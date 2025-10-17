La moción de censura del LFI contra Lecornu rechazada por la Asamblea Nacional

Publicado el 16 de octubre de 2025 a las 11:43,

actualizado el 16 de octubre de 2025 a las 13:30 horas. Lectura: 2 min.







Sébastien Lecornu no ostentará el doble récord de los dos mandatos más cortos en Matignon. La moción de censura presentada por LFI fue rechazada por la Asamblea Nacional este jueves 16 de octubre, reuniendo 271 de los 289 votos necesarios para derrocar al Primer Ministro.









El martes, tras la declaración de política general de Sébastien Lecornu, el Partido Socialista tomó la decisión de no censurar después de haber obtenido satisfacción sobre varias exigencias clave, incluido el anuncio de la suspensión de la reforma de las pensiones.





En particular, siete diputados socialistas votaron para censurar al gobierno de Macron contra las instrucciones de voto del partido, como una diputada de LR en la persona de Alexandra Martin, miembro del micropartido de David Lisnard, Nouvelle Energie, que por su parte había pedido la censura. Del lado de los ecologistas y los comunistas hubo cinco votos en contra, que optaron por no censurar al Primer Ministro.









La moción de censura examinada el mismo día y presentada por la Agrupación Nacional tampoco fue adoptada.





En ningún caso “un pacto de no censura” advirtió el PS





Durante los debates en la tribuna de la Asamblea, el diputado socialista Laurent Baumel defendió esta decisión del PS de salvar al gobierno de Sébastien Lecornu, a diferencia del resto de la izquierda. esto no es “En ningún caso un pacto de no censura” para el futuro, advirtió.





“La sostenibilidad misma de su gobierno” queda suspendido de la efectividad de la suspensión de la prometida reforma de pensiones, y “no habrá engaños ni engaños procesales”advirtió también.





Por turno, Aurélie Trouvé (LFI), entonces jefa de los diputados de RN, Marine Le Pen, intentó convencer a posibles indecisos, especialmente en LR y en el PS, para que votaran a favor de sus respectivas mociones.









La suspensión de la reforma de las pensiones, “es sólo un señuelo, un engaño, un subterfugio”denunció el diputado rebelde al iniciar los debates. “Todos ustedes que fueron elegidos para derogar la reforma de las pensiones, ¿realmente van a dejarse engañar por esta farsa de caridad? »dijo a los socialistas, mientras surgían dudas sobre si realmente se votaría.





Marine Le Pen, criticó a la derecha, que después “después de hacer campaña durante meses sobre su negativa a disolverse en el macronismo”preferido “disolverse en el socialismo”. Ella atacó al “partidos unidos por el terror de las elecciones” y dijo que esperara la disolución “con creciente impaciencia”.





“Momento de la verdad”





En respuesta, Sébastien Lecornu, cuyo gobierno fue designado el domingo, pidió “un momento de la verdad entre el orden republicano y el desorden”pidiendo a los censores que no “tomar rehenes” el presupuesto del estado.





Para dar seguridades a los diputados, el Primer Ministro ha renunciado a utilizar el arma del 49,3 en los debates presupuestarios, permitiendo normalmente al Gobierno imponer su texto.





Entre los socialistas, el líder de los diputados, Boris Vallaud, había pedido a sus tropas que mantuvieran la línea decidida. “casi unánime”.









Pero a algunos les preocupa especialmente que la suspensión de la reforma de las pensiones no tenga éxito. Esto debe pasar por una modificación del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social, lo que implica que ese texto presupuestario se apruebe, posiblemente con los votos de los socialistas, aunque en la oposición.





Sin embargo, sostienen rebeldes, ecologistas y comunistas, este proyecto de ley incluye medidas de ahorro. “inaceptable” como congelar beneficios sociales o duplicar los deducibles médicos. los socialistas lo hacen “la apuesta” que éstas evolucionarán durante el debate parlamentario.





En caso de censura, el jefe del PS, Olivier Faure, también afirmó el jueves que el presupuesto se aprobaría “una ley especial”.





Los LR han decidido no censurar “En nombre del interés nacional de dotar a Francia de un presupuesto” a pesar de “desacuerdos importantes” según su portavoz Jean-Didier Berger. El jefe de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, había pedido a sus tropas que siguieran esta línea, a diferencia del eurodiputado François-Xavier Bellamy, cercano al líder del partido, Bruno Retailleau.