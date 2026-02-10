Amenazas comerciales americanas, deuda común europea, aviones de combate…





Emmanuel Macron advierte: “amenazas” comercial y “intimidación” de los Estados Unidos no son “finalizado”. En una entrevista concedida a varios periódicos europeos, entre ellos el francés “Le Monde”, el británico “The Economist” y el alemán “Süddeutsche Zeitung”, publicada este martes 10 de febrero, el presidente aborda varios temas y asegura que los europeos “será barrido” si no establecen un “Preferencia europea” en sectores estratégicos que enfrentan la competencia estadounidense y china.





Advirtió contra “una forma de alivio cobarde” Líderes de los países de la Unión Europea. “al final del pico de la crisis” con Donald Trump. “Hay amenazas e intimidación. Y luego, de repente, Washington retrocede. Y pensamos que se acabó. Pero no lo crean ni por un segundo. Cada día, amenazas a la farmacia, a la tecnología digital…”afirmó, refiriéndose a los numerosos anuncios, a veces aleatorios, sobre la introducción de derechos de aduana, especialmente en los países europeos.





• Frente a Trump, los europeos no deben “doblarse”





Según él, “cuando hay una agresión caracterizada”, “No debemos agacharnos ni intentar llegar a un acuerdo”. “Probamos esta estrategia durante meses, no dio sus frutos. Pero, sobre todo, lleva estratégicamente a Europa a aumentar su dependencia”estimó.





Ante las reuniones de líderes europeos sobre competitividad e industria que se avecinan esta semana, abogó por “simplificación” Y “la profundización del mercado interior” de la UE y la “diversificación” asociaciones comerciales.









• Proteger la industria europea





En la entrevista, Emmanuel Macron pidió “proteger nuestra industria” sin “ser proteccionista”con un “Preferencia europea” seguro “ciertos sectores estratégicos, como las “tecnologías limpias” (técnicas industriales y servicios que utilizan recursos naturales, nota del editor)la química, el acero, los automóviles o la defensa, de lo contrario los europeos serán barridos”.. Una propuesta que viene haciendo desde hace tiempo y sobre la que la Comisión Europea hizo propuestas similares el lunes.





• Apelación por la deuda común





También relanzó la idea de una deuda europea común, defendida por Francia durante años pero siempre rechazada por otros países, incluida Alemania, que sólo ha hecho raras excepciones, en particular para luchar contra el Covid-19.





Evaluó las necesidades de inversión pública y privada en la UE para “unos 1.200 mil millones de euros al año” sumando las necesidades en “tecnologías verdes y digitales” Y “defensa y seguridad”. “Es hora de lanzar una capacidad de endeudamiento común para estos gastos futuros, los futuros eurobonos”, Insistió el presidente francés en esta entrevista publicada también por el “Financial Times” o “El País”.





• El avión de combate europeo, “un buen proyecto”





Emmanuel Macron estimó que el proyecto de un futuro avión de combate europeo (Scaf) está “un buen proyecto” y eso “las cosas deben avanzar”a pesar de las tensiones entre los industriales franceses y alemanes. “Es un buen proyecto y no he tenido ninguna expresión alemana que me diga que no es un buen proyecto. Cuando los fabricantes intentan crear disinergia, eso es una cosa, pero no nos corresponde a nosotros tolerarlo”. declaró, asegurando que volvería a discutirlo con el canciller alemán, Friedrich Merz.









“Y lo mismo ocurre con el tanque de batalla, porque, como se puede imaginar, si por casualidad el socio alemán cuestionara el avión común, nos veríamos obligados a cuestionar el tanque común. advirtió en esta entrevista. El avión de combate europeo es un proyecto clave en la cooperación militar franco-alemana. Lanzado en 2017, pretende sustituir al Rafale francés y al Eurofighter alemán y español de aquí a 2040, en un contexto de rearme europeo ante el aumento de las tensiones con Rusia. Pero los industriales franceses y alemanes están luchando por llevarse bien.