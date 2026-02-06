Jack Lang convocado al Quai d’Orsay por sus vínculos con Jeffrey Epstein: lo que sabemos





Se multiplican las peticiones de dimisión de Jack Lang y aumentan las presiones sobre el actual presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA), convocado para explicar sus vínculos, sobre todo financieros, con el criminal sexual Jeffrey Epstein. El ejecutivo está preocupado por las repercusiones que la polémica podría tener en el IMA, presidido por Jack Lang desde 2013.









El hombre fue citado por el Quai d’Orsay y será recibido el domingo para responder a preguntas sobre las relaciones que mantuvo con el abusador de menores. Al mismo tiempo, Mediapart hizo este viernes nuevas revelaciones sobre las relaciones entre Jack Lang y Jeffrey Epstein, evocando una correspondencia que habla “un coche y un conductor para (Jacobo) » y una invitación al cumpleaños del francés.. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance.





• Citación de Jack Lang por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores





“El Elíseo y Matignon pidieron al Ministro de Asuntos Exteriores que convocara (Jack Lang) » para responder a las preguntas planteadas por la publicación de millones de documentos relacionados con el caso Epstein, en los que su nombre aparece varios centenares de veces, indicó el entorno de Emmanuel Macron.









“Ha sido citado por el ministerio y será recibido el domingo”declaró el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, desde Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde se encuentra de viaje.





• “Debe pensar en dimitir”, cree Olivier Faure





Los llamamientos a la dimisión de Jack Lang de la presidencia del IMA se escuchan incluso dentro del Partido Socialista, su familia política. “A estas alturas nada le implica en los escándalos sexuales, pero debe plantearse dimitir para proteger la institución que preside”indicó el jefe del PS, Olivier Faure, en Franceinfo.









“No sé si (Jacobo) Lang es culpable de haber hecho la vista gorda a sabiendas ante las acciones de Epstein y de si, a través de su asociación, participó en su encubrimiento.estimó el socialista, destacando “ la forma en que habla del asunto hoy”.





El político agregó: “En todo el mundo, figuras de la política y la cultura están implicadas en distintos grados. Ninguna de estas relaciones puede estar protegida por su estatus. Debe hacerse justicia. »





• “Su dimisión debería ser evidente” para Ségolène Royal





La ex candidata presidencial socialista, Ségolène Royal, que fue ministra en el mismo gobierno que Jack Lang, también compartió su renuencia a permanecer al frente del IMA: “No entiendo por qué Jack Lang no está más indignado por haberse asociado con una persona así. Y esto dañará inevitablemente la imagen del Instituto del Mundo Árabe. Su dimisión debería ser evidente. »





Jean-Christophe Cambadélis, uno de los predecesores de Olivier Faure como primer secretario del PS, declaró también a “Parisien” que ” Sí “, Jack Lang tuvo que dimitir, “Porque hasta que lo haga, culpable o no, será un objetivo”.









• “Una vergüenza”, una postura “perjudicial para la institución”…





Más allá de los miembros del PS y su entorno, el resto del panorama político también está indignado. En el seno del partido presidencial Renacimiento, Renaud Muselier, predecesor de Jack Lang al frente del Instituto del Mundo Árabe, también espera que deje su cargo. El actual presidente de la región Provenza-Alpes-Costa Azul cree, en las columnas de “Parisien”, que “La posición de Jack Lang es especialmente perjudicial para la institución” y lo invita “Ir, antes que renunciar por la fuerza”. Destacó el “decencia” de Caroline Lang, la hija de Jack Lang, quien renunció a su cargo de directora del Independent Production Union (SPI).





El candidato ecologista en la lista de Emmanuel Grégoire en París, David Belliard, también exigió su dimisión. En X, escribe que es “muy grave (…) que le permitamos seguir siendo presidente de una importante institución cultural francesa”. Antes de agregar: “Es una pena. “









• Jack Lange se niega, por el momento, a dimitir





El miércoles, el ex Ministro de Cultura de François Mitterrand, de 86 años, descartó formalmente dimitir, citando su “ingenuidad” ante revelaciones sobre sus vínculos pasados ​​con Jeffrey Epstein, quien murió en prisión en 2019.





Después de declarar el lunes “asumir completamente (su) enlaces » Pasado con el financiero estadounidense, Jack Lang volvió a alegar su buena fe el miércoles, asegurando que no sabía nada del pasado criminal de este hombre cuando lo conoció hace “alrededor de quince años” a través del director Woody Allen. “No temo a nada, soy blanca como la nieve”sostuvo.





Aunque actualmente no hay cargos contra él, su nombre aparece casi 673 veces en los documentos publicados por la justicia estadounidense el pasado viernes. En este momento, esto no implica ninguna irregularidad.









• Un posible “coche y conductor”, informa Mediapart





Mediapart, que había revelado los primeros vínculos financieros entre Jeffrey Epstein y la familia Lang (padre e hija), en particular a través de la sociedad offshore Prytanee LLC, destaca nuevos elementos que debilitan la defensa del presidente de la IMA.





Jack Lang había indicado a Mediapart que no había estado involucrado en esta empresa, propiedad de su hija y Jeffrey Epstein. Sin embargo, un correo electrónico de marzo de 2018 de Etienne Binant, un financiero cercano a Jack Lang y al criminal Jeffrey Epstein, sugiere lo contrario. “También necesito que Darren (Indyke, abogado de Jeffrey Epstein a cargo del arreglo legal de Prytanee LLC) recomienda una compañía para facturar por el servicio del auto de Jack (él la usa razonablemente, pero ahora recibo la factura)”, escribió el financiero, según informaron los medios de investigación. Según Mediapart, Jeffrey Epstein se habría hecho cargo de los viajes de Jack Lang a Francia.





La cuestión de un “coche y conductor para Jacques” Ya había sido objeto de un correo electrónico de Jeffrey Epstein a Etienne Binant en diciembre de 2017, explica el medio online, que precisa que el empresario cometía a menudo errores ortográficos en el nombre del francés. Jack Lang sólo negó a medias esta información a Mediapart: “Nunca tuve coche ni conductor. Tal vez taxis. Fue entonces cuando (una carga financiera) menos para el IMA. »





Además, si Jack Lang afirma que el empresario no estaba “no es un amigo”otro correo electrónico de Etienne Binant a Jeffrey Epstein indica que “ Jack personalmente insistió en que vinieras por su cumpleaños. Jack es muy discreto, está reservado para su círculo íntimo y eso significa mucho para él”.