Defensa ruso, tras la muerte de su líder, el influyente Yevgeny Prigojine.









Pero hoy ya no controlan nada y han concentrado sus fuerzas para asegurar el capital y el régimen. Así que una pregunta está en boca de todos: ¿podrá caer Bamako? ¿Será posible de nuevo la pesadilla que las autoridades de Malí querían evitar pidiendo ayuda al ejército francés en enero de 2013? Según los especialistas, la toma de la ciudad por la fuerza parece poco probable en un futuro inmediato. Los yihadistas del JNIM no tienen la capacidad militar ni los medios de gobierno. Sin embargo, el objetivo a largo plazo es de hecho sacudir a la junta.