Fantasmático, ex campeón, amigo de los patrones… 10 cosas que debes saber sobre Edgar Grospiron, presidente del comité organizador de los Juegos de Invierno de 2030





1. presidente





El ex campeón Edgar Grospiron, de 56 años, preside desde el pasado invierno el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2030 (Cojop) de los Alpes franceses, que se desarrollarán en cuatro zonas: Alta Saboya, Saboya, Briançonnais y Niza.





¿Su desafío? Organizar juegos en cinco años “sobrio y responsable, tanto desde el punto de vista presupuestario como medioambiental”.





2. Segunda opción





Grospiron debe su lugar a la deserción de Martin Fourcade. Apreciado por el movimiento deportivo y favorito del Elíseo para convertirse en el “Tony Estanguet de los Alpes franceses”el biatleta dejó su puesto con fuerza en febrero de 2025. En una carta abierta, evoca a continuación “desacuerdos” seguro “visión, gobernanza, anclaje territorial”. Desanimado por el intervencionismo de los poderosos presidentes regionales Laurent Wauquiez (Auvernia-Ródano-Alpes) y Renaud Muselier (Provenza-Alpes-Costa Azul), se niega a “sacrificar las propias creencias”. Surgió un consenso en torno a Edgar Grospiron, nombrado por unanimidad dos semanas después.





3. Tensiones





En las últimas semanas, Grospiron se ha visto debilitado por una grave crisis interna. Tras las dimisiones de dos miembros de la dirección, el presidente del comité de remuneraciones de Cojop, Bertrand Méheut, dio un portazo el 2 de febrero. En su carta de salida, el antiguo empleado de Canal+ advierte de una “deriva significativa” en gobernanza: “El presidente (…) se comporta como si fuera presidente y director general, fuera de cualquier control, sin tener la competencia. » El 23 de enero, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, preguntó “explicaciones claras” sobre el gobierno del comité. Estos disturbios se suman a otras tensiones: bloqueos en la elección de los lugares, revueltas de algunas autoridades locales acorraladas financieramente, oposición ciudadana en un contexto de emergencia ecológica.









4. El modelo italiano





Por ahora, Grospiron tiene los ojos puestos en los Juegos de Invierno de 2026, que comenzarán en Italia el 6 de febrero y se desarrollarán, como “los suyos”, en varios lugares, entre Milán y Cortina d’Ampezzo. Este “concepto explotado” Y “en sintonía con los tiempos” permite reutilizar la infraestructura existente, argumentó Edgar Grospiron ante los senadores del Comité de Finanzas el 21 de enero. Su intención es confiar en la “tremendo campo de pruebas” Italiano.





5. “Jefe” de jefes





Un remo ultrarrítmico en la pista llena de baches de Tignes, intercalado con saltos acrobáticos sobre dos trampolines, antes de exultar. En los Juegos de Invierno de Albertville de 1992, Edgar Grospiron se convirtió en el primer campeón olímpico en la historia del esquí magnate. Rubio empolvado, ojos claros y sonrisa de Hollywood, estaba en la cima de su gloria. Lo colgaría tres años después, con sólo 26 años, tras haber ganado también tres títulos de campeonato mundial y una medalla de bronce en los Juegos de Lillehammer en 1994.





6. caprichoso





¿Su lema en ese momento? “Esquí, sexo y rock’n’roll. » Con trajes llamativos, declaraciones provocativas y un gusto descarado por la fiesta, Grospiron es la imagen de su disciplina de estilo libre y trajo un soplo de aire fresco a los deportes de invierno en los años 90. Esta imagen de bromista que le encantaba cultivar, ahora la deja atrás. “Pasó de muy caprichoso a muy serio”profesaba la leyenda del esquí alpino Luc Alphand, antes del nombramiento de Grospiron como miembro del comité de los Juegos 2030.









7. Apodos





Su estilo extravagante y temperamento descarado le han valido una gran popularidad y numerosos apodos, algunos de los cuales se autoatribuyen: “Gagar”, “Grospi”, “Eddie el Loco” o, menos clásico, “el pendejo de las pistas” O “el payaso de La Clusaz”.





8. Fiasco





Los juegos de 2030 no son su primer intento. En 2010 ya encabezó la candidatura de “su” ciudad de Annecy para la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018. Considerando que carecía de medios, abandonó rápidamente el barco. En última instancia, el COI elegirá la ciudad de PyeongChang, Corea del Sur. Annecy sólo obtendrá siete votos sobre casi cien.





9. Alta Saboya





Nacido en 1969 en Saint-Julien-en-Genevois, Edgar Grospiron llegó a los 9 años a Annecy, en Alta Saboya, donde aún vive. Sobre los esquís, luce los colores de La Clusaz, donde consiguió su primer podio en casa en 1987 y finalizó su carrera con un último título mundial en 1995. Dentro de cuatro años, la estación debería acoger las pruebas olímpicas de esquí de fondo. Los baches están previstos en Serre-Chevalier, en Briançonnais.





10. Amigo de los jefes





Convertido en empresario y profesor de gestión, lo jura ” motivación “ –, es apreciado por los grandes jefes. En 2022, Geoffroy Roux de Bézieux, entonces presidente de Medef, elogió a Grospiron como “empresario exitoso” cuando el ex director general de Danone, Franck Riboud, lo describió como “su amigo de por vida”. Cercano al saboyano Michel Barnier, Grospiron apareció –en última posición– en la lista del chiraquiano Bernard Accoyer en las elecciones municipales de Annecy de 2008.



