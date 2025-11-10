Diez heridos, nueve de ellos graves, se descarta móvil “terrorista”… Lo que sabemos





Este domingo 2 de noviembre la policía británica descartó cualquier motivación “terrorista” detrás del apuñalamiento que dejó al menos 10 heridos, nueve de ellos graves, en un tren en el este de Inglaterra, y por el que detuvo a dos sospechosos, descritos como dos británicos.





• Pronóstico vital comprometido para dos de cada diez personas hospitalizadas





El ataque se produjo en un tren que salía a las 18.25 horas. (19.25 horas en Francia) desde Doncaster, en el norte de Inglaterra, hasta la estación King’s Cross de Londres. La policía fue alertada de un incidente a bordo alrededor de las 19.40 horas. (20.40 horas en Francia), e intervino en la estación de Huntingdon, situada cerca de Cambridge, aproximadamente a 120 kilómetros al norte de la capital. La Policía de Transporte Británica (BTP) dijo que los agentes de policía locales están “Subió al tren y arrestó a dos personas”. Todo en ocho minutos.









Diez personas fueron hospitalizadas, nueve de las cuales se encontraban en estado muy grave. Este domingo por la mañana, cuatro de ellos abandonaron el hospital y el pronóstico vital de otros dos sigue comprometido, indicó un responsable del BTP, el superintendente John Loveless, durante una rueda de prensa.





Según un pasajero citado por Sky News, la policía utilizó una pistola paralizante eléctrica en el andén para someter a un hombre armado con un cuchillo grande.





• Un hombre armado con un cuchillo grande.





Los testimonios de los pasajeros del tren describen la violencia del ataque. Un testigo citado por varios medios de comunicación dijo que vio a un hombre correr hacia el vagón del tren, con el brazo cubierto de sangre, gritando: “¡Tienen un cuchillo!” ». Otro informó haber visto “sangre por todas partes”.





Olly Foster, citado por la BBC, dijo que inicialmente pensó que se trataba de una broma de Halloween cuando escuchó a los pasajeros gritar “¡Correr!” Hay un tipo que apuñala a todo el mundo”.. Describió los asientos cubiertos de sangre y a un pasajero que intentaba proteger a una niña durante el incidente que “Parecía que nunca terminaría”.









• Se descarta móvil “terrorista”, dos personas arrestadas





El gerente de BTP, John Loveless, dijo este domingo que la policía descartó cualquier motivación “terrorista” en esta etapa. Dio algunos datos sobre los dos hombres detenidos por “sospecha de intento de asesinato” y todavía detenido. se trata de“un hombre negro de 32 años de nacionalidad británica y un hombre de 35 años de nacionalidad británica y origen caribeño”. “Ambos nacieron en el Reino Unido”.





El día anterior, el comisario Chris Casey había pedido a la población que no “especular sobre las causas del incidente”. Se pidió a los servicios antiterroristas que colaboraran en la investigación. Este domingo, el tren en el que se produjo el ataque aún se encontraba parado en la estación y agentes forenses trabajaban en el lugar.





El director ejecutivo de la compañía ferroviaria LNER, David Horne, dijo “profundamente conmocionado” por el drama. Y la compañía ha pedido que no se realicen viajes en sus líneas este domingo debido a las perturbaciones que aún se esperan.





• Aumento de la violencia con cuchillos





Incluso antes de que surgieran estos testimonios, el Primer Ministro Keir Starmer había calificado el incidente como“extremadamente preocupante”. “Mis pensamientos están con todos los afectados y agradezco a los servicios de emergencia su respuesta”indicó. El rey Carlos III dijo este domingo “Absolutamente horrorizado y conmocionado” por este ataque.









En un país donde la legislación sobre armas de fuego es muy estricta, la violencia con arma blanca ha aumentado considerablemente en los últimos quince años en Inglaterra y Gales, según cifras oficiales. En el pasado, el Primer Ministro describió la situación como “crisis nacional”. El gobierno de Starmer ha tomado varias medidas para restringir el acceso a las armas blancas desde que llegó al poder en julio de 2024.





Este ataque se produce un mes después del ataque a una sinagoga al norte de Manchester, donde dos personas murieron, una de ellas baleada por la policía que acudió al lugar.





En el verano de 2024, un joven británico de origen ruandés mató a puñaladas a tres jóvenes en una clase de baile en Southport, en el norte de Inglaterra. Otras diez personas, entre ellas ocho niños, resultaron heridas. Y un refugiado afgano de 22 años fue acusado esta semana tras un ataque con arma blanca que dejó un muerto y dos heridos el lunes cerca de Londres.