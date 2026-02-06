La película sobre Melania Trump criticada por la prensa estadounidense





Fue el Día D para la primera dama de los Estados Unidos con el estreno el viernes 30 de enero de su documental de 40 millones de dólares, proyectado en más de 1.500 salas de todo el país. Desafiando las previsiones, la película “Melania” recaudó 20 millones de dólares durante este primer fin de semana de estreno, según estimaciones de la empresa especializada Exhibitor Relations, ocupando el segundo lugar en taquilla detrás de una película de terror, “Send Help”. Pero al mismo tiempo, el documental “íntimo” y “exclusivo” sobre sus preparativos para la toma de posesión de su marido Donald Trump en enero de 2025 fue criticada por los principales periódicos.





Suficiente para “hacer sonrojar a Corea del Norte”





Este “manifestación propagandística” tiene algo “haciendo sonrojar a Corea del Norte”, escribe “The Hollywood Reporter”. Mientras “The Atlantic” aplasta a Brett Ratner, el director del documental: “(Él) Parece desesperado por actuar cuando no hay ninguno. (…) Su cámara sigue a la primera dama como un perro faldero. » Para “The Daily Beast”, el resultado es “una abominación”. “Dos horas de puro infierno”, añade “El Guardián”.





Evidentemente, el canal pro-Trump Fox News está loco por esto y ridiculiza a quienes acusan la operación “Melania” de “soborno”. Después de haber invertido 40 millones de dólares para distribuir la película (cuando Disney ofreció 14 millones), Amazon Studios y su jefe Jeff Bezos habrían añadido 35 millones al bote para asegurar su promoción, según informa el medio Puck. Obviamente, el proyecto es una inversión política más que un asunto cinematográfico con ánimo de lucro. Llevada por la esfera MAGA, ¿la película perdurará en el tiempo? Para ver… En el proceso será transmitido por Prime Video.









La víspera del estreno en cines, a los periodistas del “New York Times”, del “Washington Post”, de la agencia AP, de la revista “Vanity Fair” y a una docena más se les negó el acceso al estreno que tuvo lugar en el Trump-Kennedy Center de la capital estadounidense. Mientras los dignatarios de la administración Trump caminaban por la alfombra para entrar, uno de ellos les gritó. “¡Bastardos!” “. El documental se estrenó en algunos países de habla inglesa. No sin aventuras. Entonces, Sudáfrica lo desprogramó debido a “clima” relaciones con Washington. Nunca se habló de un estreno cinematográfico en Francia, lo que sin duda se consideró demasiado crítico.