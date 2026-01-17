¿Está la Comisión Europea al servicio de la Casa Blanca?





“Si crees que deberíamos hacerlo, hagámoslo”. Lo que pasa es que odio volver a ayudar a los europeos”.escribe el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, en una conversación en el servicio de mensajería Signal. “Estoy totalmente de acuerdo, odio el comportamiento especulativo de los europeos. Es PATÉTICO”responde Pete Hegseth, jefe del Ministerio de Defensa, rebautizado en septiembre como “Ministerio de Guerra”.





Esta discusión tuvo lugar en marzo, cuando altos funcionarios del gobierno estadounidense decidieron lanzar un ataque aéreo en Yemen. Donald Trump comenzó su segundo mandato presidencial con una “guerra comercial”amenazando con imponer barreras aduaneras en todo el mundo, incluidas las Islas McDonald, que sólo están habitadas por una colonia de pingüinos. Los europeos fueron entonces degradados al rango de vasallos: sabemos que Estados Unidos tiene un programa para desmantelar la Unión Europea (UE) empujando a Italia, Hungría, Polonia y Austria a abandonarla. (según lo revelado por el sitio estadounidense Defense One, nota del editor).





Pensamos en particular en la forma en que Elon Musk interfirió en la última campaña legislativa alemana en beneficio de Alice Weidel y su partido de extrema derecha, el AfD (Alternativa para Alemania). ¿Qué impulsó al ganador de las elecciones? (y futuro canciller)Friedrich Merz, conservador y partidario de toda la vida de la Alianza Transatlántica, para declarar inmediatamente después de su victoria que lo urgente era lograr “gradualmente independizarse de Estados Unidos”.





Desde el golpe de Estado en Venezuela el 3 de enero, los líderes europeos se han mostrado mucho menos tranquilos ante los deseos expansionistas del régimen militar de Donald Trump. Lo que ayer parecía una fantasía –la anexión de Groenlandia– de pronto se volvió muy real. La Unión Europea está experimentando el trato reservado por las metrópolis a sus antiguas colonias.





“Ómnibus Digital”





Sin embargo, todavía está completamente subordinado a los grandes monopolios digitales estadounidenses. Si Elon Musk es el más ruidoso, sabemos que los jefes de Microsoft, Meta, OpenAI, Amazon, Palantir y Apple son muy insatisfechos con la legislación europea en materia digital.





Es también uno de los objetos, más o menos ignorados, del pacto que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó con Donald Trump. La recibió en su campo de golf en Escocia en julio y, en una exhibición humillante, la empujó a aceptar un acuerdo económicamente devastador para la UE, a cambio de un menor aumento de las barreras aduaneras.





El acuerdo también incluía una negociación sobre “barreras digitales injustificadas” : así se califica la Ley de Servicios Digitales (DSA), pero también el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de IA (regulación de inteligencia artificial) por el gobierno americano y las multinacionales.









Son estos dos últimos textos los que la Comisión Europea abordó proponiendo en noviembre un plan para “simplificación” de seis leyes europeas relativas a la tecnología digital, denominada “Digital Omnibus”, que espera que se vote antes de fin de año.





“Luchar por la UE, no por los tecnológicos”





Imposible decirlo de otra manera: esta propuesta es desastrosa. Observa la impotencia organizada de la UE ante la violación de las leyes europeas por parte de las multinacionales estadounidenses y acepta legalizar esta situación. Por lo tanto, nuestros derechos fundamentales son cedidos a bajo precio, en lo que se parece mucho a una directiva telegrafiada directamente desde Washington.





Estados Unidos tiene su propio modelo digital, basado en la vigilancia masiva, la recopilación de datos sensibles y el registro político; Sería difícil argumentar que nada de esto existe en Europa. La situación de la privacidad es deplorable (Según la organización austriaca Noyb, de media, sólo el 1,3% de los casos presentados ante las autoridades nacionales de protección de datos se sancionan con una multa).





Pero si el reglamento general de protección de datos es el objetivo en primer lugar, es precisamente porque es un freno al capitalismo desenfrenado al “estilo americano”. Y esto es también lo que explica en parte su insuficiente aplicación. Esta es la razón por la que la señora Von der Leyen fue objeto de una campaña con vallas publicitarias en todo Bruselas pidiéndole que “ (luchar) para la UE, no para los técnicos de Trump”.





Derrame de privacidad





Seguimos dependiendo totalmente del software y la infraestructura digital estadounidenses. En lugar de remediar esto, la señora Von der Leyen y su vicepresidente “a la soberanía tecnológica”Henna Virkkunen, son cómplices o rehenes de una vasalla avanzada de la Unión Europea. Como el gobierno de Friedrich Merz, víctima del mismo síndrome de Estocolmo que el Partido Socialista francés. El primero está maniobrando para que se adopte el Omnibus digital y el segundo acoge en sus filas y con los brazos abiertos a un representante de Palantir.









Se avecina una marea negra para la vida privada, sin ninguno de los beneficios relacionados con “simplificación” o al” innovación “ prometido por la Comisión Europea.





Existe una necesidad urgente de adoptar una estrategia en torno a una auténtica soberanía digital. (lea sobre este tema la “hoja de ruta” publicada en 2024 por el Instituto de Innovación y Utilidad Pública (IIPP) de la University College London)por lo que se requiere una política independiente y no alineada. Mientras la Comisión Europea siga una trayectoria diametralmente opuesta, será el aliado más seguro de los Estados Unidos de Donald Trump. Por lo tanto, debemos rechazar por completo la Directiva Ómnibus: es el primer paso hacia una verdadera “independencia” hacia Estados Unidos.





EXPRESO ORGÁNICO





Thomas Le Bonniec Es estudiante de doctorado en sociología en el Institut Polytechnique de Paris, bajo la supervisión de Antonio Casilli dentro del grupo Digital Platform Labor (DiPLab). En 2019, ayudó a revelar cómo Siri, el asistente de voz de Apple, recopilaba grabaciones de audio de los usuarios sin su conocimiento, lo que recientemente provocó la apertura de una investigación en Francia.