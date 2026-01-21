cinco secuencias notables de la relación Macron-Trump





Entre Emmanuel Macron y Donald Trump ha habido un “te amo, yo tampoco” desde que llegaron al poder con cuatro meses de diferencia en 2017. La relación entre los dos líderes, teñida de virilismo, pasó por todas las etapas durante sus dos mandatos, hasta llegar al punto de enfrentamiento. Y ante la crisis ligada a Groenlandia, territorio autónomo danés codiciado con insistencia y virulencia por el presidente estadounidense, el divorcio parece definitivamente pronunciado entre ambos, no sin desprecio por parte del inquilino de la Casa Blanca. Una mirada retrospectiva a cinco secuencias que marcaron sus relaciones.





• De la seducción al “bromance”





Ambos líderes, recién elegidos en 2017, mantienen un “bromance” teñido de una rivalidad cordial. Prueba de ello es el firme apretón de manos intercambiado durante su primera reunión el 25 de mayo de 2017 al margen de una minicumbre de la OTAN en Bruselas. Dos meses después, su complicidad quedó expuesta una vez más durante las ceremonias del 14 de julio a las que asistieron Donald Trump y su esposa Melania. El día anterior habían cenado con gran pompa en compañía de Emmanuel y Brigitte Macron. ¿El Elíseo? No lo suficientemente llamativo para esta comida que sirve para mejorar la imagen de la ciudad más bella del mundo a los ojos de los estadounidenses.









Para la ocasión, el reciente inquilino del Elíseo hizo todo lo posible. Cena en Julio Verne, el restaurante del chef Alain Ducasse, con estrella Michelin, situado en el segundo piso de la Torre Eiffel, peonías rosas en la mesa… Suficiente para rivalizar con los romances de agua de rosas de Netflix, casi rozando el kitsch. Incluso en la elección de los platos no se dejó nada al azar. Amante de las carnes rojas y del chocolate, al presidente estadounidense le sirvieron un filete de ternera Rossini y un soufflé de chocolate. Una cuasi declaración de amor por la comida, diseñada para llevar al inquilino de la Casa Blanca en la dirección equivocada. Una cena al final de la cual elogió la calidad de la relación franco-estadounidense. “ Excelente velada con el presidente Emmanuel Macron y su esposa. Cenamos en la Torre Eiffel. Las relaciones con Francia son más fuertes que nunca », escribió en la red social Twitter (desde entonces rebautizada como X).









• Detrás de escena, una relación que ya está empezando a tener dificultades





Emmanuel Macron, primer líder extranjero invitado a una visita de Estado por la administración Trump, recibió en abril de 2018 los más altos honores previstos por el protocolo estadounidense: abrazos y abrazos repetidos entre los dos hombres muy táctiles, plantación de un roble francés en el jardín de la Casa Blanca. Los dos jefes de Estado parecen llevarse de maravilla.





Sin embargo, entre bastidores las relaciones ya se han vuelto tensas. En junio de 2017, pocas horas después del anuncio por parte de Donald Trump de la retirada de Estados Unidos del acuerdo climático de París, Emmanuel Macron habló desde el Elíseo para expresar su pesar, concluyendo su discurso con la frase: “Hacer que nuestro planeta vuelva a ser grande” (“Hacer que nuestro planeta vuelva a ser grande”), una excavación que se hace eco del eslogan de la campaña. “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande” del presidente americano.









En mayo de 2018, la complicidad mediática entre ambos líderes volvió a verse empañada por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Unos días antes, durante su estancia en Estados Unidos, Emmanuel Macron había intentado convencer al presidente estadounidense de mantener a Washington en este “acuerdo”, llamando. En vano. Además, durante la visita de Estado de su homólogo francés, Donald Trump había desempolvado la supuesta caspa de la chaqueta de su “amigo”, provocando malestar. Finalmente, ante el Congreso estadounidense, en el último acto de su viaje, el inquilino del Elíseo había marcado su diferencia con Donald Trump, en particular en lo que respecta a su posición aislacionista.





Crítica que reiterará unos meses después con motivo de una nueva visita de Trump a París con motivo del centenario del armisticio del 11 de noviembre de 1918. El patriotismo es exactamente lo opuesto al nacionalismo. El nacionalismo es su traición. “, insistió el presidente francés ante líderes de todo el mundo. Un comentario al que Donald Trump respondió en las redes sociales, burlándose de la popularidad del inquilino del Elíseo y del nivel de desempleo en Francia.









Estas tensiones seguirán siendo subyacentes entre los dos hombres hasta el final del primer mandato de Donald Trump en enero de 2021.





• Trump vuelve al poder: situación complicada





Durante la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, Emmanuel Macron es el primer líder de una gran potencia occidental que lo felicita. “ Listos para trabajar juntos como hemos podido hacerlo durante cuatro años “, declaró luego en X.









