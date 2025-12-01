Acusaciones, correos electrónicos, Donald Trump… Entiende todo sobre el caso Epstein





El tema sacude a Estados Unidos desde hace varios años: ¿qué hay detrás del asunto Epstein, que lleva el nombre del financiero y delincuente sexual caído Jeffrey Epstein? Después de hacer campaña con promesas de revelaciones demoledoras, el presidente estadounidense Donald Trump ahora está involucrado en el caso, acusado de estar involucrado.

El Congreso estadounidense votó ampliamente el martes 18 de noviembre – 427 votos a favor y uno en contra en la Cámara de Representantes, por unanimidad en el Senado – a favor de publicar el expediente de investigación de las autoridades sobre el criminal sexual, a pesar de las presiones de Donald Trump sobre su mayoría para no organizar esta votación. Ahora debe firmar el texto para promulgarlo.





• ¿Quién era Jeffrey Epstein?





Nacido en 1953 en Coney Island, Nueva York, Jeffrey Epstein ascendió rápidamente en el importante banco de inversiones Bear Stearns, donde asesoró a clientes muy ricos sobre estrategias fiscales, antes de crear su propia empresa en 1982.





Gestor de carteras de multimillonarios, adquirió a lo largo de los años una impresionante libreta de direcciones. Aunque tiene mucho misterio, Jeffrey Epstein se une al círculo social de muchas celebridades y figuras políticas, entre ellas el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, el actor Kevin Spacey e incluso Donald Trump, entonces magnate inmobiliario y figura de la jet set neoyorquina.





Inicialmente conocido por su estilo de vida festivo y su círculo de relaciones adineradas, Jeffrey Epstein estuvo en el centro de un gran caso de delincuencia infantil y explotación sexual, antes de ser encontrado muerto en su celda en 2019, por suicidio según las autoridades, antes de su juicio por delitos sexuales.





• ¿De qué fue acusado?





La primera investigación sobre Jeffrey Epstein se remonta a 2005, cuando los padres de una niña de 14 años lo acusaron de agredirla en Florida. Luego se identifican decenas de víctimas potenciales, a menudo provenientes de familias pobres. Afirman que el financiero les pagó entre 200 y 300 dólares para ir a su residencia a recibir masajes y realizar actos sexuales. Tienen entre 13 y 16 años.





Acusado por los tribunales de Miami, Jeffrey Epstein se enfrenta a cadena perpetua. Pero en 2008 obtuvo un acuerdo de culpabilidad muy controvertido, de magistrados encabezados por el fiscal general, Alexander Acosta (quien se convertiría en ministro de Trabajo durante el primer mandato de Donald Trump, entre 2017 y 2019).





En los años siguientes se escucharon muchos testigos. Cientos de jóvenes habrían tenido tratos con el financiero. Entre 2015 y 2016 llovieron nuevas acusaciones: Virginia Roberts, que entonces tenía 31 años, afirmó haber sido utilizada como “esclava sexual” por Jeffrey Epstein cuando tenía 17 años, por él pero también por amigos poderosos, incluido el príncipe Andrés. Desde entonces, la joven puso fin a su vida en abril.









Testimonios recogidos a lo largo de los años dicen que Jeffrey Epstein llevó a menores a sus residencias, en Nueva York y Florida, para agredirlas sexualmente, en particular gracias a la ayuda de su amiga Ghislaine Maxwell, que hacía de revendedora. Este último cumple actualmente una pena de veinte años de prisión por explotación sexual.





Jeffrey Epstein fue finalmente arrestado el 6 de julio de 2019 y luego encarcelado, acusado de tráfico sexual y organización de tráfico sexual. La acusación describe un plan organizado por Jeffrey Epstein, al que algunos “empleados y asociados” pagado. Su juicio está previsto para junio de 2020 y se enfrenta a cuarenta y cinco años de prisión. Será encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, antes de ser juzgado.





• ¿Cómo conoció Trump a Epstein?





Donald Trump y Jeffrey Epstein son cercanos desde hace mucho tiempo: varias fotografías y vídeos los muestran juntos, en particular en una fiesta, bailando entre mujeres jóvenes y pareciendo hablar entre ellos. Donald Trump describió a su amigo en una entrevista de 2002 con el “New Yorker”. “Conozco a Jeff desde hace quince años, es un gran tipo. Es alguien con quien te puedes divertir. Incluso dicen que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y que muchas de ellas son bastante jóvenes. No hay duda, Jeffrey tiene una buena vida social. »





Desde que estalló el escándalo, el presidente estadounidense siempre ha negado tener conocimiento del comportamiento criminal del financiero, del que se habría distanciado tras un enfrentamiento en los años 2000. Los tribunales nunca le han preocupado en este caso.





• ¿Por qué los expedientes Epstein están causando tanto revuelo en Estados Unidos?





El asunto ha inflamado a Estados Unidos durante años, particularmente desde la muerte de Jeffrey Epstein. Esto ha seguido alimentando innumerables teorías de conspiración, según las cuales fue asesinado para evitar implicar a figuras de alto perfil. Los partidarios de Donald Trump, incluidos los del movimiento conspirativo QAnon, se han apasionado por los “expedientes Epstein”, que, según ellos, revelarían las artimañas de un gran sistema criminal infantil orquestado por las élites. En el centro de estos archivos: una “lista” en la que aparecen los clientes ricos de Epstein, algunos de los cuales se habrían beneficiado de este sistema. Durante el mandato de Joe Biden de 2020 a 2024, los trumpistas acusan a su administración de haber encerrado este expediente, para proteger, según dicen, a figuras demócratas.









