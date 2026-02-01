“La ruptura del atlantismo visibiliza un triple fracaso de Europa”





El eco despiadado de su ruido seco es inmediatamente reconocible. Al afirmar su determinación de apoderarse del territorio de un aliado, Donald Trump hizo restallar sobre los europeos el látigo de las necesidades externas, ese impulso brutal que obliga a las sociedades a dar un salto transformador, so pena de desintegración o sumisión. En el último cuarto del siglo XXmi siglo, la retirada económica del campo occidental produjo la desintegración del bloque soviético pero también la gran transformación china; A finales del siglo anterior, el colonialismo europeo se apoderó de continentes enteros pero también provocó la industrialización de la época. Meiji en Japón. Militares, económicas, políticas… Las causas son diversas y cada vez se combinan de forma original, pero el motivo está ahí, fácilmente identificable.





La ruptura del atlantismo, que ha estructurado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, hace visible de repente un triple fracaso de Europa.





El primero es la seguridad. Si la protección estadounidense puede convertirse hoy en extorsión es porque Europa no logró crear una arquitectura de paz en el continente después de la caída de la Unión Soviética, abriendo el camino a la agresión rusa en Ucrania. Pero también lo es porque más allá de consideraciones estrictamente militares, la colonización digital del Viejo Continente está muy avanzada. La mayoría de los sistemas administrativos, productivos, financieros, de información y de transporte se basan en soluciones digitales estadounidenses. Legalmente sujetas, a través de la “Ley de la Nube”, a los requisitos de Washington, las aplicaciones constituyen un poder infraestructural que es fácil de utilizar con fines coercitivos.









El segundo fracaso es diplomático. Si bien los europeos se disfrazan con su postura de apoyo al derecho internacional, su posicionamiento de geometría variable explica su aislamiento en la cuestión ucraniana y, por supuesto, en el enfrentamiento con Trump. Las decenas de miles de migrantes desaparecidos en el Mediterráneo, la incapacidad de mantener vivo el acuerdo nuclear iraní, el apoyo incondicional a Israel y, más recientemente, la falta de una condena clara al secuestro del presidente venezolano demuestran, para los pueblos del Sur y sus gobiernos, una ausencia de principios. Cuando se trata de ecología o gobernanza de la inteligencia artificial (IA), esa inconsistencia socava la credibilidad europea. En el ámbito de la descarbonización, en lugar de buscar establecer un pacto verde con China, la Unión Europea está cerrando su mercado y rebajando sus ambiciones. En el campo de la IA, observamos la misma discrepancia: mientras que China, el análisis nos dice La “naturaleza” obliga a los desarrolladores a “presentar modelos generativos de IA a las autoridades para evaluaciones de seguridad antes de su implementación e incluir marcas de agua visibles e indelebles en el contenido generado por IA, con el fin de prevenir el fraude y la desinformación”Europa pospone la implementación de la “AI Act” y se alinea con Estados Unidos importando modelos de Big Tech que no están sujetos a ningún control.





El tercer fracaso es socioeconómico. La principal debilidad de Europa es su frágil legitimidad. Frágil a nivel institucional, dado que esta construcción se construyó a pesar de los referendos perdidos sobre el tratado constitucional y el Brexit demostró su fragilidad, es aún más frágil en esencia. El modelo social que constituye su identidad se está desgastando, aplastado por un lado por la secesión fiscal de los más ricos y por el otro por el declive industrial. Estos dos fenómenos tienen sus raíces en el mismo software neoliberal que ninguna región del mundo habrá llevado tan lejos por su propia voluntad. En particular, la combinación de políticas de austeridad brutales durante la crisis de la eurozona y la ausencia de gestión industrial, particularmente en cuestiones digitales y ecológicas, ha socavado simultáneamente las bases materiales de la autonomía estratégica del continente y sus fundamentos democráticos.





Abriendo una página democrática y ecológica en las relaciones internacionales





Groenlandia es la expresión de la maraña de estas crisis cuyo resultado sólo puede ser una dislocación de la Unión Europea o una refundación. Existe la posibilidad de un aumento progresivo, incluso si es difícil imaginar que pueda ocurrir dentro del marco y alcance de las instituciones europeas actuales. Pero debemos afrontar los tres fracasos de frente. En el plano interno, la Europa social tantas veces anunciada debe convertirse en un hecho; La convergencia social ascendente, empezando por ejemplo por un sistema de garantía de empleo, y la construcción de servicios públicos europeos (trenes, por ejemplo) pueden constituir el comienzo de una herencia popular europea, fuente tanto de legitimidad como de prosperidad. Tales reformas deben ser parte de una visión europea de civilización ecológica. Para sentar las bases, será necesario que una vanguardia de países se separe y se libere de las limitaciones de la Europa de los 27. La democracia a menudo requiere lentitud, pero también puede perecer por la incapacidad de responder rápidamente a los desafíos de una situación de crisis.









El desarrollo de una planificación ecológica podría permitir un ejercicio sustancial de la democracia y constituir así el fermento de un pueblo europeo, garantía última de toda seguridad colectiva. Históricamente, los grandes éxitos de la planificación en el siglo XXmi El siglo XXI siempre ha seguido a las crisis: el “New Deal” de Roosevelt después de la Gran Depresión o la planificación “indicativa” francesa después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Son momentos de reconstrucción económica, pero también política.









En el nivel externo, se debe iniciar inmediatamente un doble movimiento. La distancia con Estados Unidos es evidente. Este es particularmente el caso en el ámbito digital, donde las medidas proteccionistas deben ir acompañadas de cooperación tecnológica para construir infraestructuras que respeten la soberanía de nuestros pueblos. Esta desatlantización tiene el corolario de un giro diplomático y de seguridad hacia los principales países emergentes. Sin Europa anclada a Estados Unidos, la perspectiva de una confrontación con China se aleja, mientras que la de un mundo multipolar se acerca. La administración estadounidense ha puesto en movimiento las placas tectónicas políticas globales. Los europeos tienen la oportunidad de liberarse de esta engorrosa supervisión y abrir, con otros, una página democrática y ecológica en las relaciones internacionales.









Estas reformas internas y externas son dos caras de la misma moneda. Sólo un contenido político y socioproductivo fuerte, como la planificación ecológica, puede dar a Europa credibilidad ante los ojos de sus ciudadanos y permitirle encontrar su lugar en el nuevo concierto de naciones.





BIOS EXPRESA

Cedric Durand Es profesor de economía política en la Universidad de Ginebra. Razmig Keucheyan Es profesor de sociología en la Universidad Paris-Cité. Juntos escribieron “Cómo diversificarse: los principios de la planificación ecológica” (La Découverte, 2024).