5.000 muertes confirmadas, una “armada” estadounidense hacia el Golfo, negociaciones… Actualización sobre la situación





Miles de muertes confirmadas, Internet aún cortada… La represión continúa en Irán, después de varias semanas de manifestaciones. Mientras una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos dedica este viernes 23 de enero a la situación en este país, el régimen amenazó una vez más a Washington, advirtiendo que sus fuerzas habían “el dedo en el gatillo”. Un debilitamiento del deseo de diálogo de Teherán, que llevó a Donald Trump a aumentar la presión.





• Al menos 5.000 muertos, la mayoría de ellos manifestantes





La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, declaró este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas durante el movimiento de protesta que sacudió Irán a principios de mes. Según la ONG, 4.714 de los muertos eran manifestantes, 42 menores, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.





La organización añade que todavía está investigando otras 9.787 posibles muertes. Pero el trabajo de verificación de esta organización y otras se complica por el corte de internet impuesto por las autoridades del país desde el 8 de enero y todavía vigente en gran medida este viernes. HRANA también estima que al menos 26.852 personas fueron arrestadas.









La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, confirmó la muerte de 3.428 manifestantes, pero teme que la cifra real pueda alcanzar los 25.000 muertos.





El miércoles, las autoridades iraníes dieron su primera cifra total de muertos: 3.117. Pero según el gobierno, la gran mayoría (2.427) son “mártires” – ya sean fuerzas de seguridad o transeúntes, y no “alborotadores” como se llaman los manifestantes. Al publicar su propia evaluación, las autoridades han “intentó reforzar la versión oficial del gobierno sobre los asesinatos”juzga la organización HRANA.





• Irán niega haber renunciado a 800 ejecuciones de manifestantes





El portavoz de la Casa Blanca aseguró el 15 de enero que Irán había renunciado a ejecutar a 800 manifestantes ante las amenazas de intervención de Donald Trump.





Al comentar por primera vez esta afirmación, el fiscal general iraní, Mohammad Movahedi-Azad, la consideró “totalmente falso”según sus declaraciones publicadas este viernes en la página web de la agencia judicial Mizan. “El presidente americano, irracional y arrogante, (…) afirmó haber impedido la ejecución de 800 personas en Irán. Esta afirmación es completamente falsa, esta cifra no existe y el poder judicial no ha tomado ninguna decisión de este tipo”reaccionó.









Hasta el momento no ha habido informes de ejecuciones de manifestantes iraníes, pero grupos de derechos humanos han advertido que los manifestantes corren el riesgo de ser acusados ​​de delitos capitales, lo que podría merecerles la pena de muerte.





• Trump afirma que una “armada” navega hacia el Golfo





Donald Trump dijo el jueves que “armada” La fuerza naval estadounidense se dirigía hacia el Golfo, manteniendo la presión sobre Teherán. El presidente estadounidense, sin embargo, dio marcha atrás después de amenazar varias veces con atacar a Irán. “Tenemos muchos barcos que se dirigen en esa dirección, por si acaso”.dijo a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One, que lo traía de regreso del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Preferiría que no pasara nada, pero los estamos siguiendo muy de cerca”añadió. Sin embargo, no cerró la puerta al diálogo: “Irán quiere hablar y nosotros hablaremos”.





Pero el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, añadió más leña al fuego: “El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y nuestro querido Irán tienen el dedo en el gatillo, más preparados que nunca, dispuestos a ejecutar las órdenes y medidas del Líder Supremo, un líder que les es más querido que su propia vida”advirtió, refiriéndose al ayatolá Ali Jamenei.









Otro alto oficial militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, advirtió por su parte que en caso de un ataque estadounidense, “todos los intereses, bases y centros de influencia estadounidenses” sería “objetivos legítimos” para las fuerzas armadas iraníes.





• La ONU se reúne y pide detener la “represión brutal”





El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó este viernes a las autoridades iraníes “poner fin a su brutal represión, incluidos juicios sumarios y sentencias desproporcionadas”. “Exijo la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente por las autoridades iraníes. Y pido una moratoria total de la pena de muerte.”añadió el funcionario de la ONU, al inaugurar una sesión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos dedicada a la situación en este país.





Esta sesión extraordinaria del Consejo fue solicitada el lunes por Islandia, Alemania, Macedonia del Norte, Moldavia y el Reino Unido, y contó con el apoyo de más de una veintena de Estados miembros. El proyecto de resolución pide una prórroga de dos años del “Misión de investigación” sobre Irán, creado en noviembre de 2022, tras la represión de manifestantes en Irán tras la muerte bajo custodia del joven iraní Mahsa Amini.





El texto expresa “su profunda preocupación por la represión violenta y sin precedentes de manifestaciones pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad” en Irán, “incluidos informes de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes, incluidos mujeres y niños, y el uso de fuerza excesiva y letal”. Adoptada al final de la tarde, la “Misión de investigación” sobre Irán presentará sus conclusiones en la 63ª sesión del Consejo el próximo mes de septiembre.