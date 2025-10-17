el arte de la puesta en escena





La administración Trump lleva más de una hora celebrando una mesa redonda sobre el movimiento Antifa en la Casa Blanca el miércoles 8 de octubre, preludio de una ola de represión contra la oposición en las principales ciudades liberales estadounidenses. Luego, el secretario de Estado, Marco Rubio, le pasa una nota escrita a mano a Donald Trump, quien preside la sesión. El presidente le hace una pequeña señal debajo de la mesa, Rubio se acerca para susurrarle algo al oído y Trump se dirige a los periodistas presentes: acaba de ser informado de que se está celebrando un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la liberación de rehenes y un alto el fuego en la Franja de Gaza. “muy cerca”. Un fotógrafo de la agencia Associated Press presente en la sala publicó una hora después una fotografía de la nota del jefe de la diplomacia estadounidense, en la que estaba escrito: “Muy cerca. Necesitamos que apruebes una publicación en Truth Social pronto para que puedas anunciar el acuerdo primero. »





Alrededor de las 7 p. m. En Washington (es decir, la 1 de la madrugada del jueves en Francia), el post fue publicado en la red Truth Social. Donald Trump anuncia que el Estado judío y el movimiento islamista palestino han aceptado la primera fase de su plan de paz de 20 puntos presentado el 29 de septiembre y bajo el cual…