Consciente de la atracción de su base por el asunto, Donald Trump multiplica las promesas de revelaciones demoledoras durante su campaña presidencial de 2024. La recién nombrada Ministra de Justicia, Pam Bondi, hizo exultar a los trumpistas al afirmar, en febrero, que el famoso “La lista de Epstein” Este “en su escritorio”. Unos días después, un puñado de influencers de “MAGA” (por “Make America Great Again”) posan frente a la Casa Blanca blandiendo un primer lote de documentos. “desclasificado”. Pero el golpe pronto amaina: casi todos son elementos que ya se han hecho públicos.





• ¿Cómo ha cambiado la comunicación de la administración Trump en las últimas semanas?





Pam Bondi anunció en mayo que el FBI estaba examinando “decenas de miles de vídeos”incluida pornografía infantil, recuperada del financiero caído. El mismo mes habló con Donald Trump y le dijo, según el “Wall Street Journal”, dos meses después, que su nombre aparecía en documentos relacionados con el asunto.





En junio, en medio de un divorcio político del presidente, el multimillonario Elon Musk sorprendió a la clase política al declarar en X: “Es hora de lanzar la verdadera gran bomba, él tuitea. Trump está en los archivos de Epstein y esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. »





El tono de la administración del presidente ha cambiado significativamente desde la campaña: ahora, el asunto Epstein está pasando a un segundo plano, dejado de lado. Un memorando conjunto del Departamento de Justicia y el FBI afirma que no existe “lista de clientes” sin concesiones”. Donald Trump rechaza a los periodistas que lo interrogan sobre el tema, minimiza el asunto en las redes sociales, asegura que los expedientes de Epstein “fueron hechos” por James Comey (director del FBI de 2013 a 2017), Joe Biden y Barack Obama, y ​​repite que su nombre no figura en los documentos, antes de ser contradicho por la prensa.





La agitación política va acompañada de un creciente descontento entre los partidarios de Donald Trump que, poco a poco, empiezan a acusarle de querer enterrar el caso. Las imágenes de videovigilancia del momento de la muerte de Jeffrey Epstein, reveladas por el Departamento de Justicia en julio, alimentan aún más la idea de que la administración tiene algo que ocultar: varios medios estadounidenses afirman que probablemente no son originales, señalan que faltan minutos en la secuencia y que el ángulo no permite decir si alguien entró o no en la celda.









En septiembre, parlamentarios demócratas hicieron pública una carta con tonos lascivos y atribuida a Donald Trump dirigida a Jeffrey Epstein, con motivo de su cumpleaños en 2003, avergonzando aún más al presidente. La carta muestra un boceto de un busto femenino y contiene citas atribuidas a su vez a Epstein y Trump, en un intercambio imaginario. “Tenemos algunas cosas en común Jeffrey”escribió Trump. “Los acertijos nunca pasan de moda, ¿te has dado cuenta?”dijo también antes de concluir: “Feliz cumpleaños. Que cada día sea otro secreto maravilloso. » Donald Trump asegura que él no es el autor. Y continúa, en las semanas siguientes a la publicación, denunciando la cobertura mediática del asunto, que califica de “engaño” montado por los demócratas.









Una señal de la creciente división entre él y sus seguidores más leales, Donald Trump rompió públicamente el viernes 14 de noviembre con Marjorie Taylor Greene, aliada desde hace mucho tiempo y figura del movimiento MAGA. Además de criticar la política económica del presidente estadounidense, es una de las voces más poderosas en el ámbito MAGA para condenar la gestión del asunto Epstein. En represalia, Donald Trump, quien la llamó “Maggie la loca” O “Marjorie “la traidora” Greene”dijo que estaba dispuesto a apoyar a otro candidato republicano en una primaria contra ella.





• ¿Qué dicen los correos electrónicos recientes?





El asunto Epstein se reactivó el 12 de noviembre con la publicación de correos electrónicos del financiero neoyorquino. Varios de ellos parecen abrumar a Donald Trump: él “sabía de chicas” agredido sexualmente e incluso “pasé varias horas” con uno de ellos, dicen correos electrónicos revelados por parlamentarios demócratas.





Más allá del caso Trump, estas correspondencias constituyen una amplia inmersión en los círculos de poder, cuyos destinatarios incluyen, en particular, al ex príncipe Andrés, depuesto a finales de octubre, y al ex influyente asesor de Donald Trump, Steve Bannon.





• ¿Dónde está el caso?





El asunto tomó un nuevo rumbo el martes 18 de noviembre, con la votación en el Congreso estadounidense para obligar a la administración Trump a ser más transparente. El proyecto de ley pretende ordenar al Ministerio de Justicia “publicar todos los documentos y archivos” en su poder en el expediente.





Después de haber llevado durante semanas una auténtica campaña para impedir la celebración de esta votación en la Cámara, Donald Trump finalmente dio un giro radical el domingo prestando su apoyo. “No tenemos nada que ocultar”dijo, mientras denunciaba otro ” broma ” pero sin explicar por qué no ordenó a su Ministro de Justicia publicar estos documentos directamente, sin pasar por una votación en el Congreso. Posteriormente, el proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en el Senado. El texto ahora debe ser firmado por el presidente estadounidense para su promulgación.









Al mismo tiempo, Donald Trump contraatacó: pidió una investigación sobre la relación entre Jeffrey Epstein y ciertas figuras demócratas, entre ellas Bill Clinton. Sin embargo, funcionarios electos demócratas y la disidente Marjorie Taylor Greene criticaron estas investigaciones. Mientras están en proceso, es posible que algunos documentos no se divulguen legalmente.