La reversión de los republicanos que ya amenazan con implosionar el gobierno





Apenas entrenado, ¿el gobierno ya estaría nacido muerto? Después de dar su luz verde el domingo, el partido Les Républicains (LR) opera este cambio de postura radical el lunes 6 de octubre y amenaza con implosionar al ejecutivo. El jefe de la formación correcta, Bruno Retailleau, sin embargo, el renovado ministro del interior, denunció una composición que no “No refleje la ruptura prometida” Y convocó una reunión de emergencia frente a la ira de los miembros. Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-de-France, ha estimado que LR no pudo simplemente “No participando en el gobierno”.









• La participación de “exigencia” actuó el domingo por la noche





Sin embargo, las cosas se habían ido bien: después de haber mantenido el suspenso y aumentar la presión, la LR parecía ingresar al rango actuando “Muy en gran medida” una participación “Demandante” En el gobierno, como Bruno Retailleau defendió, después de un Visio el domingo por la tarde.





La única voz disonante, la de Laurent Wauquiez, el jefe del grupo LR en la Asamblea Nacional, ampliamente derrotada durante una elección interna para la presidencia del partido esta primavera por el Ministro del Interior. “Respetaré la decisión colectiva, pero considero que las condiciones no se cumplen para participar”dijo el líder de los diputados de LR. “Participar es respaldo. Haciendo un cheque blanco nuevamente, sería un error, en comparación con nuestras convicciones y lo que queremos para el país”argumentó.





Pero “El seguro obtenido del Primer Ministro” En una carta de compromiso enviada el domingo “Haga que los folies presupuestarios y fiscales liderados por la izquierda” eliminaran “justificó a la fiesta en un comunicado.









• Una composición fuertemente criticada





Excepto que … la composición del ejecutivo volvió todo al revés, a pesar de 1h30 de frente entre Sébastien Lecornu y Bruno Retailleau el domingo justo antes del anuncio: “No es solo la cuestión del lugar de LR en el gobierno lo que es problemático, sino los saldos entre las fuerzas de la base común”explica el séquito del Ministro del Interior. “El endurecimiento alrededor del Renacimiento no nos parece corresponder al aire del tiempo …”agregó esta fuente, que asegura que Sébastien Lecornu no informara al jefe del LR del regreso de Bruno Le Maire al gobierno, un importante punto de tensión.









Y si los rumores habían circulado durante el día sobre la posible entrada de François-Xavier Bellamy y Othman Nasrou, dos familiares del presidente del partido, no era así. “Dado el lanzamiento del nuevo gobierno que no integra ningún nuevo LR, se ve fuerte en los rizos internos”también dijo un gerente del partido, decepcionado solo por la renovación del Bruno Retailleau, Annie Ginevard y Rachida DATI Outuring y señalando que los LRS están lejos de obtener “Tercera de las publicaciones” Ese Bruno Retailleau había afirmado exigir.





• Federaciones y activistas “furiosos”





El domingo por la noche, un tenor LR se acercó al nicho: el alcalde de Cannes David Lisnard, reprochando a la fiesta por haber elegido participar en el gobierno “Sin conocer a los miembros principales”. Y lo mismo para anunciar sobre x su renuncia al vicepresidente del partido y amenazando con dejarlo “Si esta participación en el gobierno se confirma mañana”.









Toda la noche, las federaciones y los miembros de LR expresaron su insatisfacción con los bucles de discusión internos que la agencia France-Presse pudo consultar. “El bucle de federaciones LR es muy elocuente: están furiosos, nuestros activistas también”escribió un senador, mientras que otro aseguró que nosotros “Iba a tomar querida en el campo”temiendo como otros que los activistas no entienden por qué el derecho ha elegido ingresar a este gobierno.









Pero fue sobre todo el nombramiento para el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Bruno Le Maire, el ex ministro de la economía, que más irritó en LR, un partido del que se había estrellado en 2017 para unirse a Macronie. “Qué decepción y qué desprecio por los franceses al poner a quien es responsable de una deuda abismal”reaccionó un concejal departamental.





• Retailleau convoca una reunión de emergencia, Bertrand cree que el partido debe abandonar el gobierno





Frente al Rumble, el presidente del Partido de Retailleau Bruno, sin embargo, renovado por dentro, ha cargado al gobierno por la noche, cuya composición “No refleje el descanso prometido”. “Enfrentados con la situación política creada por este anuncio, conveno al comité estratégico de los republicanos mañana por la mañana”una instancia que reúne a las principales personalidades LR que se reunirán a las 11:30 a.m., agregó Bruno Retailleau en X.





En la mañana de este lunes, el presidente de Hauts-de-France, Xavier Bertrand, apresuró el punto: “No podemos participar en este gobierno”estimó en RTL, pidiendo una salida de los ministros LR del ejecutivo. “Si queremos encontrar confianza, si queremos detener que nuestro país se está hundiendo día tras día, debemos decir muy claramente:” Ahora, no participamos en este desastre, no participamos en esta mascarada “” “agregó el ex ministro Sarkozyst a RTL.





“No puedo creer que, en una situación trágica, el Partido del General de Gaulle pueda participar en el chantaje”, Por su parte, por su parte, Jean-Noël Barrot, el Ministro de Asuntos Exteriores, renovó, después de las advertencias de Bruno Retailleau.