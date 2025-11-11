La justicia confirma una vez más la pérdida de su mandato como asesora departamental.





El Consejo de Estado confirmó este lunes 10 de noviembre la dimisión automática de Marine Le Pen de su mandato como consejera departamental de Paso de Calais, pronunciada por el prefecto de este departamento tras la condena de la líder de extrema derecha en marzo a una pena de inelegibilidad.









Marine Le Pen impugnó ante el tribunal administrativo más alto una decisión del tribunal administrativo de Lille, que ya había desestimado su recurso contra la orden de dimisión de la prefectura, negándose también a transmitir una cuestión prioritaria de constitucionalidad.





La líder de la Agrupación Nacional consideró que las disposiciones legislativas que condujeron a su dimisión automática “no respetó el principio de igualdad ante la ley por una diferencia de trato entre concejales departamentales y parlamentarios cuya pérdida de mandato sólo se produce en caso de condena definitiva de una pena de inelegibilidad”.









Pero estas reglas del Código Electoral se aplicaron “como lo ha interpretado sistemáticamente la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual un funcionario electo local condenado a una pena de inhabilitación con ejecución provisional debe ser automáticamente destituido por el prefecto”recordaron los altos magistrados.





El Consejo de Estado toma nota además de que el Consejo Constitucional ya declaró el pasado mes de marzo “las disposiciones legislativas aplicables a los concejales municipales son consistentes con la Constitución”cuya situación es ” similar “ al de los asesores departamentales.





Un juicio de apelación a principios de 2026





El tres veces candidato presidencial fracasado fue condenado el 31 de marzo por el Tribunal Penal de París por malversación de fondos en el caso de los asistentes parlamentarios europeos de la RN.





Además de estar inhabilitada durante cinco años, con ejecución inmediata, fue condenada a cuatro años de prisión, dos de los cuales con suspensión de la pena, y a una multa de 100.000 euros. Se le acusó de estar en el centro de un sistema establecido para pagar a los empleados del partido con dinero del Parlamento Europeo, por valor de 4 millones de euros entre 2004 y 2016.









Está previsto que se celebre un juicio de apelación del 13 de enero al 12 de febrero, y se espera una decisión unos cuatro meses después.





Si se confirmara la sentencia, no podría “obviamente no” Competir de nuevo en la carrera por el Elíseo en 2027, coincidió el jueves en una entrevista con la revista mensual conservadora Causeur.





“Tomaré mi decisión de presentarme o no cuando se dicte sentencia del tribunal de apelación”añadió, descartando la hipótesis de una suspensión prolongada en caso de recurso ante el Tribunal Supremo, “para no poner en peligro la candidatura de Jordan Bardella en caso de que vaya allí”. Un candidato putativo todavía frágil…