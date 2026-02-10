la primera ministra ultraconservadora devuelve una amplia mayoría a su partido





Se esperaba que el partido del primer ministro ultraconservador Sanae Takaichi, que adopta una línea dura en materia de inmigración, recuperara una amplia mayoría en la cámara baja del Parlamento tras las elecciones legislativas de este domingo 8 de febrero.









Se espera que la coalición de Sanae Takaichi obtenga al menos dos tercios de los escaños, según las proyecciones de la emisora ​​pública NHK. Se espera que su Partido Liberal Democrático (PLD, derecha nacionalista) y su aliado el Partido de la Innovación (populista de centro derecha) obtengan al menos 310 de los 465 escaños, según la NHK. Los resultados oficiales no deberían conocerse hasta el lunes durante el día.





• El PLD en el poder casi sin interrupción





Sanae Takaichi, de 64 años, ha dado un nuevo impulso al PLD, que ha estado en el poder casi continuamente durante décadas pero que había perdido el favor de los votantes debido a la ira por la inflación y un escándalo de corrupción. “fondos para sobornos”. La líder nacionalista prometió durante una reunión el sábado en Tokio hacer de su país “más próspero y más seguro”. Este gran admirador de Margaret Thatcher está comprometido con “presione el botón de crecimiento”. En cuanto a la inmigración, los criterios “Ya se han vuelto un poco más estrictos, para que los terroristas, pero también los espías industriales, no puedan entrar fácilmente”dijo.





El 19 de enero, el Primer Ministro anunció la disolución de la cámara baja del Parlamento, lo que desencadenó una histórica campaña de 16 días. Acreditada por un muy buen índice de popularidad, incluso lo convirtió en un asunto personal, atrayendo a los votantes: “¿Está Takaichi en condiciones de ser Primer Ministro?” Quería dejar que el pueblo soberano decidiera”. Muy popular sobre todo entre los jóvenes, Sanae Takaichi se ha convertido incluso en un fenómeno en las redes sociales.





• Inflación superior al 2%





Más allá de su persona, el tema de esta campaña fue sobre todo las carteras de los japoneses, mientras que la inflación se mantiene por encima del 2% desde hace casi tres años. Sin embargo, las primeras medidas económicas de Sanae Takaichi, incluido un plan de recuperación de 135.000 millones de dólares, preocuparon a los inversores. El jefe de Gobierno prometió eximir a los productos alimenticios del impuesto al consumo del 8% para mitigar el impacto de la inflación en los hogares. Sanae Takaichi también causó problemas hace una semana al pregonar las ventajas de un yen débil, a pesar de que su Ministro de Finanzas repitió que Tokio intervendría para respaldar la moneda.





El Primer Ministro prometió este domingo seguir una política presupuestaria ” responsable “. “Hemos enfatizado constantemente la importancia de una política fiscal responsable y proactiva”dijo Sanae Takaichi en televisión, diciendo que quería “construir una economía fuerte y resiliente”mientras que sus primeros anuncios habían aterrorizado a los mercados y provocado que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés se dispararan.





• Tensiones con Beijing



