



Y de la completa oscuridad surge la luz. Vacilante, ciertamente, pero ahí, en palabras de un hermano: “Mis hermanos están muertos, pero todos ustedes están vivos. (…) Introduzca la resistencia. (…) Aumentar (tus manos) decir que estamos juntos. Levántenlos para decir que este país no bajará la cabeza. » Debemos escuchar este mensaje de movilización, sin ira ni controversia, de Amine Kessaci. Emitido el sábado en Marsella durante el homenaje a su hermano caído bajo las balas de los narcotraficantes, es de una dignidad impresionante. Como su madre, su padre y la pequeña multitud reunida a su alrededor, a pesar del miedo.









Mehdi Kessaci, sin duda asesinado para “intimidar” a su hermano, comprometido contra el narcotráfico, ¿será una muerte de más? Esperémoslo, actuemos por ello. Para que la indiferencia no caiga como ocurre con la muerte de otras víctimas “colaterales”: Socayna, la estudiante de Marsella asesinada en 2023 por una explosión en su habitación, o este padre, también muerto en 2023, tumbado en su cama en Dijon, demasiado cerca de un punto de negociación…





“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” investiga a largo plazo, desde Dubai hasta Marsella, este tráfico que azota todo el territorio. Control de los barrios, rejuvenecimiento de las “manitas” convertidas en asesinos a sueldo, sofisticados circuitos de blanqueo de dinero, corrupción de investigadores o magistrados… Sin duda, con la muerte de Mehdi Kessaci se ha dado un nuevo paso: los traficantes hacen gala de una forma de ambición política, al tratar de silenciar a un oponente. “Con este asesinato se pone en duda el Estado de derecho y se vulnera la libertad de expresión”testifica Amine Kessaci en nuestras páginas.









En respuesta, el Estado no parece débil o impotente, como nos quieren hacer creer la derecha y la extrema derecha. Se moviliza, ciertamente a veces tarde, a veces mal, con anuncios mediáticos que no tienen futuro y que contaminan el debate. Pero sobre el terreno, los recursos aumentan (once nuevos magistrados llegarán a Marsella en 2026) y están dando algunos resultados: aumento de las incautaciones financieras, desmantelamiento de redes… Los ministros viajan, de Bogotá a los Emiratos, para reforzar la cooperación internacional y obtener extradiciones. En junio, la ley “Con el objetivo de sacar a Francia de la trampa del narcotráfico” se adoptó, que crea una fiscalía nacional contra el crimen organizado y fortalece la lucha contra la corrupción.





Responsabilizarse, sí, culpar, no.





¿Serán suficientes estos esfuerzos frente a los 6 mil millones de euros de facturación de un tráfico que siempre parece estar un paso (y una violencia) por delante? No, probablemente. Sobre todo porque la respuesta del Estado está exclusivamente relacionada con la seguridad. Ignora la otra gran lección, social y social, de la movilización del sábado: en Marsella, se denuncia tanto el tráfico como el descenso. “Qué hace que los traficantes sean negocios”afirmó Amine Kessaci en su mensaje, es “la salida de los servicios públicos, el fin de la policía comunitariae, (…) los profesores a quienes tanto les pedimos y les damos tan poco”. Estos territorios deben ser reclamados socialmente, para secar el caldo de cultivo del tráfico.









Otro pilar importante: los consumidores. No sólo abandonos o “burgueses del centro de la ciudad”como Emmanuel Macron considera inteligente señalar; pero todos nosotros, fiesteros, periodistas, diputados, camareros, desempleados, cuerpos sufrientes, pescadores. Cuando, en 2023, un millón de franceses han consumido al menos una vez cocaína y cinco millones cannabis, el tema merece sacar a relucir caricaturas y lemas arrojados a la cara (“Consumes, apruebas”dice la prefectura de Drôme). Responsabilizarse, sí, sentirse culpable, no, porque eso “nos empuja a ocultar los usos, a silenciar las dificultades, a retrasar el uso de los cuidados”explica Catherine Delorme, presidenta de la Federación de Adicciones, en nuestro sitio. Si bien esta tragedia podría resurgir el debate sobre la despenalización, deberíamos observar con precisión quién consume qué y por qué, y con qué consecuencias, individuales y colectivas. Enfrentar estas preguntas, sin complacencia ni caricatura, permitiría desarrollar una política global de seguridad y salud más refinada y eficaz. ¿Pero el gobierno siquiera lo quiere?