Apoyo a las fuerzas del orden, demandas de los estudiantes de secundaria, precios de la gasolina... Lo que hay que recordar de los anuncios de Lecornu

Ira entre los estudiantes de secundaria, crisis energética y situación presupuestaria: el primer ministro Sébastien Lecornu anunció varias medidas este miércoles 7 de octubre para contrarrestar un fuerte otoño social, en vísperas de una nueva jornada de acción.

Aplicación de la ley “No reciben instrucciones de confrontar a los estudiantes de secundaria”aseguró Sébastien Lecornu en un discurso pronunciado desde Matignon. “Su misión es proteger los bienes y las personas así como garantizar el acceso a los establecimientos educativos”afirmó el Primer Ministro, reiterando su apoyo a los gendarmes y policías.

Respecto a las investigaciones encomendadas a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) y la violencia policial denunciada por el movimiento escolar secundario, el Primer Ministro recordó que las investigaciones sirvieron para arrojar luz “cada contexto”. “El respeto al Estado de derecho es obligatorio para todos”dijo Sébastien Lecornu.

En este discurso retransmitido por varias cadenas de televisión, el Primer Ministro anunció “cinco sitios de construcción” en marcha para responder a las demandas de los estudiantes de secundaria, incluida la renovación de los edificios, la sustitución de los profesores ausentes, la mejor organización del tiempo escolar y la creación de un marco democrático que permita a los estudiantes de secundaria expresarse.

El Primer Ministro indicó que ya se han publicado más de 40.000 aportaciones en la plataforma abierta por el Ministerio de Educación Nacional. “Todo se publicará de forma transparente”aclaró.

“La ira de los jóvenes no surge de la nada. Nadie puede permanecer indiferente ante las ansiedades que expresan”declaró también el Primer Ministro, quien reafirmó que “Las primeras decisiones del gobierno se presentarán a finales de octubre” para responder a la crisis.

Sébastien Lecornu anunció que pondrá a disposición de los distribuidores en Francia 10 millones de barriles de diésel, asegurando que esta medida permitirá una reducción de entre 12 y 18 céntimos en el precio del litro en el surtidor.

“El diésel en cuestión se compró antes de la subida de precios y estará disponible a precio de coste. (Y) reducirá mecánicamente los precios en el surtidor en un orden de magnitud estimado entre 12 y 18 céntimos por litro de diésel”afirmó el jefe de Gobierno.

En este sentido, Sébastien Lecornu anunció que reunirá a los distribuidores en Matignon “trabajar en ello en los próximos días”.

“El precio de la electricidad no debe subir este invierno”defendió el Primer Ministro, que ” pedido “ al EDF “movilizar al máximo sus capacidades de producción”.

“Por lo tanto, tomaremos las decisiones necesarias para celebrarlo. Volveré sobre esto pronto y también pido a EDF que movilice al máximo sus capacidades de producción, respetando las normas de seguridad”.declaró Sébastien Lecornu.

Además, el jefe de Gobierno también anunció que el cheque energético se pagará a partir de enero de 2027 para ayudar a los afectados.

Por último, el Primer Ministro reiteró que su objetivo sigue siendo reducir el déficit público del país en 2027 al 5% del producto interior bruto, tras caer al 5,4% en 2026.

“Nuestro compromiso es reducir el déficit público al 5% en 2027. Lo digo con seriedad”dijo, mientras que el proyecto de presupuesto para el próximo año es examinado de cerca por los mercados en un momento en que los costos de la deuda están aumentando.