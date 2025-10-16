los últimos veinte rehenes vivos liberados por Hamás, los prisioneros palestinos liberados, Trump aplaudido en el Parlamento israelí... Actualización sobre la situación





Hamás liberó este lunes 13 de octubre a los últimos veinte rehenes israelíes vivos que se encontraban retenidos en la Franja de Gaza, pocas horas antes de una “cumbre de paz” organizada en Egipto y copresidida por Donald Trump. Aquí están los últimos acontecimientos, ya que cientos de prisioneros palestinos retenidos por el Estado judío también han sido liberados.





• Intercambio de rehenes por prisioneros





Según el acuerdo, anunciado la noche del 8 al 9 de octubre por el presidente estadounidense Donald Trump, que prevé el alto el fuego, los últimos 20 rehenes israelíes vivos que se encontraban retenidos en la Franja de Gaza fueron liberados, mientras que los 28 restos de los cautivos aún debían ser devueltos a Israel el lunes.









El lunes por la mañana, un primer grupo de siete rehenes fue entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta mañana, el ejército israelí confirmó que Hamás había liberado a otro grupo de trece rehenes. Estas liberaciones, esperadas por todo Israel, fueron recibidas con escenas de júbilo en la “Plaza de los Rehenes” de Tel Aviv, donde se habían reunido miles de personas, como se puede ver. en el vídeo que encabeza el artículo.





Los restos de 28 cautivos aún no han sido entregados a Israel, pero sólo cuatro serán entregados el lunes, según el Foro de Familias Rehenes. El ala militar de Hamas dio a conocer los nombres de los cuatro rehenes, mientras que el ejército israelí dijo que la Cruz Roja estaba en camino a recuperar los cuerpos.









A cambio, Israel liberó a 250 palestinos detenidos por “razones de seguridad”incluidos muchos condenados por mortales ataques antiisraelíes, y 1.700 palestinos arrestados en Gaza desde el inicio de la guerra.





Varios autobuses que transportaban a los prisioneros liberados fueron recibidos por multitudes jubilosas en Ramallah, en la ocupada Cisjordania, y en Khan Younes, en el sur de la Franja de Gaza.





• La visita de Donald Trump al Parlamento israelí





El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el lunes por la mañana a la Knesset, el Parlamento israelí en Jerusalén, para pronunciar un discurso ante los parlamentarios israelíes. “Es un gran honor para mí, un gran día, un día maravilloso. Un nuevo comienzo »escribió en el libro de visitas de la Knesset, bajo la mirada del presidente del Parlamento, Amir Ohana, y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.





El Parlamento israelí recibió una ovación de pie antes de su discurso, Donald Trump, a quien Benjamín Netanyahu calificó de “El mejor amigo que Israel haya tenido en la Casa Blanca”. En su discurso, Trump agradeció a los mediadores del mundo árabe y musulmán y dio la bienvenida a una “increíble triunfo para Israel y el mundo”. También mencionó el“Amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”y el comienzo de un “armonía duradera para Israel y todas las naciones” de la región, marcando, según él, el final de una “larga pesadilla” para israelíes y palestinos por igual. El presidente estadounidense también pidió a los palestinos que “apártate para siempre del camino del terrorismo”.









El discurso del presidente estadounidense ante los diputados israelíes en Jerusalén fue brevemente interrumpido por la expulsión de dos cargos electos de izquierda, cada uno de los cuales blandía una hoja de papel pidiendo el reconocimiento de Palestina. Ofer Cassif y Ayman Odeh blandían sobre sus cabezas una hoja de papel blanco con la inscripción: “Reconocer Palestina” en Inglés (“Reconocer Palestina”) antes de que el personal de seguridad lo sacara rápidamente de la habitación.









• Una “cumbre de paz” en presencia de Donald Trump





Luego, el presidente estadounidense llegó a Sharm el-Sheikh, Egipto, donde copresidirá, junto con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sissi, una cumbre sobre Gaza a la que asistirán líderes de más de 20 países y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.





Israel y Hamás anunciaron inicialmente que no participarían en la reunión. Irán, invitado, tampoco. Mientras que, según Egipto, Benjamín Netanyahu finalmente debía asistir a la cumbre, Israel dice que no irá a Sharm el-Sheikh debido a una festividad judía. Su presencia y la del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, se decidieron de mutuo acuerdo durante una llamada telefónica entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el jefe de Estado egipcio, Abdel Fattah al-Sissi.









Según El Cairo, los países representados son: Egipto, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Jordania, Turquía, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, India, Baréin, Kuwait, Omán, Chipre, Grecia, Azerbaiyán, España, Armenia, Hungría, Noruega y Países Bajos. También estará presente Canadá, a través de su Primer Ministro, Mark Carney.





Durante esta cumbre, los países mediadores deberán firmar un documento que garantice la aplicación del acuerdo, afirmó una fuente diplomática a la Agencia France-Presse bajo condición de anonimato. “Los firmantes serán los garantes: Estados Unidos, Egipto, Qatar y probablemente Turquía”indicó esta fuente.





• Gobernanza, desarme de Hamás… Puntos destacados





Además de la retirada gradual ya en marcha del ejército israelí, que conserva el control del 53% de la Franja de Gaza, el plan presentado por Donald Trump prevé en una fase posterior que Hamás sea excluido de la gobernanza del territorio, donde tomó el poder en 2007, y que su arsenal sea destruido.





Según la hoja de ruta estadounidense, el gobierno estaría encargado de “un comité palestino tecnocrático y apolítico” lugar “bajo la supervisión y control de un nuevo organismo internacional de transición” liderado por el presidente de los Estados Unidos.









Según una fuente de Hamás, el movimiento islamista ha renunciado a participar en la futura gobernanza de Gaza, donde tomó el poder en 2007. Por otra parte, su dirección parece unánime en rechazar el desarme del grupo, considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea en particular, otro punto esencial del plan estadounidense.





Un alto funcionario de Hamás, Hossam Badran, advirtió contra las negociaciones “difícil” para la siguiente fase del plan Trump, que prevé, además del desarme de Hamás, el exilio de sus combatientes y la continuación de la retirada israelí de Gaza.





• Israel declara la victoria





“Juntos hemos logrado inmensas victorias (…). Dondequiera que hemos luchado, hemos logrado la victoria, pero al mismo tiempo debo decirles que la lucha no ha terminado”.dijo Benjamín Netanyahu el domingo. “Algunos de nuestros enemigos están intentando recuperarse para atacarnos de nuevo y, como dicen en casa, nos encargaremos de ello”añadió sin más detalles.





Ante el Primer Ministro israelí, el Jefe de Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, también reivindicó una “victoria sobre Hamás”.





• Regresos masivos de habitantes de Gaza desplazados entre las ruinas





Cientos de miles de desplazados partieron en las primeras horas del alto el fuego hacia el norte de la Franja de Gaza, principal objetivo de la última fase de la ofensiva israelí, a menudo sólo para encontrar ruinas.









Alrededor del 78% de todos los edificios del enclave resultaron dañados o destruidos, incluido el 92% de las viviendas, generando 61 millones de toneladas de escombros, de los cuales alrededor del 15% pueden estar contaminados por amianto, residuos industriales o metales pesados, según la ONU.





Unas 500.000 personas regresaron el sábado al norte del enclave, según la Defensa Civil del territorio.









El domingo, 200 camiones cargados con ayuda entraron en el cruce de Kerem Shalom, en el sur de Israel, incluidos seis camiones diésel y cinco camiones de gas doméstico. Esta es la primera vez en siete meses que este tipo de gas entra en Gaza.