“La posición victimizante de Nicolas Sarkozy es injusta y ofensiva para las familias de las víctimas que murieron en el atentado del UTA DC-10”





El ataque al UTA DC-10 está en el centro del proceso por la financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Varios familiares de las víctimas que murieron en el ataque se convirtieron en partes civiles durante el juicio. Somos 94. El tribunal penal de París reconoció nuestro daño otorgándonos una indemnización. Después de la tormenta mediática provocada por la condena del ex Presidente de la República Nicolas Sarkozy, y especialmente por las declaraciones del condenado y sus partidarios, y antes de su encarcelamiento, nos parecía esencial hacernos oír.





El ataque al UTA DC-10, perpetrado el 19 de septiembre de 1989, fue organizado por los servicios secretos libios. Dejó 170 muertos de 18 nacionalidades, entre ellos 54 franceses. El avión, que partió de Brazzaville (República del Congo) para llegar a París, tras hacer escala en Yamena (Chad), explotó en pleno vuelo sobre el desierto de Teneré (Níger). Diez años de investigaciones dirigidas por el juez antiterrorista Jean-Louis Bruguière permitieron celebrar un juicio, pero con una tribuna de acusados ​​vacía. En 1999, seis altos funcionarios libios fueron condenados en rebeldía a cadena perpetua. El principal condenado es Abdallah Senoussi, jefe de los servicios secretos y cuñado del dictador Muammar Gaddafi. Lamentablemente, este ataque no es el único organizado o apoyado por el régimen de Gadafi, pero es el más mortífero dirigido contra el pueblo francés y los intereses de Francia.





Llevamos treinta y seis años esperando que se nos haga justicia y que se celebre en París un proceso contradictorio en presencia de quienes instigaron este atentado. Entre 2002 y 2004 incluso tuvimos que negociar directamente con Saif al-Islam Gaddafi, uno de los hijos del dictador, para que Libia reconociera su responsabilidad. Siempre hemos estado muy atentos a garantizar que las órdenes de detención internacionales, incluida la relativa a Abdallah Senoussi, sean activas y duraderas. Cuando supimos que Abdallah Senoussi y su orden de detención estaban en el centro del pacto de corrupción por el que fueron acusados ​​Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux, decidimos convertirnos en partes civiles en el juicio sobre la financiación libia de la campaña presidencial de 2007. Queríamos entender.





Durante todo el juicio, seguimos los procedimientos. Lamentablemente, comprendimos hasta qué punto habíamos sido traicionados por el hombre que aspiraba a presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, apoyado por sus dos más fieles colaboradores y cómplices, Claude Guéant y Brice Hortefeux. En lugar de ayudar a hacer justicia a nosotros y a Francia, verdadero objetivo del ataque del 19 de septiembre de 1989, trabajaron clandestinamente para satisfacer las demandas de Muammar Gaddafi y Abdallah Senoussi. Hicieron de la ejecución de la orden internacional emitida contra Abdallah Senoussi una moneda de cambio para obtener financiación del régimen libio para sus intereses personales.





Como expresé en el estrado durante mi testimonio, “Este juicio ayudará a definir el alcance de la traición del Sr. Nicolas Sarkozy y su clan hacia las víctimas del ataque al UTA DC-10 que recibió el 13 de diciembre de 2007. Me disgusta que sus acciones hayan alimentado sus ambiciones personales, si los hechos se prueban”.





A lo largo del juicio, las acusaciones formuladas por la Fiscalía Nacional Financiera parecieron cada vez más coherentes y fundadas. Por lo tanto, no nos sorprendió que se dictara sentencia el 25 de septiembre de 2025 para conocer la condena de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux. Ahora teníamos la confirmación de los tribunales de que las acusaciones estaban fundadas. (el juicio se volverá a juzgar en apelación, la condena de Nicolas Sarkozy, que deberá ser encarcelado el 21 de octubre, no es firme, nota del editor). La lectura de la sentencia no puede dejar dudas a nadie que no esté cegado por el partidismo: los hechos de los que fueron acusados ​​Nicolas Sarkozy, Claude Guéant y Brice Hortefeux están atestiguados y son, como afirmó el tribunal, excepcionalmente graves.





Lamentablemente, el ex Presidente de la República y sus seguidores prefirieron atacar una vez más a nuestras instituciones antes que reconocer lo realizado y sacar las consecuencias. Hemos oído en la televisión a los partidarios de Nicolas Sarkozy pronunciar la sentencia, decir lo que él no decía. El tribunal justificó expresamente la sentencia dictada contra Nicolas Sarkozy: “La asociación criminal que formó con Claude Guéant, Brice Hortefeux y Ziad Takieddine tenía como objetivo preparar la corrupción al más alto nivel posible cuando fuera elegido Presidente de la República, responsable de garantizar el respeto de la Constitución y garante de la independencia nacional. »





Nosotros, las verdaderas víctimas, hicimos todo lo posible para no añadir afectación a este asunto que no se refería directamente al ataque, sino a la suerte jurídica de Abdallah Senoussi. Nos sentimos aún más conmocionados e indignados por los comentarios de Nicolas Sarkozy y sus partidarios tras la sentencia pronunciada por el tribunal penal de París. Su posición victimista es injusta, infundada y ofensiva para las familias de las víctimas que murieron en el ataque a la UTA DC-10.





Gracias a todos los periodistas y profesionales del Derecho que demostraron rigor y pedagogía tras la tormenta mediática orquestada por el clan Sarkozy. Esperamos que hayan contribuido a desmantelar las mentiras y los excesos. Y para poner en perspectiva el alcance de esta condena que restablece el Estado de derecho despreciado por un ex Presidente de la República y dos de sus ministros. Esperamos con serenidad el juicio de apelación, estamos preparados para ello. La verdad y la justicia triunfarán al final, de ello estamos seguros.





◗ Por Guillaume Denoix de Saint Marc, hijo de Jean-Henri Denoix de Saint Marc,

fallecidos en el atentado contra la UTA DC-10, en representación de los 94 familiares de las víctimas fallecidas, constituidos como parte civil a través de Mson Claire Josserand-Schmidt y Dan Hazan, miembros de las “Familias del atentado UTA DC-10”



