Lecornu dio su renuncia a Macron, quien lo aceptó, anuncia el Elysée

Publicado el 6 de octubre de 2025 a las 9:47 a.m.

Actualizado el 6 de octubre de 2025 a las 1:28 p.m. Lectura: 1 min.







El primer ministro Sébastien Lecornu dio su renuncia a Emmanuel Macron, quien lo aceptó el lunes 6 de octubre el lunes, quien lo aceptó, el Elysée anunció en un comunicado el lunes.





Live> Siga los eventos después de la renuncia de Sébastien Lecornu





Nombrado el 9 de septiembre, Sébastien Lecornu estaba en el incendio de las críticas de los oponentes y la derecha después de revelar parte de su gobierno el domingo por la noche. Debía pronunciar su declaración de política general el martes el martes y dar sus principales pautas presupuestarias en esta ocasión.





Sébastien Lecornu, quien hará una declaración a Matignon a las 10:45 a.m., seguirá siendo el primer ministro más efímero de la República Vᵉ. Su renuncia ha sumido a Francia en una crisis política sin precedentes durante varias décadas, y coloca a Emmanuel Macron en la línea del frente, mientras que los llamados a una nueva disolución, incluso a una renuncia del jefe de estado.





El presidente de RN, Jordan Bardella, llamó a Emmanuel Macron para disolver la Asamblea Nacional. “No se puede encontrar estabilidad sin regresar a las urnas y sin la disolución de la Asamblea Nacional”reaccionó a Jordan Bardella cuando llegó a la sede de su grupo. Por su parte, Rebeliente Francia (LFI) pregunta “Examen inmediato” De la moción para despedir a Macron, anunció Jean-Luc Mélenchon.





Presión





El nombramiento de Sébastien Lecornu, Ministro de las Fuerzas Armadas cerca de Emmanuel Macron, ya había despertado la reprobación de la izquierda y la manifestación nacional, que han seguido blandiendo la amenaza de una rápida censura a menos que se realizó una ruptura clara en la política. Pero Sébastien Lecornu también tuvo que enfrentar una honda dentro de su frágil coalición del gobierno.









Los republicanos han aumentado la presión en los últimos días al acondicionar su participación en compromisos adicionales del Primer Ministro, especialmente sobre la inmigración. También exigieron tener un tercio de los puestos ministeriales.





La presentación de su equipo el domingo por la noche, lo que da un lugar de renovación para la renovación y firmó el regreso al Gobierno del ex Ministro de Economía Bruno Le Maire, responsable de la situación presupuestaria, ha terminado de encender la situación. Hasta que Sébastien Lecornu renunciara el lunes por la mañana.





El país ha experimentado cinco primeros ministros desde la selección de Emmanuel Macron en mayo de 2022.