Pero esta mano tendida del presidente francés quedará sin respuesta de su homólogo estadounidense, que ahora prefiere a la líder italiana Giorgia Meloni. Entre los dos hombres la distancia se hace más amplia. En particular, sobre la cuestión de la guerra en Ucrania, un conflicto del que Donald Trump alardeó durante su campaña de poder poner fin “en 24 horas”.









En febrero de 2025, mientras viajaba a Washington, Emmanuel Macron intentó influir en la posición estadounidense, tratando de obtener garantías de seguridad en caso de un alto el fuego entre Kiev y Moscú. Pero el diálogo resulta más sordo que constructivo, y Donald Trump no confirma su solicitud.





Hay que decir que el presidente americano busca a toda costa reducir la ayuda estadounidense a Ucrania, mientras que su homólogo francés está en primera línea para organizar el apoyo a Kiev. Emmanuel Macron también se toma la libertad de apoderarse de Donald Trump e interrumpirlo cuando pone en perspectiva la ayuda proporcionada por los europeos. “No, la verdad es que pagamos el 60% del esfuerzo total”corrige.





• La guerra comercial, garantía de ruptura





La relación entre los dos líderes ahora parece estar en desorden. Y la guerra comercial global lanzada por Donald Trump no ha permitido arreglar las cosas.





En abril de 2025, el presidente estadounidense anunció que quería imponer derechos de aduana adicionales a los productos extranjeros, incluido un 20 % a los productos europeos. Para Emmanuel Macron, esto no funciona: protesta contra esta medida que considera “brutal e infundado”. Y pide un cese temporal de las inversiones europeas en Estados Unidos. ¿Se ha llegado al punto de ruptura? En cualquier caso, está claro que su acuerdo sobre la Torre Eiffel está muy lejos.









Amenazas de impuestos que continuaron hasta principios de 2026. No sin desprecio por parte del inquilino de la Casa Blanca. “Donald, por favor”se burló del presidente estadounidense ante parlamentarios republicanos el 6 de enero, relatando una discusión con Emmanuel Macron. Una imitación grotesca de su homólogo francés que, según el relato de Trump, habría aceptado un aumento del 200% en los precios de los medicamentos…





Hasta entonces, enmarcado por sonrisas protocolarias y respectivos elogios, el diálogo se transformó en firmes intercambios y repetidas burlas.





• El enfrentamiento sobre Groenlandia





La ruptura ahora parece inevitable. La pulseada ha sustituido al apretón de manos muy virilista del principio. Chantaje, amenazas y provocaciones: entre los dos líderes nada va bien. Y la situación en Groenlandia no hace más que catalizar aún más las tensiones, ya que Donald Trump está dispuesto a hacer cualquier cosa para apropiarse del territorio autónomo danés, mientras que Emmanuel Macron afirma constantemente que la isla ártica “ pertenece a la unión europea “.





El 18 de enero, el presidente francés exigió “ activación del instrumento anticoerción » de la Unión Europea, en respuesta a nuevas amenazas de aumento de los derechos de aduana contra los países europeos que se oponen a una adquisición estadounidense de Groenlandia. “Preferimos el respeto a los matones”, declaró Emmanuel Macron, el martes 20 de enero, en el Foro Económico de Davos, en respuesta a la diplomacia de Donald Trump.









Entre los dos hombres, ahora hay una pelea de gallos. Cuando su homólogo estadounidense le pidió que se uniera a su “consejo de paz”, que parece querer burlarse de la ONU, el presidente francés rechazó la invitación. Una reacción que no gustó a Donald Trump: el inquilino de la Casa Blanca anunció que quería imponer derechos de aduana del 200% a los vinos y champanes franceses si París no se unía a su organización. Amenazas juzgadas el lunes “inaceptable” por el séquito de Emmanuel Macron a la Agence France-Presse.





Al mismo tiempo, se dejan de lado los débiles intentos de reiniciar el diálogo. Según un mensaje privado publicado por Donald Trump en su red Truth Social el martes, Emmanuel Macron propuso a su homólogo estadounidense la organización de una cumbre del G7 el jueves en París a la que podría invitar. “en los márgenes” de la reunión, “los rusos”lo que sería el primero en casi cuatro años de guerra en Ucrania. Antes de agregar: “No entiendo lo que están haciendo con respecto a Groenlandia. » Como en un último deseo de reconectar con su relación anterior, el presidente francés le ofreció una cena en París antes de su regreso a Washington. Sin embargo, nada saldrá bien: ambas propuestas son rechazadas por Donald Trump. Una negativa teñida de desprecio: “Sabes, Emmanuel no se quedará allí por mucho tiempo. (en la oficina) “, declaró el martes el inquilino de la Casa Blanca durante una rueda de prensa. Al tiempo que garantiza que Emmanuel Macron sea “uno de (sus) amigos, un buen tipo”. ¿Otra prueba más de que el “bromance” entre ambos parece haber terminado?