



Durante los últimos diez años, el mundo ecológico ha sido escenario de ebullición intelectual y política. Pero carecía de una cita fija comparable, por ejemplo, en las citas de la historia de Blois, lo que permite a los diferentes actores de esta ebullición reunirse e ir a conocer al público. Para llenar la falta, un grupo de activistas de la asociación de Borgoña, incluidos Jacques y Aline Archimbaud (respectivamente, ex asesor político de Dominique Voynet y ex senador de Eelv), crearon las reuniones de los pensamientos de la ecología.





La tercera edición tendrá lugar del jueves 9 de octubre al domingo 12 de octubre, en la ex abadía de Cluny, en Borgoña. Ayaces de una de las principales instituciones monásticas europeas en la Edad Media, estos venerables muros han albergado un campus de artesanías durante más de un siglo. Una decoración suntuosa, que dará la bienvenida a más de treinta debates sobre temas tan variados como la AI, la “robustez”, la salud y el medio ambiente en el trabajo o la ecología en el pensamiento árabe.





La ambición de estas reuniones, de las cuales “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” se enorgullece de ser un socio, es reunir a las esferas divididas con demasiada frecuencia del mundo ecológico: investigadores, activistas, líderes políticos nacionales, funcionarios electos y activistas locales. Así es como podemos escuchar al historiador Patrick Boucheron, así como al alcalde de Estrasburgo Jeanne Barseghian, el filósofo Malcom Ferdinand y el sindicalista Bernard Thibault, propietaria de Oxfam France Cécile Duplot que el matemático Cédric Villani, que también es presidente de la Fundación para la Fundación para la Ecología Política, Co -Organizadora de las reuniones.





También tenga en cuenta dos intercambios dedicados a figuras históricas de pensamiento ecológico: André Gorz (quien fue un largo periodista de “New OBS”) y Jacques Ellul.





“¿Puede la ecología ser realmente popular?” “,” ¿Podemos diálogo alrededor del auto? “,” La Francia Suburban “,” Metrópolis y campañas: ¿Alianzas y tensiones? »… Como atestiguan estos títulos, el hilo rojo de estas setenta y dos horas será la creciente brecha entre la ecología y las clases populares. Una zanja que bien podría ser uno de los parámetros clave de las elecciones municipales de marzo de 2026.





Quién dice que las elecciones dicen partidos políticos. Incluso si no se trata de una reunión oficial, los funcionarios electos de varios cursos de capacitación izquierdista estarán presentes: muchos verdes elegidos, necesariamente, pero también Rodrigo Arenas, Diputado La Francia InsoUmise (LFI), Philippe Rio, alcalde comunista de Grigny, Thomas Pellerin-Carlin, subputado lugar etiquetado con el lugar público y clémico para el posterior. Todavía no es el gran diálogo que los proponentes de una primaria en la izquierda llamen a sus deseos, pero digamos que es un comienzo.





Finalmente, el domingo por la mañana verá un intercambio “en la parte superior” entre dos figuras esperadas para este potencial tondiler marino para ecologistas, Clémentine Tuertain para el posterior (el “purgado” de LFI). Un líder del Partido Socialista también debería estar allí, pero no será Olivier Faure, quien canceló su llegada en el último momento. Daño…





Para toda la información: El sitio de las reuniones de Cluny.

Y también: Póngase en contacto con@Linstant adapt.fr / contact@fondationecolo.org / Mireille Burtin-Auboef: ccic.cluny@ensam.eu y 03.85.59.53.60.