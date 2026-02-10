Hebrón, laboratorio de la colonización israelí en Cisjordania y sus calles “esterilizadas” prohibidas a los palestinos

Informes

La ciudad es el símbolo de esta otra guerra que se desarrolla en la Cisjordania ocupada, en gran parte olvidada en el plan de “paz” del presidente estadounidense Donald Trump. En esta cuna de tres religiones monoteístas, divididas por asentamientos judíos ilegales, los abusos del ejército israelí contra los palestinos han aumentado desde el 7 de octubre.





“La historia es sólo geografía en el tiempo, así como la geografía es sólo historia en el espacio”. dijo la geógrafa Elisée Reclus. En ninguna parte esto es más cierto que en este pequeño pedazo de tierra en disputa que es Cisjordania, un territorio marcado por muros donde la geografía y la historia chocan de manera exasperante: aquí, las carreteras siempre conducen a un puesto de control y vuelven loco al GPS. Quizás sea en Hebrón, una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio, ciudad santa para las tres religiones monoteístas debido a la presencia de la tumba de los patriarcas – Abraham, Isaac y Jacob – donde mejor entendemos este término “territorios ocupados”. Hebrón –Al-Khalil en árabe o Hévron en hebreo, que en ambos casos significa “el amigo”–, una de las mayores ciudades palestinas, es la única que alberga una colonia judía en su centro histórico. Esto la convierte en una anomalía en sí misma, en un territorio con forma de anomalía: esta Palestina dividida donde se ha hecho todo lo posible para separar a las poblaciones.





Es también la ciudad símbolo de esta otra guerra que se desarrolla en Cisjordania, en gran parte olvidada por el plan Trump para la Franja de Gaza, a unas decenas de kilómetros de distancia. Las cifras hablan por sí solas: en los últimos dos años, 1.043 palestinos en Cisjordania han sido asesinados, entre ellos más de 200 niños,…