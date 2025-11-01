Despliegue de un portaaviones, amenazas… Cómo Trump alimenta los temores de un conflicto con Venezuela





Durante su última campaña presidencial, Donald Trump prometió poner fin a las intervenciones militares externas. Pero desde hace varias semanas sus operaciones aéreas en el Caribe causan preocupación, particularmente en Venezuela. El viernes, el presidente estadounidense decidió aumentar considerablemente los recursos militares estadounidenses en América Latina, con el envío de un potente portaaviones para apoyar las operaciones llevadas a cabo en la región, que reivindica como lucha contra el narcotráfico. El presidente venezolano denunció un intento de“inventar una nueva guerra”. Te lo explicamos.









• Polémicos ataques aéreos contra barcos desde septiembre









Un aviso enviado por el Pentágono al Congreso afirmaba que Estados Unidos está llevando a cabo una “conflicto armado” contra los cárteles de la droga latinoamericanos, designados como grupos terroristas y cuyos presuntos miembros son calificados como “combatientes ilegales”.









Pero por ahora Washington nunca ha aportado pruebas de estas acusaciones contra los barcos. Por eso, entre otras cosas, los expertos cuestionan fuertemente la legalidad de estos ataques, realizados en aguas extranjeras o internacionales, contra sospechosos que no fueron interceptados ni interrogados. “Según el derecho internacional, el uso intencional de fuerza letal sólo se permite como último recurso contra un individuo que represente una amenaza inminente para la vida”.recordó el viernes la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que advirtió: “De lo contrario constituiría una violación del derecho a la vida. »





• El portaaviones más grande del mundo y una gran flota desplegada





Estados Unidos había desplegado previamente diez aviones de combate furtivos F-35 en Puerto Rico, en el Caribe, y ocho barcos en aguas caribeñas: tres destructores, un crucero, tres buques de asalto anfibio y una fragata ligera.





El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, y la flota que lo acompaña, llegarán “fortalecer los medios actuales para frenar el tráfico de drogas y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales” en la zona de mando correspondiente a Centro y Sudamérica, anunció el Pentágono el viernes X, sin precisar más su destino. se trata de “consolidar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear y detener actores y actividades ilícitas”añadió.









Al menos un bombardero B-1B estadounidense sobrevoló el jueves el Mar Caribe frente a Venezuela, según datos de seguimiento de vuelos, un sobrevuelo negado por Donald Trump. Fue la segunda demostración de fuerza de este tipo después de que los bombarderos B-52 volaran cerca de la costa venezolana durante varias horas la semana pasada.





• “El siguiente paso es la operación terrestre”, amenaza Trump





El jueves, Donald Trump dijo que no necesitaba un acuerdo del Congreso para validar operaciones contra Venezuela u otros países involucrados en el narcotráfico, según él. “Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país, ¿vale?»dijo, comparando a los cárteles de la droga con el grupo yihadista Daesh. “El siguiente paso es la operación terrestre”amenazó.





• El gobierno venezolano acusa a Estados Unidos de “inventar una guerra” y querer derrocar a Maduro





El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de“inventar una guerra” con su país. “ Prometieron no volver a ir a la guerra nunca más y están inventando una guerra que evitaremos”declaró el dirigente durante un discurso radiofónico y televisivo.





Estados Unidos “inventar una historia extravagante, vulgar, criminal y totalmente falsa”añadió. “Venezuela es un país sin producción de hoja de coca, sin producción de cocaína, y lograremos eliminar al 100% el paso de un ínfimo 5% del narcotráfico proveniente de Colombia”aseguró.





Estados Unidos amenaza desde hace tiempo a Nicolás Maduro, al que acusan de estar a la cabeza de una gran organización de narcotráfico: este verano duplicaron a 50 millones de dólares la recompensa por la detención del presidente venezolano, acusado por la justicia estadounidense, y Donald Trump indicó haber autorizado operaciones clandestinas de la CIA en el país. Caracas, por su parte, denuncia un pretexto para intentar derrocar al presidente y apoderarse del petróleo venezolano, y se ha rebelado contra “Los golpes de Estado tramados” por la agencia de inteligencia exterior estadounidense. El viernes, el ministro de Defensa de Venezuela advirtió en la televisión pública que las fuerzas armadas ” No permitiremos aquí un gobierno sujeto a los intereses de Estados Unidos”.









En caso de un conflicto con Estados Unidos, Venezuela se encontraría en una posición de marcada inferioridad militar. Pero ante la amenaza que representaban las operaciones estadounidenses, Nicolás Maduro lanzó ejercicios militares en todo el país y ordenó la movilización de reservistas. También afirmó que Venezuela tenía 5.000 misiles antiaéreos portátiles rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses. Miles de venezolanos también se unieron a una milicia civil en respuesta al llamado de su presidente y fueron entrenados en el uso de armas por soldados y policías en las calles.





• Miedo a una escalada en América Latina









Washington impuso el viernes sanciones económicas al presidente colombiano, Gustavo Petro, acusado de no hacer nada contra la producción de cocaína en su país. Éste, que ya había calificado los ataques americanos como“ejecuciones extrajudiciales”aseguró a X que no tenía intención de hacer “paso atrás”ni poner “de rodillas”.